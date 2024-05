Estrazione del Lotto oggi 9 maggio 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 9 maggio 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con extra.

Giovedì 10 maggio 2024 si gioca con i numeri al Lotto e Superenalotto 73 24. I risultati delle estrazioni del Lotto in diretta stasera si conosceranno dalle 20.00.

I numeri estratti su tutte le ruote saranno indicati dal tabellone in tempo reale. Per conoscere anche l’ultima combinazione vincente del Superenalotto di oggi, non resta che aggiornare con il link in alto al post. Prima era possibile seguire la lotteria solamente la televisione. Ma adesso i numeri a Lotto in diretta sono anche online. Tanta è la curiosità di conoscere anche la sestina, perchè al Superenalotto oggi si gioca per vincere quasi 100 milioni di euro. Tanto vale il premio di prima categoria, il celebre jackpot che è il secondo premio più alto nella storia del gioco.

Estrazione del Lotto oggi 9 maggio 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto di stasera

Bari 85 27 28 56 83 Cagliari 29 34 75 82 18 Firenze 16 74 36 55 64 Genova 77 57 29 34 5 Milano 69 33 28 18 21 Napoli 69 10 3 5 12 Palermo 6 34 69 38 13 Roma 35 86 69 16 6 Torino 8 56 4 26 23 Venezia 27 84 28 13 68 Nazionale 68 21 64 11 7

Vai sul link Aggiorna Diretta Live per seguire la pubblicazione dei numeri a Lotto del 9 maggio 2024 come se fossero in streaming video. Di seguito gli aggiornamenti relativi ai numeri ritardatari e meno frequenti delle ultime estrazioni del Lotto. Vediamo che per il concorso 56 di oggi, a contare il maggior numero di assenze è ancora una volta il 71 su Firenze. Sono infatti 56 i concorsi i consecutivi ai quali la cifra non è stata estratta. Il 69 sulla ruota di Venezia non esce da 73 colpi di gioco. All’estrazione del Lotto di oggi sulla ruota di Napoli manca invece l’8 da 163 giornate.

Gli altri ritardatari più significativi da segnalare sono il 21 su Bari che manca da 74 turni. Il numero 50 su Genova non è estratto da 54 concorsi. Il 58 su Torino non esce da 100 giocate. Ricordiamo inoltre che il numero 44 sulla ruota di Milano conta 88 assenze consecutive. Sulla ruota Nazionale è l’82 il numero più atteso, non uscendo da 91 giornate. Si segnala inoltre il 6 su Palermo con le sue 120 assenze consecutive. Mentre sulla ruota di Roma e su quella di Cagliari i numeri 86 e 15 hanno realizzato rispettivamente 73 e 115 assenze di seguito.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 75 36 23 81 62 38 Numero Jolly 82 Numero SuperStar 62

Il premio più alto al mondo e il secondo Jackpot nella storia del gioco: stasera il SuperEnalotto metterà in palio quasi 100 milioni di euro, una cifra ancora lontana dal record dei 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019. È quasi un anno che non viene centrata la sestina vincente: l’ultimo “6” risale al 22 maggio scorso, quando la fortuna si fermò a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni (la quarta vincita più alta nella storia del gioco) con una schedina da 2 euro. Il vincitore aspettò solo 3 giorni per presentare la vincita all’incasso.

Risultati 10eLotto di oggi: numeri vincenti del 9 maggio 2024

Numeri Vincenti 6 8 10 16 27 28 29 33 34 35 36 56 57 69 74 75 77 84 85 86 Numero Oro 85 Doppio Oro 85 27 Numero Gong -

L’ultimo concorso del 10eLotto premia Milano dove sono stati vinti 118 mila euro. La vincita più alta, da 100 mila euro, arriva con un 9, seguito da un 4 da 18 mila euro. Doppietta anche a Pozzuolo del Friuli, in provincia di Udine: centrati un 9 Oro da 50 mila euro e un 8 Oro da 30 mila euro. Da segnalare anche un altro 8 Oro, questa volta da 25 mila euro realizzato a Seregno, in provincia di Monza e Brianza, e un’altra vincita da 25 mila euro messa a segno a Roma, grazie a un 7 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,4 miliardi di euro dall’inizio del 2024.

Combinazione 10eLotto extra di oggi 9 maggio 2024

Numeri Vincenti 3 4 5 12 13 18 21 23 26 38 55 64 68 82 83