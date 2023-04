Estrazione del Lotto oggi 15 aprile 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 15 aprile 2023 in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLottoExtra.

Il sabato si conoscono i numeri delle estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. I risultati di oggi consentiranno a tutti i giocatori di conoscere subito l’esito della propria schedina. Con ambo, terno e quaterna, si possono realizzare piccole o grandi vincite grazie ai numeri dell’estrazione del Lotto 15 aprile 2023. Quanto si punta, decide poi l’importo dei premi. Diversa è invece la condizione di chi ha giocato i numeri al Superenalotto oggi. La combinazione vincente può essere vinta da tutti coloro i quali hanno puntato 1 euro sulla combinazione fortunata. Il vostro della giocata è sempre fisso. Mentre l’importo delle quote si conosce alla chiusura del concorso 45 23 e varierà in base al valore del montepremi ed al numero dei giocatori vincitori.

Estrazione del Lotto oggi 15 aprile 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO SABATO 15 4 23: in programmazione.

Per visualizzare i numeri al Lotto in diretta, vai sul link Aggiorna Live Qui. Oppure in alto alla pagina per visualizzare anche la combinazione del Superenalotto 15 aprile 2023 ed i numeri del 10Lotto serale. Le statistiche di gioco aiutano ad individuare ad ogni nuovo concorso, la classifica ritardatari. Nel dettaglio vediamo che c’è il numero 69 sulla ruota di Firenze che non esce da 50 colpi di gioco. Adesso sulla ruota di Genova il principale ritardatario è il 60 che ha totalizzato 89 assenze. Il numero 80 sulla ruota di Torino ha totalizzato 78 ritardi ed il 67 sulla ruota Nazionale non si vede da 80 turni. Tra i ritardatari più attesi all’ultima estrazione del Lotto di oggi 15 aprile 2023 c’è anche il numero 6 sulla ruota Milano che manca da 89 turni.

Segue il numero 65 sulla ruota Bari che ha raggiunto le 66 assenze consecutive. Mentre il numero 60 sulla ruota Palermo non si vede da 65 giornate. Gli altri numeri più attesi alle estrazioni del Lotto di oggi sono il numero 27 sulla ruota Napoli che non esce da 57 concorsi. C’è poi il 17 sulla ruota Cagliari che manca da 102 giocate ed infine i numeri 23 su Roma e 38 sulla ruota Venezia hanno totalizzato rispettivamente 153 e 95 turni di assenza.

Risultati SuperEnalotto: quote e premi di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di giovedì 13 aprile e il Jackpot sale a 17 milioni di euro. Sono però tre i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 73.295,56 euro a testa. Da segnalare anche due 4 stella da 47.060 euro ciascuno, L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online. Il Lotto premia Napoli e provincia: nel capoluogo campano sono stati vinti 240mila euro, ma si festeggia anche a Bacoli, con 23.750 euro, e a Pozzuoli, con altri 22.500 euro. Dopo avere conosciuto i risultati con la diretta estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi, quote e vincite saranno segnalati pochi minuti dopo la combinazione vincente. L’ultimo concorso ha distribuito 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 316,7 milioni dall’inizio dell’anno.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 15 aprile 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

La Campania sorride dopo il concorso di giovedì 13 aprile del 10eLotto, con vincite complessive pari a 125mila euro. A Lacedonia, in provincia di Avellino, è stata centrata la vincita più alta di giornata, con un fortunato giocatore che si è aggiudicato 100mila euro grazie a un 9. Ad Aversa, in provincia di Caserta, sono invece stati vinti 25mila euro grazie a un 8 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,14 miliardi di euro in questo 2023.

Risultati 10eLotto Extra collegati al concorso di stasera