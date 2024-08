Estrazione VinciCasa 19 agosto 2024: schedina numeri vincenti

Verifica estrazione VinciCasa 19 agosto 2024: previsioni, ritardatari e in diretta dalla schedina numeri vincenti di oggi, quote e premi concorso.

Anche in piena estate c’è sempre un nuovo appuntamento con i numeri vincenti della lotteria in cui si vince casa di Win for life. Tutti i giorni in palio c’è sempre un jackpot di importo fisso, del valore di € 500.000. Ma come si gioca? Per partecipare all’estrazione Vincicasa di oggi basta seguire poche e semplici regole. Innanzitutto basta recarsi in uno degli oltre 40.000 punti vendita situati in tutta Italia. Per giocare basta scegliere cinque numeri compresi tra 1 e 40, e convalidare la propria combinazione sul costo di due euro.

Ogni sera alle 20.00 si tiene un’estrazione, i cui risultati sono pubblicati su Controcampus.it. Si vince un premio in denaro anche se si indovinano 4, 3 oppure 2 numeri vincenti. Le vincite possono essere riscosse presso la ricevitoria dov’è stata convalidata la combinazione. I codici identificativi della giocata devono essere ben leggibili, e la schedina va consegnata direttamente al ricevitore che provvederà quindi a controllare la vincita.

Estrazione VinciCasa 19 agosto 2024: numeri vincenti di oggi aggiornando la schedina in diretta

Grazie ai numeri vincenti, è possibile anche acquistare più di un immobile. Infatti l’unico vincolo posto al vincitore, è quello temporale. Oltre che l’investimento immobiliare debba essere effettuato sul territorio nazionale. Chi indovina la combinazione dell’estrazione VinciCasa 19 agosto 2024, per la riscossione deve presentarsi presso gli uffici premi Sisal di Milano o Roma. Il vincitore deve esibire quindi la schedina che attesti l’avvenuta vincita, oltre che un documento di riconoscimento e gli estremi per poter procedere all’accredito dei premi in denaro.

Gli oneri compresi dalle verifiche preventive fino alla stipula del rogito e le spese relative alla compravendita degli immobili, sono totalmente a carico del vincitore. Tra le limitazioni previste dal regolamento di gioco, vi è anche l’impossibilità di poter intestare l’immobile ad un soggetto diverso dal vincitore. Pertanto è utile sapere che la vincita sarà accreditata a chi si presenterà presso gli uffici Sisal ed esibirà la ricevuta vincente.

Risultati VinciCasa: quote e premi del concorso di oggi

Categoria N. Vincite Euro Punti 5 - - Punti 4 - - Punti 3 - - Punti 2 - -

Dopo la pubblicazione della combinazione vincente, seguirà poi la tabella contenente le quote per concorso odierno. All’oggi ad aver realizzato il maggior numero di vincite è il Lazio. Qui infatti sono stati segna assegnati più immobili negli ultimi quattro anni. Le regioni più fortunate sono situate al Nord, dove Vincicasa sta riscuotendo particolarmente successo. Lombardia, Toscana e Piemonte sono tra le regioni più fortunate che sono situate sul podio della speciale classifica indicata dalla Mappa della Fortuna, stilata sul sito ufficiale del concessionario di gioco.