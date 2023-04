Estrazioni del Lotto di oggi 8 aprile 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto di oggi 8 aprile 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 42 23 e risultati 10eLotto.

Tanti giocatori si sono recati nei punti vendita Lottomatica e Sisal per tentare la fortuna con i numeri a Lotto stasera. Chissà in quanti sperano di indovinare la combinazione del Superenalotto 8 aprile 2023. Oppure di centrare quanti più numeri usciti su tutte le ruote a partire dalle 20.00 all’estrazione del Lotto in diretta di sabato 8 4 23.

Seguiranno poi le combinazioni vincenti anche del Simbolotto, del 10Lotto serale ed Extra. Tante le opportunità di vincita anche in questa vigilia di Pasqua. Chi aspetta i numeri delle estrazioni del Lotto 8 aprile 2023 spera quindi di trovare una sorpresa già prima di scartare l’uovo di cioccolato. Ci sono sempre valide probabilità di centrare un ambo o terno, ma quanti sanno poi come regolarsi per la riscossione delle vincite?

Estrazioni del Lotto di oggi 8 aprile 2023, numeri vincenti in diretta e combinazione Simbolotto

SIMBOLOTTO SABATO 8 4 23: in programmazione.

Le vincite andranno a chi avrà indovinato l’estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina. Ma il sabato è anche il giorno dedicato ai numeri del Superenalotto oggi ancora più attesi per via del Jackpot ultra milionario. Ma dopo i numeri delle estrazioni del Lotto 8 aprile 2023, sarà la volta anche del Simbolotto: come funziona?

Si effettua una giocata al gioco del Lotto su una ruota determinata, secondo il calendario stabilito dall’art. 2, comma 1, della determina del 18 maggio 2021, n. 150511/RU, si ottiene una giocata gratuita, riportata sullo stesso scontrino, costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili. Le vincite al Simbolotto sono determinate dalla corrispondenza di due o più dei cinque simboli presenti sullo scontrino con i cinque simboli estratti. In caso di vincita la posta della giocata al gioco del Lotto è moltiplicata per i seguenti coefficienti, al netto delle ritenute di legge: due simboli indovinati 1 volta la posta; tre simboli indovinati 5 volte la posta; quattro simboli indovinati 50 volte la posta; cinque simboli indovinati 10.000 volte la posta.

Estrazione SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di giovedì 6 aprile e il Jackpot sale a 13,7 milioni di euro. Sono sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 32.019,05 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 65.650 euro. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online. IN attesa dei numeri in diretta estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, vediamo alcune delle vincite più significative di ieri l’altro.

E’ arrivata a Montesilvano, in provincia di Pescara, la vincita più alta nell’ultimo concorso. Nella località abruzzese sono stati vinti 113.125 euro in seguito a una giocata effettuata su tutte le ruote. In Abruzzo da segnalare anche una vincita da 9.750 euro a Teramo, grazie alla combinazione 4-23-27 sulla ruota di Firenze. Fioccano vincite anche in Campania, la più alta a Castellammare di Stabia (NA) per 45mila euro, arrivata in seguito a 11-28-84 sulla ruota di Napoli. A Baiano (AV) vinti invece 11.250 sempre sulla ruota di Napoli.

Risultati 10eLotto di oggi 8 aprile 2023: numeri vincenti

Il concorso del 10eLotto ha premiato Valle d’Aosta, Lombardia e Sardegna: infatti, tre fortunati giocatori, rispettivamente a Gressan, in provincia di Aosta, Milano e Sestu, in provincia di Cagliari, si sono aggiudicati 50mila euro ciascuno, tutti con un 9 Oro. Il bottino totale della Lombardia si arricchisce ulteriormente grazie ai 20mila euro vinti a Seregno (MB) con un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 25,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,07 miliardi di euro in questo 2023.

