Estrazione del Lotto del 14 marzo 2023, SuperEnalotto e 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto del 14 marzo 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Scopri i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta live, su questa pagina verifica i risultati di Lottomatica e Sisal. Con l’aggiornamento in tempo reale per conoscere gli ultimi estratti come in streaming video. I numeri del Superenalotto 14 marzo 2023 valgono oltre 65 milioni di euro. Ma se fare sei è complicato, ci sono anche le quote di importo inferiore che possono essere centrate con 5, 4, 3 oppure anche 2 numeri.

Ma come verificare la vincita all’estrazione del Lotto oggi 14 3 23? Basta aggiornare questa pagina, e verificare la propria giocata. Pochi minuti per scoprire tutti i risultati ufficiali alle principali lotterie giocate stasera. Dalle 20,00 e fino alle 20,30 sarà possibile seguire la pubblicazione dei risultati dell’estrazione Superenalotto di oggi in diretta live. Come pure la pubblicazione dei numeri Simbolotto di giovedì 14 3 23 e DieciLotto serale.

Estrazione del Lotto del 14 marzo 2023, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 41 48 3 70 43 Cagliari 43 73 61 11 62 Firenze 8 39 41 17 32 Genova 64 44 47 80 43 Milano 57 25 56 15 14 Napoli 73 53 33 86 90 Palermo 84 78 86 68 71 Roma 67 54 59 27 64 Torino 23 24 79 33 15 Venezia 70 24 59 63 52 Nazionale 48 58 15 63 82

SIMBOLOTTO 14 3 23: 33,5,41,3,28

I numeri estratti su tutte le ruote si conosceranno in tempo reale. La tabella estrazionale si aggiornerà in contemporanea con il concessionario di gioco Lottomatica. Lo streaming è seguito tre volte a settimana da tutti gli appassionati del gioco del Lotto in diretta. Non ci sono state particolari novità tra i numeri ritardatari per il concorso 31 21. Nel dettaglio vediamo che nella classifica dei numeri più attesi alle estrazioni del Lotto oggi troviamo il 43 su Firenze che è a quota 47 ritardi. Il 3 su Torino non esce da 72 giornate.

Tra i numeri più longevi c’è anche il 52 sulla ruota di Bari che conta 64 ritardi. All’estrazione del Lotto 14 marzo 2023 si continua a cercare il 60 sulla ruota di Genova, a quota 103 turni di assenza. Il 54 sulla ruota di Cagliari non esce da 81 concorsi. Il numero 45 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 102 assenze. Salgono a 139 i ritardi del numero 23 su Roma, mentre il numero 67 sulla ruota Nazionale non esce da 66 puntate. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco riportati dall’archivio estrazioni Lotto e Superenalotto, con il 13 sulla ruota di Napoli, atteso da 100 turni. Il 6 su Milano ha totalizzato fino ad oggi 75 assenze consecutive, mentre il 38 su Venezia ha totalizzato 81 assenze consecutive.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 8 20 25 64 87 88 Numero Jolly 75 Numero SuperStar 34

Nessun “6” nel concorso di sabato 11 marzo e il Jackpot sale a 67,8 milioni di euro. Sono stati centrati sette punti “5” da 42.292,83 euro ciascuno. Le vincite più alte del concorso vanno ai 4 “4 stella” da 45.419 euro l’uno. L’ultimo “6” da 371 milioni di euro è stato centrato il 16 febbraio 2023 grazie alla Bacheca dei Sistemi. Con la diretta estrazione del Lotto e Superenalotto 14 marzo 2023 quote e vincite da riscuotere saranno presto disponibili.

Combinazione 10eLotto di oggi 14 marzo 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 8 23 24 25 39 41 43 44 48 53 54 57 61 64 67 70 73 78 84 Numero Oro 41 Doppio Oro 41 48 Numero Gong 48

Il concorso di sabato 11 marzo del 10eLotto premia il Veneto, con vincite complessive per 68mila euro. A Porto Viro, in provincia di Rovigo, è stata registrata la vincita più alta di giornata, con un fortunato giocatore che si è aggiudicato 24mila euro grazie a un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per poco più di 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 785 milioni in questo 2023.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera