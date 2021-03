Aforismi di buona Domenica delle Palme: frasi e citazioni religiose

Redazione Controcampus 27 Marzo 2021

Messaggi e aforismi di buona Domenica delle Palme: frasi famose di auguri e citazioni religiose per la famiglia, ad amici e colleghi, immagini con ramoscelli di ulivo e video.

La Domenica della Passione del Signore è detta anche delle Palme, ed inizia la celebrazione della settimana Santa. Durante questa settimana vengono celebrati gli ultimi giorni della vita terrena di Gesù. La domenica della Passione del Signore anticipa quindi quella settimana in cui il Messia vivrai tormenti interiori, sofferenze fisiche, processi ingiusti e la salita al Calvario, crocifissione, morte e sepoltura. In questo particolare giorno festivo Gesù, secondo la profezia di Zaccaria, entrò a Gerusalemme seduto su un puledro di asina mentre la folla lo acclamava con rami di palma tra le mani. L’accoglienza della folla è la stessa che veniva fatta ai personaggi illustri dell’epoca. Gerusalemme era la sede principale del potere civile e religioso della Palestina.

L’entrata trionfale di Gesù quindi rappresenta un vero e proprio evento che coinvolge tutta la comunità in festa. I re ed i guerrieri trionfanti, però, erano soliti cavalcare il cavallo, un animale nobile considerata come una potente arma di guerra. Anche gli ebrei si aspettavano che il Messia facesse il suo ingresso trionfale cavalcando un cavallo. Ma Gesù, come profetizzato da Zaccaria, preferisce un’asina, che è un animale umile e servizievole ed è sempre al fianco delle persone pacifiche e lavoratrici. L’asino è sempre al fianco di Gesù fin dalla sua nascita. Infatti è presente nella mangiatoia quando Maria partorisce, come pure sostiene la famiglia in pericolo durante la fuga in Egitto.

La folla accoglie il Salvatore con i simboli che ancora oggi vengono usati per le celebrazioni liturgiche o per il tradizionale scambio di auguri religiosi. Di seguito aforismi di buona domenica delle palme per Whatsapp e Facebook, ma anche immagini di Palme e ramoscelli di ulivi con colomba, frasi famose, citazioni per fare gli auguri per la festività che anticipa la Santa Pasqua.

Aforismi di buona domenica delle Palme: frasi famose e citazioni religiose di auguri

L’ingresso di Gesù a Gerusalemme viene accolto da una folla numerosa con ramoscelli d’ulivo e di palma. Gesù però è un re diverso da quello tradizionale. Il Salvatore si manifesta privo di ogni forma di potere, e fa il suo ingresso armato solamente di pace e perdono. Non a caso Gesù sceglie un’asina anziché il cavallo, che l’animale per eccellenza con il quale venivano fatte le guerre. Gli aforismi di buona domenica delle palme attraverso i quali si scambiano gli auguri, celebrano la pace.

“Ci hai fatti per Te, Signore, e il nostro cuore non ha pace finché non riposi in Te”. – Sant’Agostino –

“Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia”. – Madre Teresa di Calcutta –

“Pace in casa, pace nel mondo” – Mustafa Kemal Atatürk –

“Dall’albero del silenzio pende il suo frutto, la pace”. – Arthur Schopenhauer –

“Se vogliamo costruire la pace nel mondo, costruiamola in primo luogo dentro ciascuno di noi”. – Dalai Lama –

“Dio perdona sempre, altrimenti il mondo non esisterebbe”. – Angelus –

Immagini con frasi di buona domenica delle Palme del Papa

Dopo la funzione liturgica, i fedeli portano a casa i rametti di ulivo benedetti. Vengono scambiati in gran parte tra parenti ed amici quale simbolo di pace. Questa usanza è comune un po’ in tutte le comunità religiose cristiane.

Inoltre in molte regioni il capofamiglia utilizza un rametto intinto nell’acqua benedetta durante la veglia pasquale per benedire la tavola imbandita nel giorno di Pasqua. e di Pasquetta.

Altra usanza comune in alcune zone d’Italia, è quella di intrecciare alcune foglie di palma per addobbare confezioni regalo che vengono scambiate come segno di pace. Di seguito alcune citazioni famose e aforismi di buona domenica delle palme, per inviare messaggi citazioni ad amici e parenti in occasione di questa festa religiosa.

“Seguiamo nello spirito la folla che salutava Gesù, mentre egli entrava a Gerusalemme”. – Giovanni Paolo II –

La Resurrezione di Gesù è il simbolo della nostra fede e della nostra speranza ed è ciò che spinge i valori di tutta la nostra religione. – Papa Francesco –

“Per avere una vera pace, bisogna darle un’anima. Anima della pace è l’amore”. Papa Paolo VI

“Si alzi forte in tutta la terra il grido della pace! Buona domenica a tutti” – Papa Francesco –

La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. – Papa Giovanni Paolo II –

La Domenica delle Palme è il grande portale che ci introduce nella Settimana Santa, la settimana nella quale il Signore Gesù si avvia verso il culmine della sua vicenda terrena. – Benedetto XVI –

