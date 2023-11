Estrazione del Lotto oggi 17 Novembre 2023 SuperEnalotto 10Lotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 17 Novembre 2023 in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto 157 23 e 10eLotto con Extra.

In diretta numeri a Lotto del 17 Novembre 2023 su questa pagina. Potrai aggiornare e verificare la vincita online direttamente dallo smartphone, tablet e pc. Dalle 20.00 di questo sabato sera saranno note le combinazioni uscite su tutte le ruote. I numeri vincenti delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi fanno parte del concorso 76 22. E tra i giochi più seguiti di certo c’è quello di Sisal che contribuisce ad accrescere la fortuna di chi ha puntato pochi spiccioli su alcune delle cifre più fortunate.

Investendo appena 1 euro, all’estrazione Superenalotto 17 Novembre 2023 si potrà concorrere all’assegnazione di un jackpot da 18 milioni di euro. Per seguire la pubblicazione dei numeri vincenti in tempo reale, basta aggiornare questa pagina all’orario indicato. Il tabellone estrazionale presente di seguito, inizierà a completarsi a partire dalle 20,00 di stasera.

Estrazione del Lotto oggi 17 Novembre 2023, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 43 26 85 86 19 Cagliari 33 59 87 27 72 Firenze 51 44 7 90 23 Genova 34 23 68 7 85 Milano 44 14 13 40 35 Napoli 17 51 46 75 62 Palermo 3 25 73 64 24 Roma 4 37 78 36 33 Torino 2 49 3 1 36 Venezia 8 25 84 51 57 Nazionale 26 29 37 44 32

Per conoscere i numeri a Lotto di oggi, vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. In palio tanti premi che andranno a chi avrà indovinato l’estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina. L’archivio contiene tutti i risultati finora estratti. Verifica vincita lotto on-line è tra i modi più semplici per verificare l’esito di una propria giocata. Ma l’archivio di Lottomatica è utile anche per conoscere tutte le novità che riguardano i ritardatari e frequenti più significativi. Nel dettaglio vediamo che a contare il maggior numero di assenze all’estrazione del Lotto 17 Novembre 2023 è il numero 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 145 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 137, il 27 su Palermo a 109, il 53 su Palermo a 99 e il 53 su Torino a 97.

In attesa dei numeri a Lotto in diretta stasera, segnaliamo che tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Roma (68-86), un altro ambo vertibile su Napoli (58-85) e un terno in cadenza 6 su Roma (46-66-86). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 47 turni. Tra le decine, la 20-29 su Firenze manca ora da 52 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca le 69 assenze.Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.

Risultati SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 14 75 70 63 89 23 Numero Jolly 59 Numero SuperStar 83

“All’inizio pensavo fosse uno scherzo, hanno dovuto confermarmi più volte che la vincita c’era stata veramente”. Giampietro Fornasiero, proprietario dell’omonima tabaccheria di Rovigo, ha raccontato così gli attimi in cui ha scoperto che nel suo negozio era stato centrato il Jackpot da oltre 85 milioni al Superenalotto. Il titolare ha spiegato di aver appreso la notizia quasi subito.

Sulla possibilità che il vincitore sia un cliente abituale, il signor Giampietro risponde: “Non ho idea di chi possa essere. Noi abbiamo una nostra clientela fissa di persone che abitano nei dintorni, ma essendo situati in una strada che permette l’accesso alla città, qui arrivano anche tante persone di passaggio. Per le quote da riscuotere, dopo le 20,30.

Combinazione 10eLotto di questa sera in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 3 4 7 8 14 17 23 25 26 33 34 37 43 44 49 51 59 85 87 Numero Oro 43 Doppio Oro 43 26 Numero Gong 26

Esulta la Sicilia grazie al 10eLotto. Nella regione sono state centrate tre vincite rilevanti nel concorso di giovedì 16 novembre. A Modica (RG) un fortunato giocatore ha portato a casa 6mila euro grazie a un 6 Doppio Oro, giocando tre euro. Nel catanese due vincite: a Giarre un 6 Doppio Oro da 6mila euro e a Santa Venerina un 7 Doppio Oro da 5mila euro. La vincita più alta di giornata è arrivata in Sardegna, a Sardara (SU), dove un fortunato giocatore ha centrato un 7 Oro da 8mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi di euro in questo 2023.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di oggi 17 Novembre 2023

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 13 19 27 36 40 46 64 68 73 75 78 84 86 90