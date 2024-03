Estrazioni del Lotto oggi 16 marzo 2024 SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazioni del Lotto oggi 16 marzo 2024 ruota per ruota, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

L’estrazione di oggi al Lotto e Superenalotto 16 marzo 2024 è in diretta. I numeri vincenti di stasera saranno pubblicati alle 20.00 in tempo reale. Il tabellone estrazionale con i numeri usciti su tutte le ruote stasera si aggiorna live tre volte a settimana. Martedì, giovedì, venerdì e sabato sera l’appuntamento è quindi con la fortuna. E le estrazioni del Lotto in diretta stasera di certo saranno seguire dai tanti che hanno tentato la sorte con i propri numeri fortunati. Ma sabato è anche il giorno dedicato ai numeri Superenalotto oggi del valore di oltre 70 milioni di euro. Scopriamo subito quindi quali sono i risultati ufficiali in tempo reale, e le relative quote e vincite.

Estrazioni del Lotto oggi 16 marzo 2024 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti in diretta

Bari 17 57 87 39 24 Cagliari 9 59 12 8 63 Firenze 13 73 41 43 17 Genova 6 58 10 37 62 Milano 43 71 21 85 23 Napoli 89 66 11 44 14 Palermo 87 23 13 46 45 Roma 89 8 43 68 55 Torino 32 52 11 39 65 Venezia 78 65 16 27 21 Nazionale 78 16 44 60 28

Il Lotto in diretta è seguito da anni dai giocatori. Fino a qualche anno fa era possibile seguire le estrazioni in diretta in televisione. Adesso sono on-line, oppure è necessario recarsi in ricevitoria e consultare il notiziario o bollettino ufficiale. In attesa dei risultati, vediamo quali sono le ultime novità dell’archivio estrazioni del Lotto di Lottomatica. Questo sabato sera l’attesa è ancora tutta l’89 su Roma si conferma leader dei ritardatari a 133 turni di assenza. Completano la top 5 il 48 su Venezia a 122, il 47 su Palermo a 119, il 28 su Venezia a 114 e l’89 su Torino a 109.

Tra i numeri ritardatari all’estrazione di stasera da segnalare un terno in cadenza su Palermo (2-72-82) e un terno consecutivo su Firenze (60-61-62) e un ambo vertibile su Venezia (47-74).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 1 su Torino è assente da 60 turni. Tra le decine, la 70-79 su Palermo manca ora da 37 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Genova conta 57 turni di ritardo.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e Superstar

Numeri Vincenti 73 38 12 66 45 70 Numero Jolly 58 Numero SuperStar 85

Nessun “6” nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 76,1 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 15 marzo centrati sei “5” da 21.508,55 euro l’uno. Da segnalare anche tre “4 stella” da 18.561 euro ciascuno da riscuotere. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Non resta che scoprire se alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi non ci sarà qualche improvviso colpo di scena capace di regalare forti emozioni.

Numeri vincenti 10eLoto di oggi sabato 16 marzo 2024

Numeri Vincenti 6 8 9 12 13 17 23 32 43 52 57 58 59 65 66 71 73 78 87 89 Numero Oro 17 Doppio Oro 17 57 Numero Gong -

Calabria protagonista dell’ultimo concorso del Lotto. Da segnalare una tripletta per un totale di oltre 35 mila euro: a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, è stato messo a segno un terno da 13.500 euro, a cui si aggiungono tre ambi e un terno da 11.750 euro centrati a Rocca di Neto, in provincia di Crotone, stessa combinazione che ha portato 9.750 a un fortunato giocatore di Crotone.

Tuttavia, la vincita più alta di giornata arriva da Bra, in provincia di Cuneo, con sei ambi, quattro terni e una quaterna per un totale di 14.100 euro. Da segnalare un’altra tripletta, questa volta realizzata a Roma: centrate due vincite gemelle da 9.750 euro, più un terno secco sulla ruota di Milano da 9 mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi che sfiorano i 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 263 milioni da inizio anno.

Verifica estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Numeri Vincenti 10 11 16 21 24 27 37 39 41 44 46 62 63 68 85