Estrazioni del Lotto 14 settembre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto 14 settembre 2023, numeri vincenti per ogni ruota, Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Per i numeri a Lotto estrazione di oggi molto attesa, come capita sempre di giovedì. E’ infatti questo il giorno della settimana in cui si raccolgono più scommesse. Ma il conto alla rovescia è anche per i numeri del Superenalotto 14 Settembre 2023 da oltre 50 milioni di euro. Per seguire le estrazioni del Lotto in diretta stasera, basta aggiornare continuamente questa pagina dopo le ore 20,00. L’appuntamento è con i numeri usciti su Tutte le Ruote. Seguirà poi anche la combinazione del 10Lotto serale, che ricordiamo essere abbinata al tradizionale gioco.

Quattro volte a settimana l’appuntamento è con i numeri vincenti di Lottomatica e Sisal. Martedì giovedì, venerdì e sabato sono i giorni in cui tanti giocatori appassionati dei giochi di fortuna riescono a riscuotere più di un premio in palio. D’altronde queste sono le lotterie che da più tempo vengono seguite dagli italiani. La partecipazione al gioco nel corso degli ultimi mesi è aumentata, anche grazie al calo delle restrizioni che non consentivano di portarsi recare presso le ricevitorie o altre sale da gioco per provare a mettere alla prova la propria sorte.

Estrazioni del Lotto 14 settembre 2023 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e in diretta numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Bari 66 44 15 46 26 Cagliari 38 78 36 60 7 Firenze 46 54 2 81 56 Genova 63 86 16 26 59 Milano 5 89 71 2 26 Napoli 27 73 16 41 31 Palermo 80 56 66 17 85 Roma 69 47 66 17 85 Torino 1 2 49 57 3 Venezia 43 14 21 62 7 Nazionale 74 11 52 34 75

SIMBOLOTTO STASERA GIOVEDì 14 9 23: 9,8,13,44,23

Quali sono i numeri a Lotto oggi a contare più ritardi? Dopo l’estrazione di martedì 12 settembre, il 28 su Cagliari si conferma leader dei ritardatari a quota 123 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 75 su Roma a 114, il 37 su Cagliari a 112, il 2 su Venezia a 108 e il 39 su Palermo a 103 turni di assenza. Vediamo gli altri aggiornamenti in attesa dinumeri delle estrazioni del Lotto in diretta stasera.

Tra le combinazioni numeriche da segnalare un terno in cadenza 5 su Milano (25-35-55), un terno in decina 1 su Venezia (11-13-18), uno in decina 8 su Napoli (82-88-89) e uno in decina 8 su Roma (80-86-87). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 5 su Genova è assente da 65 turni. Tra le decine, la 30-39 su Palermo manca ora da 72 turni, mentre tra le figure la 3 su Torino arriva a quota 141 estrazioni di assenza.

Combinazione SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 55 41 29 23 76 79 Numero Jolly 11 Numero SuperStar 5

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 54,2 milioni di euro. Nel concorso di martedì 12 settembre, centrati otto punti “5” da 24.314,16 euro ciascuno. Da segnalare anche sei “4 stella” da 49.542 euro ciascuno da riscuotere.

Alle ultime estrazioni del Lotto, ossia il concorso di martedì 12 settembre ha premiato il Veneto, dove hanno vinto un totale di quasi 50 mila euro. La vincita più alta di giornata è stata centrata a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, grazie a una quaterna giocata su tutte le ruote (combinazione 25-35-55-89) dal valore di 36mila euro; a questa si aggiungono 23.750 euro vinti a Longarone, in provincia di Belluno, con tre ambi e un terno.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 14 settembre 2023

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto di martedì 12 settembre ha premiato un fortunato giocatore di Rivoli, in provincia di Torino, il quale si è aggiudicato ben 100mila euro grazie a un 8 Doppio Oro. Sorride anche la Lombardia, con vincite complessive per 100mila euro. La più alta è di Milano, con un 9 Oro da 50mila euro; sempre a Milano sono state centrate due vincite da 20mila euro, una con un 8 Doppio Oro e una con un 9; infine, a Inveruno, in provincia di Milano, vinti 10mila euro con un 6 Extra.

Da segnalare anche altre tre vincite da 20mila euro ciascuna: una a Roma con un 8 Doppio Oro e poi una a Taranto e una a Salerno, entrambe con un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,66 miliardi di euro in questo 2023

Estrazione 10eLotto Extra di stasera in diretta live