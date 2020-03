Estrazione del Lotto oggi 5 marzo 2020, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto 5 marzo 2020 con numeri vincenti ruota per ruota, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 28 2020 e vincite 10eLotto.

Estrazioni Lotto Superenalotto e DieciLotto 5 marzo 2020, stasera si gioca il concorso 28. Per seguire l’estrazione del Lotto in diretta oggi ricarica la pagina dalle ore 20,00 in poi di stasera. Solo così potrai conoscere i numeri usciti su tutte le ruote in tempo reale. L’attesa infatti è non soltanto per gli ultimi estratti al gioco del Lotto di oggi, ma anche per i numeri vincenti dell’estrazione Superenalotto 5 marzo 2020. In palio c’ un jackpot da circa 30 milioni di euro.

Per riscuotere la vincita, bisognerà recarsi in uno degli uffici premi di Sisal nelle sedi di Roma (Viale Sacco e Vanzetti, 89) o Milano (Via A. Tocqueville 13). Il vincitore dovrà portare con sé la carta d’identità, il codice fiscale, la stampa dettaglio della giocata vincente.

I termini per la riscossione del premio sono di 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino ufficiale. Mentre le vincite dell’estrazione del Lotto di stasera possono essere ritirate anche in ricevitoria. E per le più ricche, c’è la richiesta di accredito sul proprio conto corrente. Ma chi vince e diventa ricco al gioco, deve pensare anche a mantenere la propria fortuna, facendola crescere nel tempo.

Il prossimo vincitore del Superenalotto 28 2020 potrebbe, ad esempio, costruire un portafoglio permanente europeo al 100%. Il portafoglio permanente originale è costituito dalle seguenti attività: 25% buoni del tesoro statunitensi a lungo termine, 25% buoni del tesoro statunitensi a breve termine, 25% di azioni americane diversificate (indice S&P 500), 25% di oro. Se vogliamo costruire un portafoglio europeo permanente, dobbiamo quindi trovare l’equivalente europeo di ciascuna delle attività citate. Probabilmente ci sono diversi modi per farlo. I buoni del tesoro statunitensi a lungo termine sono stati scelti per la sicurezza del loro emittente (gli Stati Uniti) e il loro basso livello di rischio. Il miglior equivalente europeo sono i buoni del tesoro a lungo termine emessi dallo stato tedesco (l’economia più forte in Europa oggi). Pertanto, i buoni del tesoro americani a breve termine saranno sostituiti, secondo la stessa logica, dai buoni del tesoro tedeschi a breve termine.

Estrazione del Lotto oggi 5 marzo 2020: numeri vincenti per ruota e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Nazionale - - - - - Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - -

Numeri e Simboli del Simbolotto 5 marzo 2020: in programmazione.

Ricarica la pagina per conoscere i numeri delle estrazioni del Lotto di oggi. Puoi conoscere i numeri vincenti Superenalotto 28 2020, Lotto e Dieci e Lotto in tempo reale su Controcampus.it. Verifichiamo intanto quali sono gli ultimi ritardatari più attesi su tutte le ruote. In cima alla classifica dei numeri ritardatari sulla ruota di Venezia c’è il 75 che non esce da 69 giornate. Seguono poi il numero 88 su Napoli e 22 su Palermo che hanno totalizzato 80 e 176 assenze rispettivamente. Poi altro ultracentenario è il 27 su Roma che invece non esce da 74 colpi di gioco.

Altri numeri ritardatari sono il 39 su Firenze che non esce da 84 turni e il 59 su Cagliari che manca da 103 giornate. C’è poi il 38 su Genova che non esce da 130 estrazioni del Lotto. Mentre il 78 su Torino manca da 78 turni. Gli altri numeri ritardatari più attesi in quest’ultima estrazione del Lotto di oggi 5 marzo 2020 sono il 10 su Milano che manca da 68 appuntamenti di gioco. Segue poi il 53 sulla ruota Nazionale con 79 assenze consecutive. Mentre il 7 su Bari non esce da 142 concorsi.

Combinazione vincente SuperEnalotto 28 2020, numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

In mancanza del “6”, nell’ultimo concorso Super Enalotto Sisal regala un “5+1” da oltre mezzo milione. La vincita, per la precisione di 553 mila 596 euro, è stata realizzata a Oristano nella Tabaccheria N 6 (via Cagliari 302304), con una schedina 2 pannelli. Dopo il concorso di oggi, il Jackpot sale a 30,3 milioni. L’ultimo “6” da 67 milioni, è stato centrato lo scorso 28 gennaio ad Arcola, in provincia di La Spezia, primo Jackpot della storia in Liguria. Vincere all’estrazione Superenalotto 5 marzo 2020 significherebbe cambiare vita per un nuovo giocatore. Aggiudicarsi il jackpot milionario non è però così semplice. Ma si hanno maggiori probabilità di successo all’estrazione del Lotto di oggi.

Ma è importante investire la propria ricchezza, magari con un portafoglio permanente. Questa è una strategia che sembra essere stata solida in Europa come negli Stati Uniti in passato. Tuttavia, con l’ambiente di tassi molto bassi, sta iniziando a diventare molto difficile da trovare strumenti di debito a lungo termine di alta qualità che offrono un rendimento decente. Gli strumenti di debito a breve termine non sono più un buon sostituto della liquidità a causa dei loro rendimenti negativi. Sarebbe da sconsiderati tenere ferme sul conto le vincite realizzate alle estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi.

È probabile che questo ambiente influisca pesantemente sulla performance futura del portafoglio, che inizialmente è composto dal 50% di questi strumenti di debito. Mantenendo il 25% del nostro portafoglio in contanti, limitiamo in qualche modo l’esposizione a tassi negativi. Tuttavia i contanti non restituiscono alcun rendimento e sussiste ancora un pericolo nella porzione di obbligazioni a lungo termine del portafoglio.

Verifica 10eLotto di oggi 5 marzo 2020: tutti i numeri estratti

L’ultima estrazione del Lotto di ieri premia un giocatore di Santa Croce di Magliano, in provincia di Campobasso, con una vincita da 23.750 euro centrata grazie ai numeri 5-19-34 sulla ruota di Bari. Si festeggia anche a Casagiova, in provincia di Caserta, con una vincita da 12.625 euro, e a Fasano (BR), con un bottino da 11.875 euro.

Il 10eLotto premia due giocatori con altrettante vincite da 100mila euro ciascuna: si festeggia a Cirò Marina (KR) con un 8 Doppio Oro e a Saluzzo (CN) con un 9. Sul podio anche i tre 9 da 20mila euro ciascuno realizzati a Cervia (RA), Falcone (ME) e Rieti. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 32 milioni di euro.