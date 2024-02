Estrazione del Lotto oggi 27 febbraio 2024 SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 27 febbraio 2024, ruota per ruota in diretta, Simbolotto, SuperEnalotto 32 24 con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto di stasera.

Questo martedì sera segui su Controcampus le estrazioni del Lotto in diretta. I numeri vincenti saranno online come in uno streaming video. Per consentire la verifica della vincita a chi ha preso parte al gioco del Lotto in Italia stasera.

Pochi minuti e saranno disponibili tutti i risultati ufficiali, anche con i numeri del Superenalotto di oggi. La combinazione vincente vale oltre 60 milioni di euro. Vediamo quindi i numeri dell’estrazione del Lotto di stasera 27 febbraio 2024, ma anche la serie del DiciLotto serale che consente ugualmente di vincere premi ricchi. I più fortunati del concorso di ieri l’altro, sono di seguito elencati.

Estrazione del Lotto di oggi 27 febbraio 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano 60 64 72 65 82 Napoli 63 53 71 19 34 Palermo - - - - - Roma 59 15 28 4 61 Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO, ruota di Firenze: in programmazione.

Tra i ritardatari più significativi alle estrazioni del Lotto 27 febbraio 2024 c’è il 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 195 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 167, l’89 su Roma a 122, l’1 su Milano a 117 e il 48 su Venezia a 112. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo gemello su Firenze (33-66) e un terno di numeretti sulla ruota Nazionale (7-8-9).

Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 5 su Milano è assente da 63 turni. Tra le decine, la 60-69 su Venezia manca ora da 35 estrazioni, mentre tra le figure la 7 su Firenze conta 48 turni di ritardo.

SuperEnalotto 32 24, numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 66,7 milioni di euro. Nel concorso di sabato 24 febbraio centrato un “5” da 210.526,14 euro a Firenze, presso la tabaccheria “Non solo fumo” in via Il Massaio 11 13. Da segnalare anche tre “4 stella” da 43.952 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Al seguente link le indicazioni per conoscere le modalità di riscossione dei premi.

Attesa per l’estrazione del Lotto 27 febbraio 2024, come per il Superenalotto di oggi che nonostante il calo nel settore dei giochi, continuano a riscuotere un discreto successo.

Combinazione 10eLotto di oggi 27 febbraio 2024: aggiorna schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Esulta il Lazio grazie al 10eLotto. Nella regione, infatti, nei concorsi di venerdì 23 e sabato 24 febbraio sono vincite totali per 42mila euro. Ad Anagni (FR) un fortunato giocatore ha centrato un 8 Oro da 10.534 euro. A Colleferro (RM) è stato indovinato un 8 da 12mila euro.

Festeggia anche la Valle D’Aosta: ad Aosta, infatti, è la vincita più alta del concorso di sabato 24 febbraio, un 6 Doppio Oro da 30mila euro. A Cuneo (CN), la seconda vincita del concorso: un 9 da 20mila euro con una puntata di appena due euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 624,8 milioni di euro dall’inizio del 2024.

Esulta anche il Piemonte: a Pieve Vergonte (VB) è stata indovinata la giocata che è valsa il premio più alto del concorso di sabato 24 febbraio, 23.750 euro. A Grugliasco (TO), invece, scommettendo due euro, un giocatore ha portato a casa 12.450 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito vincite per 11,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 192,1 milioni di euro da inizio 2024.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera