Estrazione del Lotto oggi 19 gennaio 2024 SuperEnalotto 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto oggi 19 gennaio 2024 dalle ruote in diretta, numeri vincenti Simbolotto, combinazione Superenalotto 10 24, risultati 10eLotto.

Le estrazioni Lotto di stasera e Superenalotto di oggi si seguono qui in tempo reale per poter verificare la vincita online e conoscere subito i risultati. In palio stasera un Jackpot da oltre 40 milioni di euro. Per conoscere la combinazione vincente, non resta che aggiornare alle ore 20,00. Questo è l’orario in cui si conosceranno i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta venerdì 19 gennaio 2024. Seguono poi anche i risultati del Superenalotto di questa sera, e la combinazione del 10Lotto serale. Vediamo quindi gli ultimi aggiornamenti relativi a vincite e quote. Oltre che verificare in archivio quali sono le ultime novità relative a ritardatari e frequenti rispetto al concorso giocato ieri l’altro.

Estrazione del Lotto oggi 19 gennaio 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 19 1 24: in programmazione.

Le probabilità però di riuscire a pronosticare i numeri vincenti sono sempre piuttosto limitate. E quando si provano a fare dei pronostici e previsioni, molti finiscono con il puntare sui numeri ritardatari e frequenti. Vediamo allora quali sono le ultime novità più significativi di questo ultimo concorso 8 di Lottomatica.

Il ritardatario più longevo è il numero 78 su Bari che si conferma leader dei ritardatari a 173 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 145, il 58 su Milano a 117, il 52 su Bari a 115 e il 77 su Torino da 105. Tra i numeri dell’estrazione del Lotto 19 gennaio 2024, Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Roma (38-83), un terno in figura 2 su Roma (29-38-83), un terno in figura 3 su Palermo (3-21-30), un terno in decina 20 su Nazionale (22-23-24) e un ambo gemello su Bari (22-66).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 7 su Roma è assente da 72 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 78 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Torino tocca le 54 assenze.

Combinazione SuperEnalotto 10 24, numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 47,7 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 18 gennaio, realizzati due punti “5” da 96.125,93 euro, uno a Conegliano, in provincia di Treviso, presso il Tabacchi Viol situato in via Santa Caterina da Siena 2/A e l’altro a Cassano delle Murge, in provincia di Bari, in via Convento 130 presso la Tabaccheria Errico. Non resta che incrociare le dita all’estrazione del Lotto di stasera, o facendo il tifo per i numeri Superenalotto 19 gennaio 2021. Al prossimo appuntamento di giovedì seguiranno tutte le novità relative a premi e vincite.

Risultati 10eLotto di oggi 19 gennaio 2024: tutti i numeri estratti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Esulta la Sicilia grazie al 10eLotto. A Furci Siculo, in provincia di Messina, è stata centrata una vincita da 100mila euro con un 9 Doppio Oro e appena cinque euro scommessi. Si tratta della seconda vincita più alta dall’inizio dell’anno, seconda solo a quella da un milione di euro di Carate Brianza (MB). La seconda vincita di giornata è arrivata a Albizzate, in provincia di Varese, dove un fortunato giocatore ha indovinato un 9 Oro da 50mila euro giocandone solo tre. Festeggia l’Emilia-Romagna: a Crevalcore (BO) sono stati vinti 18mila euro grazie a sette numeri vincenti nella formula Extra, mentre a Modena un giocatore ha messo in tasca 10mila euro indovinando un 5 Oro.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di questa sera in diretta