Estrazione del Lotto oggi 6 giugno 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto oggi 6 giugno 2024, numeri vincenti per ogni ruota, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 89 24 e 10eLotto con Extra.

I numeri del Superenalotto 6 giugno 2024 che mettono in palio il jackpot milionario. La combinazione vincente consente di vincere il premio più ricco mai messo in palio da casa Sisal. Ma oggi molti giocatori non si saranno lasciati scappare l’occasione anche di provare a vincere con i numeri estrazioni del Lotto di stasera.

Come sempre l’appuntamento è con l’aggiornamento in tempo reale, per conoscere subito i numeri usciti su tutte le ruote. L’appuntamento è come fosse in video streaming in quanto la pubblicazione dei risultati avverrà sul tabellone estrazionale. Le vincite più ricche dell’ultima estrazione del Lotto oggi le elenchiamo di seguito.

Estrazione del Lotto oggi 6 giugno 2024: numeri vincenti e combinazione Simbolotto di stasera

Bari 4 26 13 81 75 Cagliari 12 27 33 64 89 Firenze 61 20 75 17 2 Genova 27 18 35 41 3 Milano 50 16 26 66 73 Napoli 29 8 10 17 86 Palermo 14 90 39 76 65 Roma 43 87 27 45 80 Torino 42 3 33 70 39 Venezia 26 75 86 85 82 Nazionale 9 11 80 45 34

Ricarica questa pagina dalle 20.00 e scopri anche la combinazione Superenalotto 89 24. Il tabellone estrazionale infatti si aggiornerà per soddisfare la curiosità di tutti di scoprire quali sono tutti i numeri usciti stasera. Quali numeri giocare alle estrazioni del Lotto 6 giugno 2024? L’archivio segnala che a contare più ritardi in assoluto è ancora una volta l’8 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 110 assenze. Completano la top 5 il 7 su Firenze a 105, il 6 su Bari a 104, il 44 su Bari a 95 turni e il 77 su Roma a 88.

Tra gli altri numeri al Lotto di oggi a contare più ritardi, tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo gemello su Napoli (77-88), un ambo gemello su Palermo (11-33) e un terno in cadenza 8 su Napoli (18-68-88).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 1 su Roma è assente da 52 turni. Tra le decine, la 80-89 Palermo manca ora da 58 estrazioni, mentre tra le figure la 2 su Palermo conta 64 turni di ritardo.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 45 76 50 67 43 44 Numero Jolly 69 Numero SuperStar 9

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 31,2 milioni di euro. Nel concorso di martedì 4 giugno centrato un “5+1” da 551.141,37 euro. Da segnalare anche quattro “5” da 59.353,69 ciascuno. Grande attesa quindi per la diretta estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato il 10 maggio 2024 a Napoli.

Estrazioni 10eLotto di oggi in diretta aggiornando la pagina

Numeri Vincenti 3 4 8 12 13 14 16 18 20 26 27 29 33 42 43 50 61 75 87 90 Numero Oro 4 Doppio Oro 4 26 Numero Gong -

Nell’ultimo concorso di martedì 4 giugno 2024, a Lariano, centrata la vincita più alta del concorso con un 8, seguito dai 6.500 euro vinti a Fiumicino con un 3 Oro. Da segnalare anche 11.250 euro centrati a Catania grazie a un 6 Oro. In evidenza anche una doppietta nelle Marche a Mondolfo, provincia di Pesaro e Urbino: due vincite da 9.100 euro l’una, con altrettanti 2 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera in diretta live

Numeri Vincenti 2 10 17 35 39 41 45 64 66 70 76 81 85 86 89