Estrazioni del Lotto 7 giugno 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Per ogni ruota, estrazioni del Lotto 7 giugno 2024, numeri vincenti in diretta, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con Extra.

Verifica la vincita del Superenalotto di oggi su Controcampus. Come pure scopri i numeri dell’ultima estrazione del Lotto in diretta, usciti su tutte le ruote. Non dimenticare di controllare anche la tua giocata del 10eLotto serale. Tre volte a settimana da tutta Italia sono segnalate le vincite più ricche che in tanti sperano di potersi aggiudicare. Sempre in diretta estrazioni Lotto e Superenalotto oggi terranno incollati allo schermo tanti spettatori.

Si gioca per vincere tanti milioni di euro stasera. Attesa grande quindi, anche per le quote e vincite previste intorno alle 20,30.

Estrazioni del Lotto 7 giugno 2024 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 2 53 52 9 27 Cagliari 69 14 53 63 65 Firenze 65 63 41 31 9 Genova 61 66 86 50 57 Milano 75 27 81 43 63 Napoli 64 86 61 19 78 Palermo 63 9 54 1 74 Roma 55 36 46 85 62 Torino 29 47 80 5 54 Venezia 19 75 62 42 24 Nazionale 14 68 72 42 32

SIMBOLOTTO 7 GIUGNO 2024: 17,7,23,13,15

Nell’attesa di conoscere i numeri vincenti dell’estrazione Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi, ricordiamo quali sono le ultime novità che riguardano gli aggiornamenti delle statistiche di gioco. L’archivio contiene tutte le ultime novità che riguardano ritardatari e frequenti. Nel dettaglio vediamo che ancora una volta anche alle estrazioni del Lotto di oggi 7 giugno 2024, è ancora il 44 su Milano a contare il maggior numero di assenze, con 101 ritardi consecutivi. Il numero 20 sulla ruota di Venezia non esce da 68 turni, mentre sulla ruota di Torino il 58 ha realizzato 113 assenze di seguito. Tra i ritardatari figura anche il 65 sulla ruota Nazionale, a quota 87 ritardi.

Tra i numeri ritardatari più attesi c’è anche il 65 sulla ruota di Bari che non esce da 86 turni, proprio come l’87 sulla ruota di Napoli. Sono 60 i ritardi consecutivi realizzati sulla ruota di Palermo dal 66, mentre il 38 su Genova non esce da 62 concorsi. Sulla ruota di Cagliari continua l’attesa per il 15, a quota 128 ritardi. Su quella di Firenze invece l’81 non esce da 62 colpi di gioco. In ultimo si segnala anche l’86 su Roma che non esce da 86 turni

Estrazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 51 39 84 72 58 52 Numero Jolly 11 Numero SuperStar 37

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 31,8 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 6 giugno, centrati sei “5” 28.933,10 euro l’uno. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 65.080 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato il 10 maggio 2024 a Napoli. Dopo la pubblicazione dei numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi, seguiranno quote e vincite relative al concorso 69/22.

Risultati 10eLotto oggi 9 giugno in diretta: tutti i numeri estratti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 9 14 19 27 29 36 41 47 52 53 55 61 63 64 65 66 69 75 86 Numero Oro 2 Doppio Oro 2 53 Numero Gong -

Campania fortunata nell’ultimo concorso del Lotto, con vincite complessive che sfiorano i 50mila euro: si festeggia nella provincia di Napoli, con un colpo da 23.750 euro a Santa Maria La Carità e uno da 18.750 euro a Vico Equense. Il concorso del 10eLotto di martedì 7 giugno premia il Lazio dove è stata centrata la vincita più alta di giornata, a Roma, grazie a un 9 Oro da 50 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,8 milioni di euro per un totale di oltre 1,6 miliardi da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di questa sera in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 5 31 42 43 46 50 54 57 62 74 78 80 81 85