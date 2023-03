Estrazioni del Lotto del 30 marzo 2023, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote, estrazioni del Lotto 30 marzo 2023, numeri vincenti in diretta con Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 38 23 e 10eLotto serale.

Ultima estrazione del Lotto oggi in diretta su questa pagina. Dalle ore 20:00 puoi conoscere subito i risultati ufficiali e verificare la giocata in tempo reale. Si conosceranno alla stessa ora anche i numeri del Superenalotto 30 marzo 2023, in palio 9 milioni di euro dopo viene nell’ultimo concorso di martedì 28 marzo 2023 non c’è stato nessun nuovo vincitore del jackpot. Assegneranno sempre ricche vincite anche i numeri del 10Lotto e combinazione Extra, nonché la combinazione del Simbolotto 30 marzo 2023. Ricordiamo che i numeri delle estrazioni del Lotto di oggi in diretta sono sempre seguiti anche dalle tabelle relative a quote e vincite. Questo perché ricordiamo che le vincite sono soggette a scadenze precise, oltre le quali i giocatori perdono il loro diritto di riscossione. Ma prima di conoscere i numeri usciti su tutte le ruote stasera, vediamo quali sono le ultime novità che riguardano l’archivio.

Estrazioni del Lotto del 30 marzo 2023 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Sarà seguitissimo l’appuntamento con i numeri al Lotto in diretta stasera perché sono sempre tanti a voler scoprire se sono riusciti a piazzare i giusti numeri. Come riuscire a vincere? Una risposta non c’è, ma sono lo stesso molto popolari le strategie relative ai numeri ritardatari e meno frequenti. Nessuna valenza scientifica per questa particolare strategie di gioco tanto diffusa, ma che resta uno dei metodi preferiti nella scelta dei numeri da giocare al Lotto. L’archivio ci segnala che in questa speciale classifica in ultima posizione troviamo il 77 sulla ruota di Firenze che non esce da 48 giorni. Il numero 44 sulla ruota di Napoli alle estrazioni del Lotto oggi conta 53 ritardi. Sono 71 le assenze del 52 sulla ruota di Bari, mentre sono 63 quelle del 67 sulla ruota Nazionale. Il numero 6 sulla ruota Milano non esce da 72 concorsi, proprio come il numero 66 su Genova. Sono 88 i ritardi del 38 su Venezia, mentre 95 quelli del 17 sulla ruota Cagliari. Il 45 sulla ruota Palermo ha totalizzato 109 assenze, infine il 23 su Roma conta 146 ritardi.

Risultati SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Nessun “6” concorso di martedì 28 marzo e il Jackpot sale a 9 milioni di euro. Sono però tre i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 74.187,69 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 54.851 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online.

Combinazione 10eLotto di oggi 30 marzo 2023 in diretta

Il 10eLotto premia Piemonte, Campania e Puglia: nel concorso del 28 marzo, infatti, tre fortunati giocatori, rispettivamente ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, ad Ascea, in provincia di Salerno, e a Massafra, in provincia di Taranto, sono riusciti ad aggiudicarsi 100mila euro ciascuno. La vincita di Acqui Terme è arrivata grazie a un 8 Doppio Oro, mentre le altre due con un 9 Doppio Oro.Sorride anche la Lombardia, con vincite complessive per 90mila euro: a Casale Litta, in provincia di Varese, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro, a cui si aggiungono i 40mila euro vinti a Gazzaniga, in provincia di Bergamo, per aver indovinato 9 numeri extra. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 29,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 967,5 milioni dall’inizio dell’anno.

