Estrazione del Lotto oggi 12 dicembre 2023 SuperEnalotto 10Lotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 12 dicembre 2023 dalle ruote in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto, Jolly e SuperStar, 10eLotto ed extra.

Stasera sono in diretta estrazioni Lotto e Superenalotto di martedì 12 dicembre 2023. I numeri vincenti dell’ultimo concorso 171 23 si conosceranno alle 20.00. L’estrazione del Lotto oggi con tutti i numeri estratti sarà seguita e pubblicata in tempo reale. Verifica Vincita online, scopri subito se hai vinto. C’è chi ha giocato l’estratto, ambo, terno e così via. Tutto cambia se la puntata andrà su una ruota specifica. Oppure se invece si tenta la fortuna su tutte le ruote. L’importo della vincita è variabile. Al Superenalotto di oggi 12 dicembre 2023 il jackpot vale oltre 30 milioni di euro stasera. Ma riuscire ad indovinare la combinazione vincente da punti sei non è facile, ma il premio è tra i premi in denaro più ricchi e desiderati al mondo.

Estrazione del Lotto oggi 12 dicembre 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Vai in alto alla pagina per conoscere i numeri a Lotto in diretta. Dalle ore 20,00 di stasera inizierà la pubblicazione degli ultimi estratti su tutte le ruote. Aggiorna la pagina anche per conoscere i numeri dell’ultima estrazione Superenalotto. E la combinazione vincente delle estrazioni 10 e Lotto. Ma quali sono le novità che riguardano i ritardatari al Lotto? In cima alla classifica dei numeri attesi da più tempo, il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 159 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 151, il 27 su Palermo a 123, il 53 su Palermo a 113 e il 53 su Torino a 111.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Cagliari (38-83), un ambo gemello su Palermo (22-44) e un terno in cadenza 5 su Nazionale (45-55-75).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 61 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 56 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Cagliari sale a 61 assenze.

Risultati SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 30,1 milioni di euro. Nel concorso di lunedì 11 dicembre realizzati due punti “5” da 62.628,96 euro, uno a Bari e a Longarone (BL). Da segnalare anche cinque “5 stella” da 50.087 ciascuno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.

Grande attesa per i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta. Poi segue la combinazione del Superenalotto 16 dicembre 2021, al seguente link per ricordare tutte le regole del gioco.

Combinazione 10eLotto di oggi 16 dicembre 2021 in diretta live

Arriva da Vicenza la vincita più alta del concorso del 10eLotto di lunedì 11 dicembre grazie a un 9 Oro da 50 mila euro. Chiudono il podio di giornata i 30 mila euro vinti a Decimomannu, in provincia di Cagliari, con un 8 Oro e il 9 da 20 mila euro messo a segno a Genova. Da segnalare inoltre un tris di vincite nel Lazio: a Frosinone indovinato un 5 Doppio Oro da 15 mila euro, a cui si aggiungono due vincite gemelle da 12.500 – entrambe con un 6 Oro – centrate a Fiumicino, in provincia di Roma. Si festeggia anche a Palermo con quattro 6 da 8 mila euro ciascuno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 19 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,6 miliardi dall’inizio dell’anno.

