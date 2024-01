Diretta estrazioni del Lotto di oggi 26 gennaio 2024, numeri vincenti ruota per ruota, combinazione SuperEnalotto 14 24 con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Ultima estrazione del Lotto oggi in diretta: scopri i numeri vincenti del concorso 14 di Lottomatica in tempo reale. Il martedì sera si tiene anche la lotteria abbinata a sorteggio serale, che nell’ultimo appuntamento di gioco ha regalato ben 5 milioni di euro. Un vero record per la storia del gioco. Dopo i risultati ufficiali delle estrazioni del Lotto 26 gennaio 2024, riepiloghiamo le ultime vincite realizzate al concorso di ieri l’altro. Ricordiamo anche che stasera ci potrebbe essere un nuovo record. Si tratta del jackpot dell’estrazione Superenalotto di oggi che vale oltre 50 milioni di euro. Ecco tutti gli aggiornamenti e le quote e vincite del concorso 14 24.

Estrazioni del Lotto di oggi 26 gennaio 2024: numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Bari 31 79 45 40 58 Cagliari 39 74 47 75 5 Firenze 3 35 87 18 28 Genova 56 85 9 43 58 Milano 39 87 50 31 82 Napoli 63 59 87 36 45 Palermo 61 35 78 29 37 Roma 63 13 55 24 42 Torino 41 20 17 60 5 Venezia 26 74 45 44 10 Nazionale 83 41 14 56 4

L'estrazione del Lotto in diretta inizierà alle ore 20,00 e si potrà seguire su Controcampus.it la pubblicazione degli ultimi estratti live.

Tra i numeri ritardatari che contano più assenze c’è il 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 177 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 148, il 52 su Bari a 119, il 77 su Torino a 109 e l’89 su Roma a 104.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 30 su Bari (32-33-36), un terno in cadenza su Genova (2-22-72), un terno in decina 70 su Nazionale (71-74-77) e un terno in decina 60 su Torino (60-62-64).

Alle estrazioni del Lotto stasera 26 gennaio 2024 da segnalare per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 0 su Venezia è assente da 56 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 82 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Torino tocca le 58 assenze.

Estrazione Superenalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 47 78 36 50 24 32 Numero Jolly 62 Numero SuperStar 72

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 51,1 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 25 gennaio, centrato un “5 stella” da 596.196,25 euro a Val Tidone (PC) presso la Tabaccheria Maina situata in via Bilegno,11. Realizzati anche otto punti “5” da 23.847,85 euro ciascuno. Da segnalare anche un “4 stella” da 49.588 euro.

L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Un nuovo record potrebbe quindi essere realizzato alle estrazioni del Lotto e Superenalotto 26 gennaio 2024.

Risultati 10eLotto di oggi 26 gennaio 2024: tutti i numeri estratti

Numeri Vincenti 3 9 13 20 26 31 35 39 41 45 47 50 56 59 61 63 74 79 85 87 Numero Oro 31 Doppio Oro 31 79 Numero Gong 83

L’ultimo concorso del 10eLotto premia la Puglia con vincite complessive per 80 mila euro. La più alta arriva da Mesagne, in provincia di Brindisi, con un 6 Doppio Oro da 60 mila euro, a cui si aggiungono i 20 mila euro vinti a Santa Cesarea Terme con un 9. Si festeggia anche in Lombardia con un tris per un totale di 60 mila euro: a Gallarate, in provincia di Varese, centrato un 8 Oro da 30 mila euro, seguito dai 20 mila euro vinti a Milano con un 8 Doppio Oro e dal 7 Oro da 10 mila euro indovinato a Monza.

Da segnalare anche un’altra vincita da 30 mila euro, realizzata a La Loggia, in provincia di Torino, con un 6 Doppio Oro e i 25 mila euro portati a casa da un giocatore di Cosenza con un 6 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 283 milioni di euro in questo 2024.

Risultati 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera

Numeri Vincenti 5 17 18 24 28 29 36 40 43 44 55 58 60 75 78