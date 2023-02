Estrazione del Lotto del 18 febbraio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto del 18 febbraio 2023 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Ultimo appuntamento della settimana con le estrazioni del Lotto di oggi sabato 18 2 23. In palio stasera ci saranno nuove vincite grazie alle cifre uscite su tutte le ruote. Oltre che numerosi altri premi per le quote del Superenalotto 21 23. Segnaliamo che è stato assegnato il jackpot durante il concorso di ieri l’altro giovedì 16 febbraio 2023 che ha visto tutta Italia spartirsi il ricco bottino. Grazie alla Bacheca dei sistemi infatti il premio da oltre 370 milioni di euro è stato assegnato a numerosi vincitori in diverse regioni. Ma prima di vedere nel dettaglio gli ultimi aggiornamenti relativi ai sorteggi, ricordiamo quali sono gli altri risultati ufficiali previsti stasera.

Innanzitutto i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta saranno pubblicati già dalle ore 20:00. Seguirà poi la combinazione del Superenalotto 18 febbraio 2023. Infine l’aggiornamento in tempo reale si concluderà con le combinazioni vincente del 10eLotto e 10eLotto Extra e del Simbolotto di oggi.

Estrazione del Lotto del 18 febbraio 2023, numeri vincenti di oggi dalla ruote e Simbolotto

SIMBOLOTTO SABATO 18 2 23: in programmazione.

Per il concorso 21 23 di Lottomatica su questa pagina sarà possibile seguire l’aggiornamento in tempo reale. Dalla storica Sala belli di Roma infatti è possibile seguire il sorteggio dei bussolotti che contengono le cifre vincenti. Sono tre le urne le dalle quali si dà inizio ai sorteggi. Quello di Roma, Napoli e Milano. Ma prima di scoprire quali sono gli ultimi estratti di stasera, vediamo anche cosa ci segnala l’archivio estrazioni del Lotto oggi.

In cima alla classifica dei ritardatari c’è il 23 sulla ruota Roma che non esce dal 129 i sorteggi. Segue poi sul il 46 su Milano che non esce da 120 turni mentre il podio si chiude con l’87 su Bari assente da 97 concorsi. Tra i ritardatari da segnalare all’estrazione del Lotto di oggi c’è il 48 sulla ruota Nazionale assente da 96 turni. Il 43 su Cagliari non esce da 95 sorteggi. Il 49 su Firenze, il 45 su Palermo ed il 77 su Torino contano tutti 92 ritardi consecutivi. Infine a Napoli c’è il 50 che non esce da 91 concorsi. Mentre su il 51 su Venezia ed il 18 su Genova contano rispettivamente 79 e 68 assenze consecutive.

SuperEnalotto di oggi: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Il 6 da oltre 371 milioni di euro centrato dopo un’assenza di quasi due anni. E’ stato realizzato grazie alla “Bacheca dei sistemi”, con il montepremi distribuito in 90 schede da 5 euro ciascuna: ogni vincitore porta a casa circa 4 milioni di euro. E’ la Campania, con 14 quote e 56 milioni di euro, la regione più premiata.

Nove quote, invece, sono state assegnate in Friuli Venezia-Giulia, Sicilia e Calabria mentre si fermano a quota 7 Lazio, Lombardia, Marche e Puglia. Premiate anche Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna con 4 quote a testa. Tre quote sono state vinte in Toscana mentre Veneto e Abruzzo si fermano a due. Una sola, infine, per Trentino Alto Adige e Umbria. Dopo la pubblicazione dei risultati dell’estrazione del Lotto in diretta, sarà la volta dei numeri del Superenalotto 28 febbraio 2023 che valgono stasera 54 milioni di euro.

Estrazioni 10eLotto di oggi 18 febbraio 2023 in diretta live

La Campania sorride dopo il concorso di giovedì 16 febbraio del 10eLotto, con vincite complessive per 75.625 euro. A Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno, è stat centrato un 9 Oro da 50 mila euro; a questi si aggiungono i 20mila euro vinti a Pompei, in provincia di Napoli, grazie a un 9, e altri 5.625 euro portati a casa da un giocatore di Salerno con un 3. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 523 milioni in questo 2023.

