Estrazioni del Lotto di oggi 27 luglio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

In tempo reale estrazioni del Lotto di oggi 27 luglio 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Ultima estrazione Superenalotto di oggi, Lotto e 10Lotto serale del 27 Luglio 2023 in anteprima. Scopri i numeri vincenti con l’estrazione di oggi in diretta a Lotto, live che prevede l’aggiornamento in tempo reale dei risultati in streaming video. Dalle 20.00 di questo giovedì sera, controlla che i numeri giocati combacino con gli ultimi usciti su tutte le ruote alle estrazioni del Lotto in diretta stasera. Grande attesa anche per la combinazione Superenalotto 27 Luglio 2023 che stasera mette in palio un jackpot da oltre 30 milioni di euro.

L’appuntamento poi si concluderà anche con il Simbolotto, abbinata alle estrazioni del Lotto di oggi. Recente novità nel settore dei giochi, la cinquina formata da numeri e simboli incrementa ulteriormente le proprie possibilità di vincita.

Estrazioni del Lotto di oggi 27 luglio 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 81 56 60 90 38 Cagliari 40 11 72 85 26 Firenze 34 14 55 62 16 Genova 39 80 72 54 28 Milano 17 57 77 13 62 Napoli 64 34 51 48 78 Palermo 65 44 11 59 2 Roma 52 7 80 89 88 Torino 19 12 32 22 35 Venezia 87 79 20 40 78 Nazionale 57 63 66 16 18

I numeri a Lotto in diretta stasera estratti su tutte le ruote si conosceranno in tempo reale grazie alla tabella che si aggiornerà in contemporanea con il concessionario di gioco. Lo streaming è seguito quattro volte a settimana: martedì, giovedì venerdì e sabato.

Durante l’ultimo sorteggio non ci sono state particolari novità tra i numeri ritardatari. Nella classifica dei numeri più attesi, troviamo il 24 su Firenze che è a quota 135 ritardi. Il 48 su Torino non esce da 96 giornate, mentre il 16 su Venezia ha totalizzato 97 assenze consecutive.

Tra i numeri più longevi c’è anche il 16 sulla ruota di Bari che conta 96 ritardi. Alle estrazioni del Lotto 27 luglio 2023 si continua a cercare il 22 sulla ruota di Genova, a quota 77 turni di assenza. Il 79 sulla ruota di Cagliari non esce da 92 concorsi. Il numero 46 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 63 assenze. Salgono ad 74 i ritardi della numero 87 su Roma, mentre il 22 sulla ruota Nazionale non esce da 123 puntate. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco con il 33 sulla ruota di Napoli, atteso da 84 turni, mentre il numero 69 su Milano ha totalizzato fino ad oggi 86 assenze consecutive.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 57 18 39 83 50 48 Numero Jolly 38 Numero SuperStar 55

Nessun “6” nell’ultima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot sale a 31,6 milioni di euro. Nel concorso di martedì 25 luglio sono però quattro i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 47.086,59 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 29.171 ciascuno da riscuotere. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

Le estrazioni del Lotto di ieri l’altro premiano la Lombardia con vincite complessive che superano gli 83mila euro: la più alta è stata centrata a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, dove un fortunato giocatore ha conquistato 71.250 euro. Si festeggia anche a Brescia, con altri 12mila euro. Sul podio dell’ultimo concorso del Lotto si piazza anche Chiusa, in provincia di Bolzano, dove è stato centrato un ambo secco (12-26 sulla ruota di Bari) da 25mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 652,4 milioni dall’inizio dell’anno.

Estrazione 10eLotto oggi 27 luglio 2023 in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 11 12 14 17 19 34 39 40 44 52 56 57 60 64 65 79 80 81 87 Numero Oro 81 Doppio Oro 81 56 Numero Gong 57

Il concorso del 10eLotto di martedì 25 luglio premia il Veneto e con precisione Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, dove è stata centrata la vincita più alta di giornata, un 8 Doppio Oro da 100.005 euro. Si festeggia anche a Lamporecchio, in provincia di Pistoia, con un 8 Oro da 30 mila euro mentre in Lombardia da segnalare un poker di vincite: a Milano realizzato un 9 da 20 mila euro, seguito da un 7 Oro da 8.005 euro messo a segno a Cassina Rizzardi, in provincia di Como, a cui si aggiungono le due vincite in modalità “Gong” centrate a Marchirolo, in provincia di Varese, dal valore di 6.500 euro e da 5.200 euro a Legnano, in provincia di Milano.

Combinazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 13 20 22 32 48 51 54 55 59 62 72 77 85 89 90