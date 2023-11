Diretta estrazione del Lotto di oggi 24 novembre 2023, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 161 23 e 10eLotto.

Sono qui pubblicati i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta venerdì 24 novembre 2023. Alle 20.05 si conoscerà poi la combinazione vincente del Superenalotto di oggi concorso 161 23. La sestina vale oltre 20 milioni di euro. Nel concorso di ieri giovedì 23 novembre 2023 nessuno ha centrato la sestina che è cresciuta ulteriormente in questo ultimo appuntamento di gioco.

Ma le opportunità di vincita riguardano anche il Simbolotto oggi. Oltre che il 10Lotto serale. Le prime 2 cifre estratte su ciascuna ruota di gioco andranno a formare la combinazione vincente del 10 e Lotto 25 novembre 2023. Mentre i numeri Oro e Doppio Oro non sono altro che il primo estratto e ed il secondo estratto sulla ruota di Bari. Ma questa è solamente l’ultima delle combinazioni che sarà pubblicata idrante le diretta dell’estrazione del Lotto di oggi. Sono diverse le possibili combinazioni per aggiudicarsi quote e vincite. Vediamo le ultime novità segnalate dall’aggiornamento dell’archivio.

Estrazione del Lotto di oggi 25 novembre 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 25 11 23: in programmazione.

La pagina potrà essere aggiornata attraverso il cursore vicino al link Aggiorna Diretta Live Qui. Oppure l’aggiornamento può essere effettuato anche solo cliccando sul link in blu in alto alla pagina Ultima Estra del Giorno. Seguire la pubblicazione dei numeri delle estrazioni del Lotto in diretta oggi è molto semplice: basta uno smartphone e una connessione.

Ricordiamo le ultime novità che riguardano ritardatari e frequenti segnalati nell’archivio di Lottomatica. Il ritardatario più longevo è Dopo l’estrazione di giovedì 23 novembre, il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 149 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 141, il 27 su Palermo a 113, il 53 su Palermo a 103 e il 53 su Torino a 101. All’estrazione del Lotto 25 novembre 2023 segnaliamo inoltre che tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 20 su Napoli (22-28-29), un terno in decina 80 su Bari (80-81-87), un altro terno in decina 80 questa volta su Palermo (80-81-87), un terno in decina 90-9 su Nazionale (1-4-5), un ambo gemello su Palermo (66-88) e un terno in figura 3 su Genova (3-21-30). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 51 turni. Tra le decine, la 20-29 su Firenze manca ora da 56 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca le 73 assenze.

Risultati SuperEnalotto oggi: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 21,6 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 23 novembre centrati tre punti “5” da 61.460,59 euro ciascuno. Da segnalare anche tre punti “5 stella” da 49.759 euro. Vincere non è facile all’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi 25 novembre 2023. Ma di seguito le altre vincite più ricche realizzate al gioco nel concorso di ieri.

Il concorso di giovedì 23 novembre fa felice la Campania, dove sono state realizzate quattro vincite, per un totale di 77.400 euro. A Napoli la somma più elevata, 39.400 euro, frutto di sei ambi, quattro terni ed una quaterna; sempre nel capoluogo una vincita da 14.250 euro, mentre le altre due, rispettivamente da 14 mila e 9.750 euro, sono state centrate a Cava De’ Tirreni (SA) e Piano di Sorrento (NA). Da segnalare anche un premio da 18.250 euro riscosso a Catania, seconda vincita più alta della giornata; chiude il podio un fortunato giocatore di Modena, che si porta a casa 14.750 euro.

Estrazioni 10eLotto di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il 10eLotto di giovedì 23 novembre premia la Sardegna e precisamente un giocatore di Monserrato, in provincia di Cagliari, abile a centrare un 6 Oro da 25 mila euro, la vincita più alta del concorso. Si festeggia anche in Calabria con un 9 da 20 mila euro messo a segno a Roggiano Gravina, in provincia di Cosenza. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro in questo 2023.

Combinazione 10eLotto Extra: numeri vincenti in diretta