Estrazioni del Lotto 10 maggio 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto 10 maggio 2024, numeri vincenti dalle ruote in diretta, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con extra.

Inizia il conto alla rovescia per chi viole conoscere i numeri a Lotto in diretta e la combinazione Superenalotto. Infatti stasera si gioca per vincere il Jackpot ricco. Da quando è nato il gioco, pochi montepremi hanno sfondato il tetto dei 100 milioni di euro. E data l’elevata partecipazione all’estrazione Superenalotto di oggi, di certo anche le quote del concorso ultimo si riveleranno particolarmente ricche.

I numeri della diretta estrazione del Lotto 10 maggio 2024 sono pubblicati dalle 20,00. L’aggiornamento in tempo reale infatti consente di poter verificare l’esito della propria giocata immediatamente. Le vincite naturalmente sono sempre di importo variabile.

Estrazioni del Lotto 10 maggio 2024 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 10 5 24: in programmazione.

I numeri al Lotto in diretta sono su Controcampus.it. Per visualizzare correttamente i risultati, vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. In questo modo potrai verificare anche i numeri del Superenalotto e combinazione vincente del 10eLotto serale.

Di seguito gli ultimi aggiornamenti delle statistiche di gioco segnalati dall’archivio estrazioni Lotto. Dopo l’estrazione di giovedì 9 maggio, l’89 su Torino si conferma leader dei ritardatari a 140 assenze. Completano la top 5 il 62 su Venezia a 104, il 54 su Cagliari a 98, l’8 su Venezia a 95e il 29 su Torino a 92.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare segnalare un terno in cadenza 6 sulla ruota di Roma (6-16-86).

All’estrazione del Lotto oggi per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 4 su Roma è assente da 45 turni. Tra le decine, la 1-9 su Venezia manca ora da 51 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Cagliari conta 68 turni di ritardo

Numeri vincenti SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Il jackpot di SuperEnalotto in palio, attualmente il secondo più alto al mondo, è di oltre 100 milioni di euro, ancora lontano dalla cifra record di 209 milioni del 13 agosto 2019 a Lodi, incassata con una giocata di soli 2 euro.

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 101,5 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 9 maggio centrati sei “5” da 31.281,04 euro. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. A chiudere la diretta estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi, quote e premi del concorso di stasera della lotteria di Sia. Si scoprirà subito chi ha vinto e dove al prossimo aggiornamento di domani sabato 11 maggio 2024.

Combinazione 10eLotto di oggi 10 maggio 2024 in diretta live

Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Si sorride in Campania per il concorso del 10eLotto di giovedì 9 maggio. A Pompei, in provincia di Napoli, sono stati centrati due premi da 6.300 euro grazie ad un “1 Oro”. Doppio premio da 6mila euro anche a Lucoli (AQ), dove due giocatori hanno indovinato un “4 Oro”. Il premio più alto di giornata, però, si registra a Montecassiano, in provincia di Macerata, dove sono stati vinti 8mila euro con un “5”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi da inizio anno.

Risultati 10eLotto extra collegato al concorso di questa sera