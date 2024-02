Estrazioni del Lotto 29 Febbraio 2024 SuperEnalotto 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 29 Febbraio 2024, numeri vincenti Simbolotto, risultati SuperEnalotto 33 24 con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

All’estrazione di oggi del Lotto stasera 29 Febbraio 2024 ci sarà la diretta puntuale. I numeri vincenti del concorso 33 24 di Lottomatica potranno quindi essere conosciuti in tempo reale. Pochi minuti e i risultati ufficiali usciti su tutte le ruote andranno a completare la tabella. Grande attesa anche per i numeri Superenalotto di oggi 29 Febbraio 2024. In palio oltre 60 milioni di euro. Ma tante le quote e le vincite che possono essere ugualmente riscosse centrando almeno tre delle cifre estratte. Ecco quindi i numeri delle estrazioni del Lotto di oggi, e le vincite pi ricche del concorso di ieri l’altro martedì 4 marzo 2021.

Estrazioni del Lotto 29 Febbraio 2024, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Bari 51 81 12 32 4 Cagliari 5 55 46 1 20 Firenze 74 26 33 50 80 Genova 75 82 27 22 54 Milano 72 58 60 41 33 Napoli 3 43 24 25 78 Palermo 89 58 41 11 15 Roma 75 39 65 17 31 Torino 22 81 90 48 77 Venezia 90 74 39 63 67 Nazionale 21 23 15 35 76

Dall’archivio vediamo che non ci sono novità. Infatti un ritardatario è il 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 196 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 168, l’89 su Roma a 123, l’1 su Milano a 118 e il 48 su Venezia a 113.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Cagliari (25-52), un terno in decina 60 su Milano (60-64-65), un terno in decina 80 su Firenze (82-83-86). Tra i numeri ritardatari alle estrazioni del Lotto di oggi c’è anche il per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 5 su Milano è assente da 64 turni. Tra le decine, la 60-69 su Venezia manca ora da 36 estrazioni, mentre tra le figure la 7 su Firenze conta 49 turni di ritardo.

Il concorso del Lotto di martedì 27 febbraio ha premiato un giocatore di Cagliari, che grazie alla combinazione 4-45-52 giocata proprio sulla ruota sarda, ha centrato tre ambi e un terno per un totale di 92.500 euro. Vincite ricche anche in Sicilia: a Valdinia, in provincia di Messina, sono stati vinti 32.250 euro grazie a tre ambi e un terno, mentre a Catania un giocatore si è aggiudicato 21.660 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna, oltre all’opzione Lottopiù.

SuperEnalotto oggi, numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 28 41 79 13 36 88 Numero Jolly 30 Numero SuperStar 32

essun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 67,6 milioni di euro. Nel concorso di martedì 27 febbraio centrati sei “5” da 31.306,39 euro l’uno. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 38.339 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo.Al seguente link le probabilità associate a ciascuna categoria di vincita. All’estrazione del Lotto e Superenalotto 29 febbraio 2023 la diretta consentirà di sapere subito se ci sono state nuove vincite record.

Combinazione 10eLotto di oggi 29 febbraio 2024 in diretta live

Numeri Vincenti 3 5 12 22 26 27 33 39 43 46 51 55 58 72 74 75 81 82 89 90 Numero Oro 51 Doppio Oro 51 81 Numero Gong -

La fortuna bacia un giocatore di Savona, che nel concorso del 10eLotto di martedì 27 febbraio si è aggiudicato ben 2,5 milioni di euro con una giocata da 4 euro che ha fruttato un 10 Oro (combinazione 1-2-5-8-9-11-14-18-86-87): si tratta della vincita più alta registrata finora nel 2024. Da segnalare, poi, due vincite in provincia de L’Aquila, una a Ortucchio, con un 8 Extra da 20mila euro, e una a Lucoli, con un 6 da 13.200 euro. Sul podio anche i 13.500 euro vinti a Jesolo, in provincia di Venezia, grazie a un 6 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 654 milioni di euro in questo 2024.