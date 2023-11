Estrazione del Lotto 21 novembre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto 21 novembre 2023 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 159 23 e risultati 10eLotto.

In diretta estrazioni del Lotto oggi su Controcampus, e numeri Superenalotto 21 novembre 2023 a partire dalle 20,00. L’appuntamento di questo martedì sera è per provare a vincere un Jackpot di oltre 20 milioni di euro. Ma anche per provare a centrare numeri e simboli del Simbolotto di oggi. I risultati del concorso 159 23 saranno comunicati in tempo reale.

Come visualizzare correttamente i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta stasera? La pagina deve essere aggiornata dopo le ore 20,00 per poter visualizzare correttamente i risultati. L’aggiornamento è possibile cliccando sul cursore vicino alla scritta Aggiorna Diretta Live Qui. Oppure la pagina può essere aggiornata grazie al link in blu Ultima Estraz del Giorno in alto all’articolo. I numeri vincenti usciranno sul tabellone con gli ultimi estratti su tutte le ruote.

Estrazione del Lotto oggi 21 novembre 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 62 89 49 8 61 Cagliari 30 81 62 29 68 Firenze 63 16 32 44 5 Genova 64 88 51 28 87 Milano 30 39 82 63 65 Napoli 46 82 54 66 61 Palermo 70 34 13 55 15 Roma 2 44 35 6 47 Torino 88 39 61 11 36 Venezia 7 13 54 59 78 Nazionale 65 38 27 31 11

La scelta dei numeri da giocare può avvenire in molteplici modi. A caso, scegliendo le date più significative della propria vita. Oppure tentando la sorte con i numeri al Lotto ritardatari e frequenti più significativi.

Poche le novità rispetto al concorso di ieri l’altro. Infatti in cima alla classifica dei ritardatari c’è il il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 147 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 139, il 27 su Palermo a 111, il 53 su Palermo a 101 e il 53 su Torino a 99. All’estrazione del Lotto oggi martedì 21 novembre 2023 tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 50-59 su Venezia (50-56-58), un terno in figura 5 su Venezia (23-41-50), un terno in figura 5 su Palermo (5-68-77) e un ambo gemello su Torino (11-66).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 49 turni. Tra le decine, la 20-29 su Firenze manca ora da 54 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca le 71 assenze.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 90 59 61 30 88 86 Numero Jolly 43 Numero SuperStar 77

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 20,1 milioni di euro. Nel concorso di sabato 18 novembre centrati quattro punti “5” da 50949,76 euro ciascuno. Di seguito i luoghi delle vincite: Vimodrone (MI), presso il punto vendita Fotocopisteria situato in Strada Padana Superiore 292; Livorno, presso il punto vendita Tabaccheria del Maestro, situato in Via dell’Artigianato 16; Calascibetta (EN), presso il punto vendita Tabaccheria Ricca, situato in Via Nazionale 354. L’ultima vincita è stata giocata tramite la Bacheca dei Sistemi centralizzati di SISAL S.P.A. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.

Tornando all’ultima estrazione del Lotto, si festeggia in Puglia nel concorso di sabato 18 novembre. Nella regione sono state riscosse tre vincite, in tre comuni differenti. A Mattinata, in provincia di Foggia, un fortunato giocatore si porta a casa la vincita più alta della giornata, pari a 62800 euro, frutto di sei ambi, quattro terni ed una quaterna. Gli altri due premi sono stati centrati a Bari (24925 euro) e a Cavallino, in provincia di Lecce (22500 euro). Sorride anche la Capitale: a Roma, infatti, è stata vinta la cifra totale di 91250 euro, risultato di tre premi distinti: due da 33750 euro, frutto di un terno; l’altra da 23750 euro.

Risultati 10eLotto di oggi martedì 21 novembre 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 7 13 16 30 32 34 39 44 46 49 51 62 63 64 70 81 82 88 89 Numero Oro 62 Doppio Oro 62 89 Numero Gong 65

Doppia vincita da 50000 euro nel concorso del 10eLotto di venerdì 17 novembre. Si festeggia a Massafra, in provincia di Taranto, e ad Empoli, rispettivamente grazie ad un 7 ORO e ad un 9 ORO. Da segnalare anche due vincite, da 20000 e 6000 euro in provincia di Venezia, nei comuni di Fossò e Spinea.Nel concorso di sabato 18 novembre, invece, è Roma a rubare la scena: si registrano ben cinque vincite da 9000 euro l’una nella Capitale, frutto della stessa giocata sui numeri 17-21-23.

La singola vincita più alta della giornata appartiene, però, ad un giocatore di Pozzoleone, in provincia di Vicenza, che si porta a casa 20000 euro con un 9.L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 13 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi di euro in questo 2023.

Numeri vincenti 10eLotto Extra: numeri estratti stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 6 8 11 28 29 35 54 55 59 61 65 66 68 87