Estrazioni del Lotto 20 ottobre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Per ogni ruota estrazioni del Lotto del 20 ottobre 2023, numeri vincenti in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto e schedina 10eLotto.

All’estrazione di oggi al Lotto e Superenalotto 141 23 c’è il consueto aggiornamento in tempo reale. I risultati possono essere verificati on-line aggiornando a partire dalle 20.00 di questo venerdì sera, anche per il 10Lotto serale. La combinazione più attesa, perché è quella che vale di più, è la sestina del Superenalotto 20 ottobre 2023.

Un jackpot di oltre 70 milioni di euro, ma anche tante altre quote e premi stasera in palio. Sempre si inizia con i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta oggi. Gli ultimi estratti su tutte le ruote si conoscono per prima. Si inizia con la ruota Napoli, Milano, Roma. Poi tocca a Bari, Genova e Cagliari. Seguono ancora Palermo, Torino, Firenze, Venezia e Nazionale. Chi vincerà i premi più ricchi? Al prossimo aggiornamento scopriremo le vincite più alte di questo giovedì sera.

Estrazioni del Lotto del 20 ottobre 2023: numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Bari 16 85 90 62 6 Cagliari 50 58 28 75 78 Firenze 86 76 1 44 18 Genova 30 70 68 57 78 Milano 87 47 32 64 6 Napoli 65 58 89 70 41 Palermo 9 4 19 29 8 Roma 90 86 22 14 64 Torino 31 42 45 48 51 Venezia 17 75 19 61 18 Nazionale 5 27 62 21 69

Verifica in tempo reale tutti i numeri usciti stasera al gioco del Lotto, 10Lotto e Superenalotto 141 23.

Stasera l’aggiornamento delle statistiche di gioco consente di individuare ritardatari e frequenti. Il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 129 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 121, il 62 su Palermo a 113 turni di assenza, il 5 su Palermo da 107 e il 38 su Palermo a 106. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno di numeretti su Cagliari (1-5-6), un ambo vertibile su Milano (12-21), un terno in figura 1 su Venezia (1-10-82) e uno in figura 3 su Milano (12-21-30).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 9 su Nazionale è assente da 55 turni. Tra le decine, la 80-89 su Firenze manca ora da 41 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca 53 assenze.

Diretta SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 21 71 14 24 49 81 Numero Jolly 5 Numero SuperStar 17

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 72,1 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 19 ottobre centrati cinque punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 38.120,21 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 30.359 euro l’uno. Grande attesa alle estrazioni Lotto e Superenalotto 20 Ottobre 2023, quote e vincite sono sorteggiate e assegnate secondo le seguenti probabilità.

Il concorso del Lotto di giovedì 19 agosto ha inoltre premiato il Piemonte, dove sono stati vinti un totale di oltre 35mila euro. In particolare, a Torino è stato centrato un terno dal valore di 22.500 euro (combinazione 4-10-87 sulla ruota di Torino), mentre a Muzzano, in provincia di Biella, sono stati vinti 12.975 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna.

Combinazione 10eLotto di oggi 20 settembre 2022 in diretta live

Numeri Vincenti 1 4 9 16 17 28 30 31 42 47 50 58 65 70 75 76 85 86 87 90 Numero Oro 16 Doppio Oro 16 85 Numero Gong 5

Il Lazio in festa grazie al 10eLotto. Nell’ultimo concorso la vincita più alta arriva da Aprilia, in provincia di Latina, grazie a un 8 Oro da 20 mila euro. Si festeggia anche in Puglia con vincite complessive per 26 mila euro: ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, messo a segno un 9 da 20 mila euro a cui si aggiungono i 6 mila euro di Taranto vinti grazie a un 6 Doppio Oro.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di questa sera in diretta

Numeri Vincenti 6 14 19 22 29 32 44 45 48 57 61 62 64 68 89