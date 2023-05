Estrazioni del Lotto del 25 maggio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto del 25 maggio 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e risultati 10eLotto con Extra.

Giovedì 25 maggio 2023 si tengono le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. I risultati ufficiali del Lotto stasera sono attesissimi in tutta Italia. Ma quanti saranno riusciti a fare le giuste previsioni? Di certo la maggior parte punta ai numeri del Superenalotto di Sisal: si gioca per vincere 35 milioni di euro. La scorsa settimana nessuno è riuscito a centrare la combinazione vincente ed il valor del montepremi è cresciuto ulteriormente. Ma anche all’estrazione del Lotto in diretta l’attesa è tanta. Non soltanto per i numeri usciti su tutte le ruote: questo giovedì l’attesa è anche per la combinazione vincente del 10Lotto serale che tre volte a settimana premia coloro i quali riescono a pronosticare i numeri vincenti.

Estrazioni del Lotto del 25 maggio 2023 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi

SIMBOLOTTO OGGI GIOVEDì 25 5 23: in programmazione.

Non ci sono novità sul podio dei ritardatari. Tra i numeri che segnano più assenze, c’è sempre il 6 su Milano in classifica che non esce dal 106turni. Segue poi il 72 su Firenze, che conta 67 assenze di seguito. Da segnalare è anche il 17 sulla ruota Nazionale, a quota 82 ritardi.

Sulla ruota di Roma il 78 che conta 63 assenze consecutive. Maggiori probabilità di uscire però sono date anche al 21 su Venezia che manca invece all’appello da 60 turni. Tra gli altri ritardatari più longevi è da segnalare alle estrazioni del Lotto stasera in diretta c’è anche il 49 sulla ruota di Napoli che conta 63 ritardi. Il numero 80 su Torino non esce da 95 appuntamenti di gioco, mentre sulla ruota di Bari è ancora il 30 a segnare più ritardi, non essendo estratto da 74 concorsi. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco riportato dall’archivio estrazioni di Lottomatica con il 60 su Genova a quota 106 ritardi. Il numero 60 su Palermo non esce da 82 concorsi, mentre il 45 sulla ruota di Cagliari fa segnare 68 assenze consecutive.

Combinazione Simbolotto, Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di martedì 23 maggio e il Jackpot sale a 35,3 milioni di euro. Sono quattro i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 52.696,81 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 42.923 euro ciascuno. Ricordiamo di seguito le regole per poter riscuotere le vincite.

Le estrazioni del Lotto in diretta stasera sono attese, ma vediamo prima gli aggiornamenti del precedente concorso. La fortuna ha premiato il Lazio per vincite complessive che superano i 45 mila euro. La più alta di giornata arriva da Roma con un colpo da 32.608,70 euro a cui si aggiungono i 12.500 euro vinti ad Anzio, sempre in provincia di Roma, grazie a un ambo sulla ruota di Bari. Chiudono il podio del concorso due terni realizzati rispettivamente a Castelraimondo, in provincia di Macerata, e Favara, in provincia di Agrigento, entrambi dal valore di 22.500 euro.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 25 maggio 2023 in diretta

La vincita più alta del concorso del 10eLotto di martedì 23 maggio arriva dal Veneto e con precisione da San Bonifacio, in provincia di Verona, dove è stato messo a segno un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. Si festeggia anche in Puglia con due vincite dal totale di 50 mila euro: ad Alezio, in provincia di Lecce, centrato un 6 Doppio Oro da 30 mila euro a cui si aggiunge un 9 da 20 mila euro realizzato a Foggia. L’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,5 miliardi di euro in questo 2023.

Estrazione 10eLotto Extra di questa sera in diretta