Estrazioni del Lotto 27 aprile 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 27 aprile 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 66 24 e risultati 10eLotto con Extra.

Stasera si tiene l’estrazione del Lotto in diretta. Dalle ore 20,00 potrai conoscere i numeri di sabato 27 aprile 2024, aggiornando questa pagina conoscerai tutti gli estratti su tutte le ruote. Inizia il conto alla rovescia per i giocatori che sfidano la sorte nel tentativo di fare ambo, terno o quaterna. Ma si gioca anche l’estrazione Superenalotto oggi di Sisal. Il Jackpot è sempre più ricco, e fa sognare nuovamente gli italiani.

Chi riuscirà a spuntarla questa sera? Al prossimo appuntamento di gioco scopriremo quali numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto 27 aprile 2024 hanno realizzato il sogno di vincere al gioco per i più fortunati. Cosa potrebbero fare i vincitori con queste inaspettate vincite? Ancora nessuno ha lasciato dichiarazioni sulla destinazione di quote e vincite. Ma c’è da pensare che renderanno certamente più semplice la gestione della quotidianità dei diretti interessati!

Estrazioni del Lotto 27 aprile 2024 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 2 74 34 72 78 Cagliari 60 62 43 58 38 Firenze 88 70 85 38 50 Genova 18 61 70 8 80 Milano 85 81 16 3 26 Napoli 34 31 1 41 51 Palermo 52 59 54 35 5 Roma 34 83 23 67 61 Torino 86 59 61 62 48 Venezia 69 50 40 5 79 Nazionale 31 30 85 45 67

Per visualizzare i numeri del Lotto in diretta di stasera, vai sul link Aggiorna Diretta Live. Solo così potrai seguire la pubblicazione dei numeri vincenti usciti su tutte le ruote. Ma questo 27 aprile 2024 si conosceranno anche i numeri Superenalotto 66 24. Vai sul link Tutte le estrazioni per visualizzare anche i risultati dei sorteggi in programmazione stasera.

Nell’attesa di conoscere i risultati delle estrazioni del Lotto di oggi, ecco qual è la classifica dei ritardatari più significativi di stasera. Il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 146 turni di assenza. Completano la top 5 l’89 su Torino a 132, il 23 su Bari a 99, il 62 su Venezia a 96 e il 33 su Torino a 92.

Nell’ultima estrazione del Lotto di ieri l’altro tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo gemello su Bari (22-77), un ambo vertibile su Milano (12-21) e uno su Cagliari (38-83), un terno in decina 5 su Genova (50-56-57) e un terno in figura 2 su Cagliari (20-38-83).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 2 su Firenze è assente da 88 turni. Tra le decine, la 1-9 su Venezia manca ora da 43 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Genova conta 79 turni di ritardo

Numeri vincenti Superenalotto di oggi, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 63 54 24 41 62 27 Numero Jolly 37 Numero SuperStar 37

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 95,4 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 26 aprile centrati quattro punti “5” da 46.784,22 euro ciascuno. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 37.219 euro l’uno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Quote e premi delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi seguiranno la pubblicazione dei risultati ufficiali.

Combinazione 10eLotto di oggi 27 aprile 2024 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 16 18 31 34 43 50 52 59 60 61 62 69 70 74 81 83 85 86 88 Numero Oro 2 Doppio Oro 2 74 Numero Gong -

Doppia vincita da 100mila euro nel concorso del 10eLotto di martedì 23 aprile. Si festeggia a Savona e a Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno: con una giocata da 4 euro è stato centrato nel primo caso un “9 Doppio Oro”, nel secondo un “8 Doppio Oro”. In Campania si segnalano anche due vincite da 6.300 euro a Pompei (NA), per un totale nella regione di 112.600 euro.

Sorride anche la Sicilia, con un totale di 68.500 euro, frutto di quattro premi: 22.500 euro sono stati vinti a Modica, in provincia di Ragusa, con un “6 Extra”; 20mila a Bagheria (PA) e Porto Empedocle (AG); 6mila a Pace del Mela, in provincia di Messina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,3 miliardi di euro da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 3 5 8 23 35 38 40 41 54 58 67 72 78 80