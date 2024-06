Estrazione del Lotto oggi 1 giugno 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 1 giugno 2024 per ogni ruota, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Tutti i numeri a Lotto e Superenalotto di oggi in diretta saranno noti a partire dalle 20,00 di stasera. Scoprire quali sono i risultati che questo sabato sera daranno diritto alla riscossione di premi in denaro è facile su Controcampus.it. Il tabellone con tutti i risultati ufficiali dei sorteggi in programmazione si completerà progressivamente con tutti i numeri usciti su tutte le ruote. Successivamente seguirà la combinazione dell’ultima estrazione del Superenalotto 1 giugno 2024. Seguono poi quote e vincite relative al concorso 87 24 di Sisal. I protagonisti delle estrazioni del Lotto oggi sono ancora una volta i numeri, con le relative vincite che possono essere realizzate. Non soltanto indovinando uno o due numeri giocati. Ma anche grazie al Simbolotto oggi molto apprezzato nello scenario delle lotterie italiane.

Estrazione del Lotto oggi 1 giugno 2024, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 1 GIUGNO 2024: in programmazione.

Dall’archivio è possibile verificare tutte le combinazioni numeriche estratte dal momento del suo esordio. Ricordiamo che per vincere basta centrare la sorte sulla quale si intende fare la propria puntata. Tra tutti i numeri delle estrazioni del Lotto di stasera attesi, ci sono anche i ritardatari. Dopo l’estrazione di venerdì 31 maggio, l’8 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 108 assenze. Completano la top 5 il 7 su Firenze a 103, il 6 su Bari a 102, il 44 su Bari a 93 turni e il 21 su Firenze a 90.

All’estrazione del Lotto 1 giugno 2024 tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Roma (18-81), un ambo vertibile su Cagliari (68-86), un terno in decina 70 su Palermo (72-75-78) e un terno in decina 80 su Milano (80-85-89).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 1 su Roma è assente da 50 turni. Tra le decine, la 80-89 Palermo manca ora da 56 estrazioni, mentre tra le figure la 2 su Palermo conta 62 turni di ritardo.Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 29,6 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 30 maggio centrati quattro “5” da 30.924,91 euro l’uno, oltre a un “4 stella” da 35.477 euro. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato il 10 maggio 2024 a Napoli. Ricordiamo le regole per riscuotere.

In attesa dell’estrazione del Lotto 1 giugno 2024, ricordiamo le vincite più fortunate realizzate nell’ultimo concorso. È arrivata a Cividate Camuno, in provincia di Brescia, la vincita più alta nel concorso del Lotto di giovedì 30 maggio da 57.500 euro, con tre ambi e un terno grazie alla combinazione 11-13-70 sulla ruota di Venezia. Tripletta nella provincia di Milano: ad Abbiategrasso vinti 12.950 euro grazie a una giocata su tutte le ruote, mentre a Nerviano sono state registrate due vincite da 12.500 euro ciascuna, con l’ambo 3-33 sulla ruota di Milano.

Estrazione 10eLotto di oggi 1 giugno 2023: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

10eLotto nel segno della Lombardia dove sono stati vinti complessivamente 35mila euro nel concorso di giovedì 30 maggio. La vincita maggiore è stata centrata a Milano: 25mila euro con un “7 Oro” in un’estrazione istantanea, a cui si aggiungono altri 5mila euro, vinti sempre nel capoluogo lombardo con un “8 Doppio Oro”, e 5mila euro a Samarate, in provincia di Varese, con un “7 Doppio Oro”.

Esulta anche la Campania dove un “6 Doppio Oro” ha portato 12mila euro a Casalnuovo di Napoli (NA), a cui si aggiungono due vincite da 6.300 euro l’una a Napoli, entrambe grazie al numero oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,6 miliardi da inizio anno.

Diretta 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale