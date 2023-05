Estrazione del Lotto oggi 27 maggio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 27 maggio 2023 per ogni ruota, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Lotto, l’estrazione di oggi chiude una nuova settimana di successi. Conoscere subito la combinazione vincente del Superenalotto 27 maggio 2023 è facile. Basta seguire l’aggiornamento live che consente di verificare la vincita in tempo reale. Il tabellone estrazionale consentirà anche di scoprire subito quali sono i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta stasera.

Il sabato sera si rinnova ormai da tanti anni l’appuntamento con la fortuna. Ma quanti davvero sanno come si gioca al prossimo sorteggio? Il gioco si basa sul pronostico di numeri compresi tra 1 e 90. La puntata può essere effettuata fino ad un massimo di 10 numeri per combinazione giocata. Non è importante l’ordine sequenziale con cui vengono estratte le cifre. Ciò che conta è riuscire a pronosticare la sorte scelta per una, più ruote o addirittura tutte.

Estrazione del Lotto oggi 27 maggio 2023, numeri vincenti dalle ruote e Simbolotto: diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 54 85 57 64 18 Cagliari 63 39 10 75 15 Firenze 25 70 69 53 18 Genova 39 62 77 32 27 Milano 20 45 78 60 88 Napoli 20 56 26 72 39 Palermo 48 72 75 55 52 Roma 63 17 73 71 58 Torino 34 14 41 28 30 Venezia 86 51 23 34 5 Nazionale 82 70 6 89 17

Vediamo quali sono le ultime novità che riguardano ritardatari e frequenti più significativi. Nulla cambia rispetto al concorso di ieri giovedì 25 maggio 2023. Al Lotto in diretta di sabato 27 maggio 2023 è il 6 sulla ruota di Milano a contare il maggior numero di assenze. Sono infatti 107 i ritardi consecutivi realizzati sulla ruota meneghina dal numero 6. Sulla ruota di Firenze invece è il 72 il ritardatario più longevo, avendo realizzato 68 ritardi. L’aggiornamento degli ultracentenari è con il numero 17 sulla ruota Nazionale, assente da 83 concorsi.

Il prossimo ritardatario all’estrazione del Lotto 27 maggio 2023 è il 21 su Venezia che manca da 61 turni. Buone probabilità di uscita anche per la 78 su Roma che manca da 64 turni, come il numero 49 sulla ruota di Napoli oggi totalizza sempre 64 assenze consecutive. Tra i ritardatari più significativi c’è anche il 30 su Bari che manca da 75 colpi di gioco. Il numero 60 sulla ruota di Genova conta 107 ritardi, mentre l’80 sulla ruota di Torino non si vede da 96 giornate. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche segnalate nell’archivio con il 28 sulla ruota di Cagliari che non esce da 66 turni, ed il numero 60 su Palermo non si vede da 83 appuntamenti di gioco.

Estrazioni SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 12 41 64 78 79 88 Numero Jolly 58 Numero SuperStar 86

Nessun “6” nel concorso di giovedì 25 maggio e il Jackpot al Superenalotto 27 maggio 2023 sale a 36,5 milioni di euro. Sono sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 34.215,94 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 42.317 euro ciascuno.

All’estrazione del Lotto oggi segnaliamo che la Sicilia è stata protagonista dell’ultimo concorso con vincite complessive per oltre 54mila euro: si festeggia ad Acireale in provincia di Catania, con un colpo da 23.750 euro, poi a Messina vanno altri 15.600 euro e a Palermo sono stati vinti oltre 15mila euro. Emilia-Romagna fortunata con una doppietta, per un totale che sfiora i 34mila euro: a Felino, in provincia di Parma, sono stati vinti 22.500 euro mentre a Castenaso, in provincia di Bologna, vanno altri 11.250 euro.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 27 maggio 2023

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 14 17 20 25 34 39 45 48 51 54 56 57 62 63 69 70 72 85 86 Numero Oro 54 Doppio Oro 54 85 Numero Gong 82

Doppietta al 10eLotto in provincia di Napoli, con vincite complessive per 32mila euro: si festeggia con un 9 da 20mila euro a Pomigliano d’Arco e con un 6 Doppio Oro da 12mila euro a Palma Campania. Lombardia fortunata con un 8 Doppio Oro da 20mila euro a Manerbio, in provincia di Brescia. L’ultimo concorso ha distribuito 20,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,5 miliardi dall’inizio dell’anno.

Combinazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 18 23 26 28 32 41 53 55 60 64 71 73 75 77 78