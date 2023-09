Estrazione del Lotto 12 settembre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota estrazione del Lotto 12 settembre 2023, numeri vincenti di oggi Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SUperStar e 10eLotto.

Le estrazioni del Lotto in diretta martedì 12 Settembre 2023 sono su Controcampus. it. Attesa grande anche per i numeri del Superenalotto di oggi, con la combinazione vincente che mette in palio un jackpot da oltre 50 milioni di euro. Tanti si sono recati in ricevitoria, ed hanno giocato qualche euro sulle loro cifre fortunate. All’estrazione del Lotto 12 Settembre 2023 il tabellone presente di seguito si completerà in maniera progressiva. I primi risultati sono quelli usciti sulla ruota di Milano, Genova e Napoli. Seguono poi i numeri estratti sulla ruota di Bari, Venezia e Torino. Intanto si conosceranno anche i numeri Superenalotto 12 Settembre 2023, e le cifre che andranno a comporre la combinazione del 10Lotto serale.

Estrazione del Lotto 12 settembre 2023, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 53 31 42 11 62 Cagliari 87 50 52 65 9 Firenze 13 57 10 61 65 Genova 55 57 20 46 32 Milano 55 50 25 35 89 Napoli 88 7 72 82 89 Palermo 18 79 22 13 50 Roma 48 76 86 80 87 Torino 32 70 54 50 82 Venezia 18 13 37 39 11 Nazionale 58 50 87 19 7

Anche stasera i numeri a Lotto in diretta può essere seguita su questa pagina. Aggiorna live sull’apposito pulsante che consente di conoscere subito i numeri usciti su tutte le ruote. E’ necessario aggiornare per potere essere rimandato sul sito e poter visualizzare correttamente tutti i risultati dell’estrazione di oggi in diretta.

In attesa dell’estrazione del Lotto in diretta stasera, vediamo gli ultimi aggiornamenti. Lotto di venerdì 8 settembre ha premiato un fortunato giocatore di Trapani, il quale si è aggiudicato 129.500 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna. Sempre in Sicilia, più precisamente a Palermo, da segnalare anche una vincita da 12.500 euro grazie all’ambo 3-44 sulla ruota di Venezia. Il concorso ha visto anche due vincite in Liguria, entrambe con tre ambi e un terno: la prima, da 38mila euro, è stata centrata ad Albenga, in provincia di Savona, mentre la seconda, da 19.500 euro, a Genova.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e Superstar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 28 84 26 41 81 47 Numero Jolly 70 Numero SuperStar 70

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 53,5 milioni di euro. Nel concorso di sabato 9 settembre, centrati sette punti “5” da 29.101,57 euro ciascuno. Da segnalare anche un “4 stella” da 31.583 euro. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

Vincite ricche anche all’estrazione del Lotto di ieri l’altro, sabato 9 settembre: a spiccare sono i 53.400 euro vinti a Monopoli, in provincia di Bari, con quattro terni e una quaterna sulla ruota di Bari (numeri giocati: 1-9-26-45-76). Mentre un giocatore di Vibonati, in provincia di Salerno, si è aggiudicato 50.596 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, oltre alla modalità Lottopiù. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per poco più di 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 807,6 milioni in questo 2023.

Combinazione 10eLotto di oggi 12 settembre 2023

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 10 13 18 20 25 31 32 42 48 50 52 53 55 57 70 76 79 87 88 Numero Oro 53 Doppio Oro 53 31 Numero Gong 58

Il Lazio sorride dopo il concorso di venerdì 8 settembre del 10eLotto, con vincite complessive pari a 81mila euro. La vincita più alta è di Roma, con un 9 Oro da 50mila euro; nella Capitale, da segnalare anche una vincita da 20mila con un 6 e una da 6mila euro grazie a un 4 Oro. Il quadro della regione viene completato da un 8 Doppio Oro centrato a Isola del Liri, in provincia di Frosinone.

Nel concorso di sabato 9 settembre, invece, la vincita più alta è di Orune, in provincia di Nuoro, dove un fortunato giocatore si è aggiudicato 40mila euro grazie a uno 0. Il podio del concorso viene completato dai 25mila euro vinti a Gressan, in provincia di Aosta, con un 8 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per circa 12,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,63 miliardi di euro in questo 2023.

Estrazione 10eLotto Extra di oggi 12 settembre 2023 in diretta