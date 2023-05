Estrazione del Lotto oggi 4 maggio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 4 maggio 2023, numeri vincenti per ogni ruota, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto e 10eLotto.

Si torna a giocare anche questo giovedì sera con i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta, e con quelli del Superenalotto 4 maggio 2023. Sempre con l’aggiornamento in tempo reale saranno pubblicati tutti i risultati ufficiali relativi alle lotterie di Lottomatica e Sisal. L’attesa quindi è tutta per i numeri usciti su tutte le ruote dell’estrazione del Lotto 4 maggio 2023, che premieranno tutti i giocatori capaci di aver pronosticato una scommessa vincente.

Ambo, terno, quaterna o estratto: tante sono le possibili combinazioni, tutte segnalate sul regolamento ufficiale. Mentre per il Superenalotto bisogna centrare almeno due numeri vincenti. L’attesa in ogni caso e anche per altre celebri lotterie che si giocano tre volte a settimana. Parliamo del 10Lotto serale e del Simbolotto che premia numerosi ogni martedì, giovedì e sabato sera. Ecco le ultime novità che riguardano l’archivio e le vincite più significative realizzate durante il concorso di ieri martedì 2 maggio 2023.

Estrazione del Lotto oggi 4 maggio 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO GIOVEDì 4 5 23: in programmazione.

Nell’attesa di conoscere i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta, verifichiamo i ritardatari in archivio. Tra i numeri ritardatari più longevi c’è il 69 sulla ruota di Roma che manca da 100 colpi di gioco. Il secondo gradino del podio dei numeri ritardatari all’estrazione del Lotto 4 5 23 vede il 60 su Genova posizionarsi con 97 ritardi, proprio come il 6 sulla ruota Milano. Sulla ruota di Torino è il numero 80 che manca da 86 turni. Sulla ruota a Palermo il 60 non si vede da 73 giocate, proprio come il 17 sulla ruota Nazionale. Sono 71 le assenze del 69 su Venezia, sulla ruota Bari il 30 non esce da 65 concorsi. Infine vediamo che sulla ruota Cagliari il 29 non esce da 60 appuntamenti di gioco, il 72 su Firenze manca da 58 sorteggi mentre il 49 sulla ruota di Napoli ha totalizzato 54 assenze consecutive.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di martedì 2 maggio e il Jackpot sale a 25,5 milioni di euro. Sono sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 34.647,07 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 55.696 ciascuno. L’ultimo “6” da 73,8 milioni di euro è stato centrato il 25 marzo 2023 grazie a una giocata online.

Le ultime estrazioni del Lotto hanno premiato la Sicilia dove sono stati vinti 77.500 euro. A Piraino, in provincia di Messina, un fortunato giocatore ha realizzato tre ambi e un terno per un valore di 22.750 euro, stessa combinazione che ha portato sempre nel comune siciliano un’altra vincita da 18.250 euro. Si festeggia anche a Palermo con un terno secco da 22.500 euro mentre a Letojanni, in provincia di Messina, sono stati vinti 14 mila euro.

Combinazione 10eLotto di questa sera aggiornando la schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto premia il Lazio con vincite complessive per 150 mila euro. La più alta di giornata arriva da Roma grazie a un 9 Oro da 100 mila euro a cui si aggiungono i 30 mila euro vinti a Bassano Romano, in provincia di Viterbo, e l’8 Doppio Oro da 20 mila euro messo a segno a Ventotene, in provincia di Latina. Da segnalare anche un colpo da 50 mila euro in Piemonte, con precisione a Rivoli, in provincia di Torino, con un altro 9 Oro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,3 miliardi in questo 2023.

Risultati 10eLotto Extra di oggi 4 maggio 2023 in diretta live