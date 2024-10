Estrazione del Lotto oggi 26 ottobre 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazione del Lotto oggi 26 ottobre 2024, numeri vincenti in diretta, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto serale.

Ecco i numeri vincenti Superenalotto dell’estrazione di oggi 26 ottobre 2024. Segui la diretta delle estrazioni del Lotto di stasera che consente di conoscere quali sono i risultati ufficiali in tempo reale. I numeri al Lotto sono giocati tre volte a settimana. Ormai insieme ai numeri usciti su tutte le ruote, l’attesa stasera è anche per i numeri del 10Lotto serale. Ai concorsi del martedì, giovedì e sabato sera, è associato da oggi anche il 10Lotto extra. Quanto si vince è lo stesso giocatore a deciderlo.

Infatti sono previste diverse opzioni di gioco e puntate, in base alla vincita alla quale si ambisce. La giocata semplice può costare anche solamente € 1. Il costo poi raddoppia o triplica nel caso in cui si scelga l’Opzione Oro o Doppio oro. Di seguito i numeri dell’estrazione del lotto 26 novembre 2024 in diretta, con tabella che si aggiorna in maniera progressiva. Segue la verifica della vincita anche dei numeri del Superenalotto del 26 ottobre 2024, con quote e vincite del concorso.

Estrazione del Lotto oggi 26 ottobre 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 40 49 13 21 10 Cagliari 59 2 49 26 40 Firenze 1 48 74 76 78 Genova 39 32 76 35 14 Milano 86 59 85 36 17 Napoli 34 11 65 47 86 Palermo 35 90 44 87 85 Roma 19 70 45 84 76 Torino 86 37 53 88 56 Venezia 68 66 26 65 85 Nazionale 29 8 53 56 41

L’archivio estrazioni Lotto è utile anche per verificare quali sono le ultime novità relative alle statistiche di gioco. Nel dettaglio vediamo che ancora una volta troviamo al 26 su Firenze che ha totalizzato 102 ritardi di seguito. Segue poi il 16 su Venezia che non esce dal 135 turni. Mentre sulla ruota di Torino il 70 non esce da 90 colpi di gioco. Tra i ritardatari da segnalare vi sono anche il 49 su Genova che ha totalizzato 91 turni di assenza. Mentre il 45 sulla ruota di Cagliari non si vede da 103 giornate.

Stasera all’estrazione del Lotto 26 ottobre 2024 potrebbe esserci un’ulteriore novità. Infatti il 40 sulla ruota di Bari è diventato un ultracentenario. Sono infatti 114 le assenze consecutive realizzate dal numero sulla ruota barese. Altro ultracentenario è anche il 62 su Palermo che non si vede da 66 turni. A contare più assenze è anche l’8 su Roma che non esce da 90 giornate. Segue poi il 23 su Napoli con 79 assenze consecutive, mentre sulla ruota Nazionale si segnala ancora una volta il 79 che ha totalizzato 118 ritardi. Chiude l’aggiornamento delle statistiche di gioco, il 90 su Milano che invece ha totalizzato in tutto 120 ritardi.

Combinazione SuperEnalotto oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 42 65 52 31 14 40 Numero Jolly 15 Numero SuperStar 69

È stata presentata per l’incasso la vincita SuperEnalotto con punti “5+1” del valore di 542.972,04 euro, realizzata nel concorso n. 104 di martedì 31 agosto 2021. La giocata è stata effettuata presso il punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Nicola Mascolo 59, a San Nicandro Garganico (FG). Il vincitore è un pensionato di 80 anni, che quella mattina gioca i soliti 2 euro e i suoi numeri, legati alle date dei suoi familiari. «Ricorderò per sempre quel momento. La fortuna mi ha regalato ben più di quanto avessi mai immaginato», ha detto, ricordando il momento in cui ha scoperto la vincita, leggendo la notizia su Televideo. Chissà chi sarà ill prossimo vincitore ad essere premiato dalla dea bendata all’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 26/10/24.

Estrazioni 10eLotto di oggi: numeri vincenti del concorso in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 2 11 13 19 32 34 35 37 39 40 48 49 59 66 68 70 74 86 90 Numero Oro 40 Doppio Oro 40 49 Numero Gong -

Sicilia protagonista dell’ultimo concorso con vincite per 102mila euro: si festeggia a Palermo con una vincita da 46.250 euro, realizzata con una giocata complessiva da 15 euro sui numeri 7-11-58 sulla ruota siciliana, e a Messina, con un’altra vincita da 23.750 euro. L’ultimo concorso ha distribuito quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 926,4 milioni di euro dall’inizio dell’anno. Il 10eLotto premia Soresina (CR), dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 Oro da 250mila euro, con una puntata da 4 euro su un’estrazione frequente. L’ultimo concorso ha distribuito quasi 22,9 milioni di euro, per un totale di 3,5 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

Estrazioni 10eLotto EXTRA: numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 21 26 36 44 45 47 53 65 76 78 84 85 87 88