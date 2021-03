Frasi di buona Domenica delle Palme: auguri per amici e parenti

Redazione Controcampus 27 Marzo 2021

Belle frasi di buona Domenica delle Palme: auguri di pace e amore da inviare ad amici e parenti con whatsApp, immagini con colombe e video da condividere su Facebook.

Una delle feste più importanti per i fedeli, è la Domenica delle Palme. In questa solenne giornata i cristiani celebrano b l’arrivo di Gesù Cristo a Gerusalemme.

Un evento celebrato la domenica prima di Pasqua, e la ragione è da riscontrare nei racconti dei quattro vangeli canonici. Infatti l’entrata di Gesù a Gerusalemme avvenne una settimana prima della sua risurrezione.

E questo evento era stato già predetto dal profeta Zaccaria. La Bibbia ci dice che le persone tagliavano rami dalle palme, li posavano sul sentiero di Gesù e li agitavano nell’aria. Salutarono Gesù non come il Messia spirituale che avrebbe tolto i peccati del mondo. Ma piuttosto come un potenziale leader che avrebbe rovesciato i Romani.

La folla gridava “Osanna, (che significa “salva ora”), benedetto colui che viene nel nome del Signore”, e persino il Re d’Israele! La Domenica delle Palme è l’ultima Domenica di Quaresima, l’inizio della Settimana Santa, e commemora Cristo prima che fosse crocifisso. I fedeli ricevono spesso le fronde di palma che usano per partecipare alla rievocazione dell’arrivo di Cristo a Gerusalemme.

Ecco le frasi di buona Domenica delle Palme. Immagini con frasi e citazioni del Vangelo. Ma anche un video di auguri con cui celebrare l’inizio della Settimana Santa.

Frasi di buona Domenica delle Palme belli, di pace e amore da inviare ad amici e parenti

Nei vangeli, Gesù entrò a Gerusalemme in sella ad un giovane asino. La folle lo accolse tessendo le lodi, e cospargendo il suo sentiero con vestiti, o forse palme o piccoli rami, davanti a lui come un segno di omaggio. Questa era una pratica abituale per le persone che godevano di ammirazione e rispetto.

Di seguito frasi di auguri Domenica delle Palme: pensieri e immagini con citazioni da condividere. Come scambiare gli auguri delle Palme?

Ecco alcune citazioni per festeggiare e ricordare il significato di questa ricorrenza religiosa.

Sebbene fosse nella forma di Dio, non considerava l’uguaglianza con Dio come qualcosa da afferrare, ma si svuotava, assumendo la natura di un servo, fatto in somiglianza umana, e nel suo aspetto trovato come un uomo. Filippesi 2: 6-7

Gesù Cristo è un Dio al quale ci avviciniamo senza orgoglio e davanti al quale ci umiliaremo senza disperazione.

Un santo desiderio nella domenica delle palme Dio ha dimostrato il suo amore sulla croce. Quando Cristo è appeso, sanguinato e morto, era Dio che diceva al mondo ‘Ti amo’.

Ricorda infine che le ceneri che erano sulla tua fronte sono state create dalle palme bruciate dell’ultima Domenica delle Palme. I nuovi inizi invariabilmente provengono da vecchie cose false che possono morire.

Quando Cristo è entrato in Gerusalemme, il popolo stende le vesti sulla strada: quando entra nei nostri cuori, noi tiriamo fuori la nostra giustizia, e non solo la posiamo sotto i piedi di Cristo, ma ci calpestiamo anche noi stessi.

Ma la domenica delle Palme ci dice che è la croce che è il vero albero della vita. Papa Benedetto XVI

Quando Gesù cavalcò a Gerusalemme e fu accolto da applausi e palme. La gente pensava che fosse venuto per rovesciare i romani, ma era venuto per cambiarli … e le cose andarono male.

I bambini che hanno visto la guerra sono l’unica speranza di pace. Papa Giovanni Paolo II

Per avere una vera pace, bisogna darle un’anima. Anima della pace è l’amore. Papa Paolo VI

La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. Karol Wojtyla

Non c’è pace senza giustizia, non c’è giustizia senza perdono. Karol Wojtyla

Immagini di colombe per auguri alle Palme per WhatsApp

I rami di palma sono simbolo di pace e vittoria. Mentre l’uso di un asino al posto di un cavallo è altamente simbolico. Rappresenta l’arrivo umile di qualcuno in pace, e non in guerra come avverrebbe al contrario su un cavallo.

Durante la messa, i ramoscelli di ulivo sono distribuiti ai parrocchiani che li portano nella processione rituale in chiesa. I palmi sono benedetti e molte persone li conservano per l’anno.

Ecco le frasi auguri Domenica delle palme. Immagini e messaggi di buone palme per Whatsapp, citazioni e frasi famose da condividere su Facebook e Twitter.

Oggi è un giorno per vivere di pace in pace. Il mio augurio affinché anche tu possa lasciare ogni arma e stringere nel tuo pugno un gesto d’amore!

Affinché oggi possa essere quel giorno che fa diventare un sogno di pace, realtà. Auguro a tutti quella serenità, punto d’inizio per un nuovo mondo che verrà!

Che la Colomba della Pace voli anche sulla tua casa e la tua famiglia: buona Domenica delle Palme!

Tanta gioia e serenità in famiglia: auguri e buone Palme!

Che la tua famiglia viva nella pace e serenità quotidiana

Tanta pace e serenità a tutti coloro che seguono e mettono in pratica ogni giorno gli insegnamenti di Gesù Cristo. Buona Domenica delle Palme!

Noi agitiamo le palme perché abbiamo aspettato a lungo la liberazione di Dio e ora siamo a 7 giorni da essa. Agitiamo le palme perché Gesù ci mostra risposte salvavita quando ci sentiamo schiacciati da problemi che minacciano di superarci. Agitiamo le palme perché Gesù ci ha liberati dai desideri distruttivi della nostra natura. E agitiamo le palme perché, come i pellegrini che sono venuti a Gerusalemme e ringraziato per la loro guarigione da parte di Gesù, anche noi possiamo davvero essere guariti nel corpo, nella mente e nello spirito.

Praticamente tutti hanno conosciuto il gusto della Domenica delle Palme, la dolcezza del successo e della popolarità, e quasi tutti noi abbiamo assaporato l’amarezza del Venerdì Santo, del fallimento e del rifiuto. Ciò che ci salva da una serie infinita di alti e bassi, ciò che ci libera dalla tirannia degli eventi sui quali non abbiamo alcun controllo è il nostro impegno di avanzare in obbedienza a Dio – è la fiducia nell’amore di Dio a realizzare la mattina di Pasqua, – sapendo che il senso della vita si trova nella conoscenza e nell’amore di Dio, e nel condividere quella conoscenza e l’amore con coloro che ci accompagnano lungo la strada.

Ti adoro Signore! Non sei entrato nella tua città santa Gerusalemme sul dorso di un cavallo da guerra, ma umilmente e su un asino. Sapevi di essere circondato da assassini, eppure sei venuto in pace, e con il tuo sacrificio avresti sconfitto completamente la morte prima della settimana. Buona Domenica delle Palme.

Video auguri buona domenica delle palme per Facebook