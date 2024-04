Miss Gocce di Stelle 2024: dalle preselezioni alla vincitrice finale

R. C.

Alla partenza il concorso di bellezza Miss Gocce di Stelle 2024, Diciannovesima Edizione: il concorso di bellezza che premia e offre una importante vetrina.

L’evento che è nato in Campania e nel corso degli anni si è affermato anche in altre Regioni. Dalla Calabria, Basilicata , Molise , Puglia, Umbria fino al Lazio, l’evento ha l’obiettivo di offrire una vetrina quale appuntamento annuale. Per proporre uno spettacolo di moda e cultura ove coinvolgere concorrenti, pubblico, Mass-Media, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Nonché addetti ai lavori, operatori del settore e consumatori.

Parte il concorso di bellezza Miss Gocce di Stelle 2024: piazze della manifestazione

Il concorso Miss Gocce di Stelle 2024, pertanto, che si snoda in fasi di preselezione, di eliminatorie e di premiazione, promuoverà la bellezza nell’accezione più ampia del termine.

L’vento si porrà come viatico incisivo per attività legate al mondo della comunicazione, della partecipazione e dello spettacolo.

La manifestazione, che si avvale di qualificatissime giurie, premierà oltre alla Prima classificata, che avrà il titolo di “Miss Gocce di Stelle”. Altre partecipanti con premi speciali collegati a titoli prestabiliti, e le prime due classificatesi dopo la vincitrice.

Ci sarà anche una Fascia col nome della Città che ci ospita per premiare la più votata concorrente del posto .

La Finalissima si terrà anche quest’anno nella Regione Campania nel mese di Settembre.

Tra le Piazze campane in cui si è svolta la manifestazione nel corso degli anni citiamo: