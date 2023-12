Estrazioni del Lotto oggi 14 Dicembre 2023 SuperEnalotto 10eLotto

Dalle ruote, estrazioni del Lotto oggi 14 Dicembre 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Torna puntuale l’appuntamento con i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi alle 20,00 ci sono tutti i risultati. Come un live in streaming video potrai aggiornare e verificare la vincita online delle combinazioni uscite su tutte le ruote. I numeri vincenti dell’estrazione del Lotto 14 Dicembre 2023 fanno parte del concorso 172 di Lottomatica. Investendo appena 1 euro, all’estrazione Superenalotto oggi si potrà concorrere all’assegnazione di un jackpot da oltre 30 milioni di euro. Per seguire la pubblicazione dei numeri vincenti in tempo reale, basta aggiornare questa pagina all’orario indicato. Il tabellone estrazionale presente di seguito, inizierà a completarsi a partire dalle 20,00 di stasera.

Estrazioni del Lotto oggi 14 Dicembre 2023 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti in diretta live

Bari 71 68 37 36 19 Cagliari 18 9 66 84 53 Firenze 80 22 28 10 5 Genova 74 70 11 67 28 Milano 86 77 35 14 40 Napoli 56 10 75 88 37 Palermo 90 21 76 59 82 Roma 29 3 6 34 86 Torino 10 70 90 6 80 Venezia 74 61 31 19 20 Nazionale 36 53 73 75 22

Al Lotto le vincite ed i premi si realizzano con l’estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina. Scopri se hai vinto, ma ricorda che il giovedì è anche il giorno dedicato ai numeri del Superenalotto di Sisal. Vai sul link Tutte le estrazioni per conoscere tutti i risultati in diretta. L’archivio estrazioni del Lotto contiene tutti i risultati finora estratti, ed è utile anche per conoscere tutte le novità che riguardano i ritardatari e frequenti più significativi. Prima di vedere i numeri a Lotto in diretta, ecco cosa dicono gli aggiornamenti delle statistiche di gioco questo giovedì 14 dicembre 2023.

Dopo l’estrazione di martedì 12 dicembre, il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 160 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 152, il 27 su Palermo a 124, il 53 su Palermo a 114 e il 53 su Torino a 112.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo gemello su Firenze (22-88) e uno su Palermo (55-77). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 60 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 56 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Cagliari tocca le 61 assenze. Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 86 22 37 28 53 39 Numero Jolly 78 Numero SuperStar 70

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 30,9 milioni di euro. Nel concorso di martedì 12 dicembre realizzati due punti “5” da 81.430,01 euro ciascuno, uno a Milano e uno a Istrana, in provincia di Treviso da riscuotere.

Alle ultime estrazioni del Lotto la vincita più alta è a Concorezzo. Nel concorso del Lotto di martedì 12 dicembre. Nella località in provincia di Monza e Brianza si registra la vincita più alta della giornata, pari a 50.596 euro, frutto di sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Genova. Non è l’unico premio centrato in Lombardia: a Morbegno, in provincia di Sondrio, un giocatore si porta a casa 11.875 euro. Da segnalare poi due vincite da 22.500 euro ottenute con un terno: una centrata a Battaglia Terme (PD), l’altra a Trieste. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,1 miliardi dall’inizio dell’anno.

Risultati 10eLotto di oggi 14 Dicembre 2023 in diretta: numeri vincenti

Numeri Vincenti 3 9 10 18 21 22 28 29 37 56 61 66 68 70 71 74 77 80 86 90 Numero Oro 71 Doppio Oro 71 68 Numero Gong 36

Il concorso del 10eLotto di martedì 12 dicembre ha premiato la Lombardia, dove è stato vinto un totale di 177.203 euro, frutto di quattro premi. Il più alto, pari a 100.001 euro, è stato centrato a Bedizzole, in provincia di Brescia, grazie ad un “9 Doppio Oro”. A Grandate, in provincia di Como, invece, un fortunato giocatore si porta a casa 52.001 euro con un “9”. Gli altri due premi, rispettivamente da 20.000 e 5.201 euro provengono dalla Provincia di Monza e Brianza: il primo è stato centrato a Brugherio, il secondo a Meda. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 13,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,6 miliardi dall’inizio dell’anno.

Estrazione 10eLotto Extra di oggi 14 Dicembre 2023 in tempo reale

Numeri Vincenti 6 11 14 19 31 34 35 36 53 59 67 75 76 84 88