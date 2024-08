Estrazioni del Lotto oggi 23 agosto 2024 SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote, estrazioni del Lotto oggi 23 agosto 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Per seguire l’ultima estrazione del Lotto in diretta, aggiorna questa pagina dalle 20,00 di stasera. E’ tempo di tentare la fortuna, anche e soprattutto con i numeri Superenalotto 23 agosto 2024. Un jackpot da record, il più alto nella storia del gioco, è pronto a segnare una nuova pagina della storia del gioco. Dopo aver conosciuto tutti i numeri delle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi in diretta su Controcampus, si potrà poi verificare la giocata co la tabella completa delle cifre uscite su tutte le ruote. Ma soprattutto si potranno conoscere quote e vincite della lotteria di Sisal, che sono sempre diverse da sorteggio a sorteggio. Nell’attesa di conoscere tutti i numeri usciti stasera, vediamo quali novità ci sono rispetto al concorso di ieri.

Estrazioni del Lotto oggi 23 agosto 2024, numeri vincenti in diretta e combinazione Simbolotto

Bari 13 52 41 78 47 Cagliari 18 60 67 83 15 Firenze 27 71 52 66 21 Genova 66 74 52 46 13 Milano 7 51 14 1 74 Napoli 20 72 1 14 70 Palermo 23 40 68 24 90 Roma 60 54 32 11 26 Torino 32 23 49 82 7 Venezia 66 54 11 10 19 Nazionale 46 69 15 70 33

Per scoprire subito quali sono i numeri vincenti di stasera basta aggiornare questa pagina a partire dalle 20.00. Di seguito, invece, gli aggiornamenti relativi al concorso di ieri l’altro. L’archivio è utile anche per poter controllare gli aggiornamenti delle statistiche di gioco. E quindi conoscere subito quali sono i numeri ritardatari e frequenti più significativi.

Tra le cifre più longeve resiste ancora il numero 16 sulla ruota di Firenze. Alle estrazioni del Lotto 23 agosto 2024 sono state in tutto 65 le assenze consecutive realizzate da questa cifra sulla ruota fiorentina. Segue poi il numero 63 sulla ruota di Torino che non esce da 69 turni. Il 75 sulla ruota di Cagliari ha totalizzato 68 assenze di seguito. Mentre il numero 33 sulla ruota di Bari non esce da 99 turni. Ultimo ritardatario da segnalare è il numero 79 sulla ruota di Palermo, che invece ha totalizzato 83 assenze di seguito.

Il prossimo centenario potrebbe essere il numero 16 su Roma che manca da 102 turni. Il numero 14 sulla ruota di Genova ha totalizzato 82 assenze. Chiudiamo l’aggiornamento delle statistiche di gioco ricordando nuovamente il 39 su una ruota Nazionale a quota 89 ritardi. Il numero 59 su Milano è a quota 111 assenze consecutive, mentre il 55 su Venezia non esce da 83 turni. Infine il 53 sulla ruota di Napoli non esce da 81 sorteggi.

Risultati SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 7 59 72 70 5 73 Numero Jolly 33 Numero SuperStar 4

Nessun “6” nel concorso di ieri e il Jackpot vola a 264,9 milioni di euro. Sono ben 23 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 11.497,23 euro a testa. Da segnalare anche dodici “4 stella” da 14.438 euro ciascuno. Alle estrazioni del Lotto 23 agosto 2024 non sono segnalate le vincite da riscuotere, che variano di giocata in giocata. Solo per l’estrazione Superenalotto di oggi è possibile conoscere quote e premi per tutte le giocate d’Italia.

Combinazione 10eLotto di oggi, 23 agosto 2024

Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il 10eLotto premia la Puglia: un fortunato giocatore di Santeramo in Colle, in provincia di Bari, ha centrato un 8 Oro da 50mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 22,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,4 miliardi di euro dall’inizio dell’anno. La fortuna bacia Pieve di Cento, in provincia di Bologna, con una giocata di soli 1,50 euro, infatti, è stato centrato un premio di 306.225 euro, arrivato grazie a dieci terni, cinque quaterne e una cinquina su Tutte. La vincita di Pieve di Cento sale così sul podio delle vincite più alte, dietro i 380mila euro conquistati a Napoli e i 600mila euro assegnati a Milano.

