Estrazioni del Lotto del 19 ottobre 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

All’estrazione di oggi al Lotto e Superenalotto c’è il consueto aggiornamento in tempo reale. I risultati possono essere verificati on-line aggiornando a partire dalle 20.00 di questa sera, anche per il 10Lotto serale. La combinazione più attesa, perché è quella che vale di più, è la sestina del Superenalotto 19 ottobre 2024.

Un jackport di tanti euro, ma anche tante altre quote e premi stasera in palio. Sempre si inizia con i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta oggi. Gli ultimi estratti su tutte le ruote si conoscono per prima. Si inizia con la ruota Napoli, Milano, Roma. Poi tocca a Bari, Genova e Cagliari. Seguono ancora Palermo, Torino, Firenze, Venezia e Nazionale. Chi vincerà i premi più ricchi? Al prossimo aggiornamento scopriremo le vincite più alte di questo giovedì sera.

Estrazioni del Lotto del 19 ottobre 2024: numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 66 7 78 48 60 Cagliari 26 14 56 69 89 Firenze 11 82 2 9 32 Genova 43 20 47 1 17 Milano 24 78 5 38 72 Napoli 5 16 49 87 2 Palermo 18 54 24 76 46 Roma 3 62 1 84 34 Torino 35 29 8 61 9 Venezia 30 20 60 66 45 Nazionale 77 22 53 90 89

Per visualizzare correttamente i numeri al Lotto in diretta è necessario aggiornare sul link Aggiorna Live Qui. In questo modo si verrà indirizzati direttamente sul sito ufficiale, dove continuando ad aggiornare sarà possibile conoscere in tempo reale tutti i numeri vincenti. Verifica in tempo reale tutti i numeri usciti stasera al gioco del Lotto, 10Lotto e Superenalotto.

Stasera l’aggiornamento delle statistiche di gioco consente di individuare ritardatari e frequenti. Sulla ruota di Firenze il 12 raggiunge conta 83 turni consecutivi di assenze. Altro record è realizzato dal 13 su Torino che non esce da 87 turni. Mentre sulla ruota di Bari il 61 non si vede da 68 giocate. Gli altri ritardatari sono il 54 sulla ruota di Cagliari che ha realizzato 78 turni di assenza. Sulla ruota di Palermo il 79 non si vede da 103 estrazioni del Lotto. Mentre sulla ruota di Genova continua l’attesa per il numero 24 assente da 100 turni. Il 15 sulla ruota Nazionale stasera raggiunge le 84 assenze consecutive.

Gli altri numeri ritardatari dell’estrazione del Lotto oggi 19 ottobre 2024 sono il numero 59 sulla ruota di Milano che non esce da 131 turni. Il numero 86 sulla ruota di Napoli ha raggiunto le 81 assenze consecutive. Mentre sulla ruota di Roma il 16 non si vede da 122 turni. Infine sulla ruota di Venezia è da segnalare il 55, che ha raggiunto 103 assenze di seguito.

Diretta SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 90 86 14 73 89 67 Numero Jolly 8 Numero SuperStar 77

Nessun “6” nel concorso di ieri e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori si portano a casa 29.609,16 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 29.578 euro ciascuno. Grande attesa alle estrazioni Lotto e Superenalotto 19 Ottobre 2024, quote e vincite sono sorteggiate e assegnate secondo le seguenti probabilità.

Combinazione 10eLotto di oggi 19 settembre 2024 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 5 7 11 14 16 18 20 24 26 29 30 35 43 54 56 62 66 78 82 Numero Oro 66 Doppio Oro 66 7 Numero Gong -

Il gioco premia la Toscana con una doppietta: a Firenze si festeggiano la vincita più alta dell’ultimo concorso, un colpo da oltre 39mila euro, e un’altra vincita da 9mila euro, che portano il bottino totale a oltre 48mila euro. A Penne, in provincia di Pescara, sono stati vinti 14.100 euro. Il concorso del 10eLotto di martedì 18 ottobre premia il Piemonte dove si registrano vincite complessive per 139.500 euro. La più alta del concorso arriva da Villadossola, in provincia di Verbania, con un 9 Doppio Oro da 100 mila euro, seguita da un 6 Oro da 12.500 euro realizzato a Borgomanero. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 27,6 milioni di euro per un totale di oltre 2,9 miliardi da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di questa sera in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 2 8 9 38 47 48 49 60 61 69 76 84 87 89