Estrazione del Lotto 1 Marzo 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto 1 Marzo 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con Extra.

Segui l’estrazione Lotto in diretta con i numeri del Superenalotto di oggi in tempo reale. Dalle 20.00 di questo venerdì sarà possibile seguire la pubblicazione dei risultati ufficiali anche del 10eLotto serale. Dapprima si conosceranno i numeri delle ultime estrazioni del Lotto di stasera. Seguirà la combinazione milionaria della lotteria di Sisal che fa’ sognare gli italiani quattro volte a settimana. Nel concorso di ieri nessuno si è aggiudicato il jackpot. E quindi i numeri fortunati valgono un po’ di più rispetto all’inizio della settimana.

Estrazione del Lotto 1 Marzo 2024 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO: in programmazione.

Per visualizzare correttamente i risultati ufficiali, vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. In questo modo potrai verificare anche i numeri del Superenalotto. Molti giocatori si affidano agli aggiornamenti delle statistiche di gioco relativi ai ritardatari e frequenti.

Tra le vincenti, esulta la Puglia grazie all’estrazione del lotto di ieri. Nel concorso di giovedì 29 febbraio, nella regione sono state registrate vincite per un totale di 34mila euro. L’importo maggiore è stato vinto da un fortunato giocatore di Foggia, che ha messo in tasca 14.250 euro. A Ostuni (BR), invece, è arrivata una vincita da 11mila euro, mentre a Valenzano (BA) un giocatore ha indovinato una combinazione che, con appena quattro euro giocati, si è trasformata in una vincita di 9.500 euro.

Vincite importanti anche in Campania, dove complessivamente sono arrivati premi per oltre 29mila euro: a Mondragone, in provincia di Caserta, sono stati vinti 15.630 euro, mentre a Casoria (NA) un giocatore ha centrato il terno secco 67-74-90 sulla ruota di Venezia e, con tre euro, ha portato a casa 13.500 euro. La vincita più alta del concorso è stata effettuata a Riccione (RN): 23.750 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 202,6 milioni di euro dall’inizio del 2024.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 68,2 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 29 febbraio centrati cinque “5” da 37.715 euro l’uno. Da segnalare anche un “4 stella” da 39.06 euro.L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Da segnalare anche quattro punti “4 Stella” da 45.633 euro l’uno: al seguente link tutte le probabilità di vincita legate all’estrazione del Lotto di oggi.

Risultati 10eLotto di oggi 1 Marzo 2024 in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

La vincita più alta del 10eLotto di giovedì 29 febbraio arriva da Balvano, in provincia di Potenza, dove è stato messo a segno un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. Da segnalare due 9 Oro da 50 mila euro realizzati a Rufina, in provincia di Firenze e Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. Tris di vincite invece in Sicilia per un totale di 40 mila euro: a Grammichele, in provincia di Catania, centrato un 9 da 20 mila euro, a cui si aggiungono i 15 mila euro vinti ad Augusta, in provincia di Siracusa, con un 7 Doppio Oro, stessa combinazione che ha portato altri 5 mila euro a Priolo Gargallo, sempre in provincia di Siracusa. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 20,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 674 milioni di euro in questo 2024.

Estrazioni 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera