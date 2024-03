Estrazioni del Lotto del 22 marzo 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Ruota per ruota estrazioni del Lotto del 22 marzo 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto di oggi con Jolly e SuperStar e risultati DieciLotto.

L’estrazione di oggi al Lotto e Superenalotto 46 24 fa parte del concorso programmato per questo venerdì sera. Si rinnova puntuale l’appuntamento e i protagonisti sono sempre loro: i numeri. Le estrazioni del Lotto in diretta stasera, grazie all’aggiornamento in tempo reale consentono di conoscere gli ultimi numeri estratti su tutte le ruote. L’archivio di Lottomatica riporta tutti i risultati anche dei precedenti concorsi. Ma l’attesa questo venerdì sera è tutta anche per i numeri Superenalotto 22 marzo 2024. Ancora una volta nessuno è riuscito ad indovinare la combinazione vincente che stasera dà diritto alla riscossione di oltre 126 milioni di euro.

Estrazioni del Lotto del 22 marzo 2024, numeri vincenti in diretta e combinazione Simbolotto

Bari 33 86 32 37 8 Cagliari 50 45 43 51 25 Firenze 25 29 45 51 46 Genova 2 11 41 56 13 Milano 67 9 51 34 29 Napoli 27 47 86 67 50 Palermo 25 36 3 2 50 Roma 17 26 41 14 42 Torino 49 71 31 9 84 Venezia 11 88 4 59 36 Nazionale 40 80 39 11 61

I risultati del Lotto oggi sono in diretta live su questa pagina. Il tabellone estrazionale si completerà progressivamente con gli ultimi estratti. Tra i ritardatari vediamo che dopo l’estrazione di giovedì 21 marzo, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 126 turni di assenza. Completano la top 5 il 47 su Palermo a 122, il 28 su Venezia a 117, l’89 su Torino a 112 e il 16 su Cagliari a 100.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Venezia (53-35) e un terzo in figura 5 su Torino (5-23-50).Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.

Alle estrazioni del Lotto di oggi in ultimo si segnala anche il ritardatario 80 su Genova. Chiudono questa speciale classifica anche il 22 su Roma, e il 66 sulla ruota Nazionale, entrambi assenti da 68 e 102 giocate.

Combinazione SuperEnalotto oggi, numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 77 66 79 16 59 13 Numero Jolly 82 Numero SuperStar 75

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 78,5 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 21 marzo centrati dodici “5” da 15.491,23 euro l’uno. Da segnalare anche tre “4 stella” da 20.293 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Attesa quindi per le estrazioni del Lotto e Superenalotto 22 marzo 2024 per un nuovo record che faccia incrementare la lenta ripresa che sta interessando il settore giochi. La crisi ha infatti messo in ginocchio il comparto a causa delle chiusure forzate.

Risultati 10eLotto di oggi: tutti i numeri estratti stasera

Numeri Vincenti 2 9 11 17 25 26 27 29 32 33 36 43 45 47 49 50 67 71 86 88 Numero Oro 33 Doppio Oro 33 86 Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto 21 marzo premia l’Umbria e precisamente Foligno, in provincia di Perugia, dove è stata centrata la vincita più alta di giornata, un 9 Oro da 50 mila euro. Si festeggia anche in Calabria, ad Amaroni, in provincia di Catanzaro, grazie a un 8 Oro da 30 mila euro. Doppia vincita in provincia di Catania: a Mascalucia e Paterno, realizzati due 6 Oro da 15 mila euro ciascuno. Doppietta anche nel Veneto, grazie a due 6 Doppio Oro, da 10 mila euro l’uno, messi a segno a Treviso e Venezia. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 909 milioni di euro dall’inizio del 2024.

Verifica estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Numeri Vincenti 3 4 8 13 14 31 34 37 41 42 46 51 56 59 84