Diretta estrazioni del Lotto di oggi 16 novembre 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 156 23 e 10eLotto.

Si tiene stasera l’ultima estrazione del Lotto oggi alle 20,00 l’aggiornamento live. Anche i numeri del Superenalotto 16 novembre 2023 si conosceranno questo giovedì puntualmente alle 20.00. Chi ha giocato presso uno dei punti vendita Lottomatica e Sisal, di certo è impaziente di conoscere i risultati ufficiali del concorso 156 23. Segui il Lotto in diretta stasera per verificare la vincita on-line come ci fosse uno streaming video. Aggiornamenti relativi a quote e vincite, seguiranno appena disponibili.

Alla tabella con i numeri usciti su tutte le ruote alle estrazioni del Lotto in diretta oggi, seguiranno poi le altre combinazioni fortunate. Si tratta dei numeri del Superenalotto di stasera, ma anche del 10eLotto serale ed EXTRA. Oltre che la combinazione del Simbolotto di oggi, che regalerà ulteriori vincite ai giudicatori di Lottomatica. Ricordiamo brevemente qual è la procedura da seguire per poter visualizzare correttamente i risultati. Basta aggiornare cliccando sul cursore vicino alla scritta Aggiorna Diretta Live Qui. Oppure in alto alla pagina è presente il pulsante Ultima Estra del Giorno.

Estrazioni del Lotto di oggi 16 novembre 2021, numeri vincenti e Simbolotto: diretta live

Bari 82 41 20 37 35 Cagliari 86 3 33 20 40 Firenze 62 80 6 46 8 Genova 34 33 46 80 56 Milano 54 46 34 9 67 Napoli 27 38 12 58 85 Palermo 55 60 16 64 87 Roma 34 68 46 66 86 Torino 33 34 19 49 3 Venezia 71 43 53 6 27 Nazionale 5 66 16 85 34

SIMBOLOTTO: 33,34,9,35,21

Quali sono i numeri ritardatari e frequenti più attesi all’estrazione del Lotto stasera? Poche le novità rispetto al concorso di martedì 14 novembre, il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 144 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 136, il 27 su Palermo a 108, il 53 su Palermo a 98 e il 53 su Torino a 96.

Tra le combinazioni numeriche in attesa della diretta estrazioni del Lotto di oggi 16 novembre 2023, da segnalare un terno in cadenza 9 su Milano (19-59-79), un terno in decina 1 su Napoli (13-16-17) e uno in decina 4 su Torino (43-45-48).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 46 turni. Tra le decine, la 20-29 su Firenze manca ora da 51 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca le 68 assenze.Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 56 52 40 9 10 19 Numero Jolly 50 Numero SuperStar 42

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 85,1 milioni di euro. Nel concorso di martedì 14 novembre centrati però sette punti “5” da 27.998,67 euro ciascuno, Da segnalare anche due “4 stella” da 53.693 euro l’uno.L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

Basilicata a segno grazie alle ultime estrazioni del Lotto. Nell’ultima estrazione le due vincite più alte arrivano da Irsina, in provincia di Matera, con tre ambi e un terno dal valore di 71.750 euro e da Lavello, in provincia di Potenza, dove sono stati messi a segno quattro terni e una quaterna per un totale di 26.700 euro.

Nel concorso di martedì 14 novembre da segnalare anche un tris centrato in Veneto: a Quarto d’Altino, in provincia di Venezia, vinti 23.750 euro con tre ambi e un terno, seguiti dai 17.900 euro di Torri del Benaco, in provincia di Venezia, e da altri tre ambi e un terno centrati a Noale, per 9.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per quasi 4,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo di euro in questo 2023.EMT/Agipro

Estrazione 10eLotto di oggi sabato 16 novembre 2023 in diretta

Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il 10eLotto di martedì 14 novembre premia il Friuli Venezia-Giulia e con precisione Udine, dove è stata realizzata la vincita più alta del concorso, un 6 Doppio Oro da 60 mila euro. Si festeggia anche in Puglia con due vincite da 20 mila euro ciascuna – entrambe con un 9 – messe a segno a Fasano, in provincia di Brindisi e a Lequile, in provincia di Lecce. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,3 miliardi di euro in questo 2023.

Verifica 10eLotto Extra: numeri vincenti di questa sera on line