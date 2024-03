Estrazione del Lotto 15 marzo 2024 SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto 15 marzo 2024 dalle ruote oggi in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e Superstar e 10eLotto.

I numeri vincenti delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi sono in diretta live. Puntuale anche questo caldo venerdì di luglio, si tiene un nuovo appuntamento le scommesse di gioco per Lottomatica e Sisal. Per conoscere subito l’esito della propria giocata, ricordiamo il Sistema Verifica. Subito aver conosciuto i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta, stasera ricorda subito di accertarti quanto hai vinto e come riscuotere.

Le quote sono indicate dal sistema presente sul sito ufficiale dei concessionari del gioco e consente di conoscere con la certezza l’importo da riscuotere nel caso in cui siano stati rovinati dei numeri vincenti. A nulla serve vincere, se ci si dimentica di riscuotere. Premi e vincite sono soggette a scadenze precise!

Estrazione del Lotto 15 marzo 2024 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi in diretta dalla schedina

Aggiorna diretta live qui Bari 72 5 64 89 87 Cagliari 87 35 45 48 73 Firenze 51 61 54 62 60 Genova 10 85 32 71 42 Milano 56 48 82 2 63 Napoli 1 15 65 42 73 Palermo 46 33 82 72 2 Roma 52 62 16 1 17 Torino 20 83 39 68 36 Venezia 39 42 47 74 51 Nazionale 66 17 81 47 90

I numeri al Lotto oggi si conosceranno a partire dalle 20.00 di questo venerdì sera. Ricordiamo che i sorteggi sono effettuati nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. I ricevitori possono effettuare la raccolta delle giocate dalle 7.00 alle 24.00 dei giorni feriali. Il giorno in cui si tengono i sorteggi, la raccolta termina alle 19.30.

Il regolamento prevede la possibilità di prendere parte all’estrazione del Lotto di oggi 15 marzo 2024 anche on-line. In questo caso la raccolta scommesse è aperta tutti i giorni della settimana 24 ore su 24. Anche on-line si giocano sempre le stesse ruote: Nazionale, Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia e Roma. Ciò che cambia è che la riscossione dell’eventuale vincita che è accreditata direttamente sul proprio conto di gioco.

Risultati Superenalotto di oggi, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 50 5 6 7 74 72 Numero Jolly 82 Numero SuperStar 26

Nessun “6” nel secondo sorteggio della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 75,1 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 14 marzo centrati cinque “5” da 37.503 euro l’uno. Da segnalare anche otto “4 stella” da 35.177 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo: ricordiamo come riscuotere.

Calabria protagonista dell’ultimo concorso del Lotto. Nell’estrazione di giovedì 14 marzo da segnalare una tripletta per un totale di oltre 35 mila euro: a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, è stato messo a segno un terno da 13.500 euro, a cui si aggiungono tre ambi e un terno da 11.750 euro centrati a Rocca di Neto, in provincia di Crotone, stessa combinazione che ha portato 9.750 a un fortunato giocatore di Crotone.

Tuttavia, la vincita più alta di giornata arriva da Bra, in provincia di Cuneo, con sei ambi, quattro terni e una quaterna per un totale di 14.100 euro. Da segnalare un’altra tripletta, questa volta realizzata a Roma: centrate due vincite gemelle da 9.750 euro, più un terno secco sulla ruota di Milano da 9 mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi che sfiorano i 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 263 milioni da inizio anno.

Combinazione 10eLotto di oggi 15 marzo 2024 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 5 10 15 20 33 35 39 42 46 48 51 52 56 61 62 72 83 85 87 Numero Oro 72 Doppio Oro 72 5 Numero Gong -

Grande festa in Sardegna grazie al 10eLotto. Nell’ultimo concorso a San Teodoro, in provincia di Sassari, centrato un 10 da 1 milione di euro – con un solo euro giocato – la seconda vincita più alta del 2024. Colpo importante anche a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove è stato messo a segno un 9 Doppio Oro da 100 mila euro.

Si festeggia in Veneto con una doppietta da 80 mila euro complessivi: a Castello di Godego, in provincia di Treviso, è stato realizzato un 8 Doppio Oro da 60 mila euro, a cui si aggiungono i 20 mila euro vinti a Venezia, sempre con un 8 Doppio Oro. Da segnalare un terzo 8 Doppio Oro, ancora da 60 mila euro, indovinato a Telese Terme, in provincia di Benevento, mentre a Roma un 9 Oro è valso 50 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 834 milioni da inizio anno.

Estrazioni 10eLotto Extra abbinati al concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 16 32 45 47 54 60 64 65 68 71 73 74 82 89