Lavorare in Kawasaki: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Come fare per lavorare in Kawasaki, posizioni aperte, candidatura spontanea, requisiti, colloquio e stipendio dipendenti.

Kawasaki è un’azienda giapponese nata nel 1896. Il nome deriva dal suo fondatore Shozo K. L’azienda è proiettata su più mercati. Produce moto, trattori, treni, robot, aeromobili e si occupa anche di edilizia ed ingegneria navale. Nel 1949 a Minato, a Tokyo, è nata la divisione moto, la Kawasaki Heavy Industries Motorcycle & Engine. Nel 1960 viene costruito il primo stabilimento dedicato solo alle motociclette. La prima motocicletta fu prodotta nel 1962, una Kawasaki B8 125. Nei primi anni sessanta l’azienda si è distinta grazie alle alte velocità raggiunte dalle sue moto.

La Racing è la divisione sportiva dell’azienda. Vanta tanti campionati in MotoGP, Superbike, Supersport, Motocross e Supercross. Il Ceo è Yasuhiko Hashimoto. Ad oggi è considerata una delle migliori case motociclistiche al mondo.

Dopo aver letto questo articolo saprai come fare per lavorare in Kawasaki e se possiedi i requisiti richiesti potrai compilare il modulo lavora con noi ed inviare una candidatura spontanea o candidarti per posizioni aperte.

Come lavorare in Kawasaki: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea sul sito ufficiale

La prima cosa da fare per essere contattato dalle Risorse Umane e svolgere un colloquio per lavorare in Kawasaki per le posizioni aperte, è andare sul sito ufficiale dell’azienda giapponese. Infatti, basterà cliccare carriere in basso a sinistra e si aprirà una pagina con tutte le posizioni aperte. Scegli la posizione desiderata e clicca su Apply now. Completa il modulo lavora con noi inserendo tutti i tuoi dati ed il Curriculum Vitae ed invia la tua candidatura.

L’azienda ricerca diverse figure. È possibile inviare una candidatura rispondendo ad un annuncio, cosa raccomandabile a chi è alla ricerca di un impiego nel breve periodo. L’invio della candidatura attraverso il modulo Lavora con noi è sempre possibile, anche quando non sono presenti offerte relative a nuove opportunità di carriera.

Requisiti lavoro Kawasaki, carriera e stipendio

Per entrare a far parte del team bisogna superare il colloquio con i Responsabili delle Risorse Umane che valuteranno le nostre competenze.

L’azienda motociclistica è tra le migliori al mondo, grazie soprattutto alla qualità dei suoi dipendenti. Per questo motivo superare la fase di selezione ed essere assunti non è semplice.

I requisiti per lavorare in Kawasaki e fare carriera all’interno dell’azienda sono principalmente due:

Laurea in Ingegneria Meccanica o Elettrica

Esperienza lavorativa nel settore per cui si è candidati

Tra le figure più richieste dall’azienda ci sono:

Il Marketing Specialist, si occupa del completamento e della progettazione dei programmi di Marketing digitale. La figura serve ad ottimizzare e rendere sempre più visibile il marchio. Lavora a stretto contatto con le agenzie di comunicazione. Si occupa dei lanci di prodotti e degli eventi. Tra i requisiti ci sono la laurea ed almeno sette anni di esperienza ed eccellenti capacità di comunicazione scritta ed orale.

Il Customer Care, si occupa dell’assistenza dei clienti. Fornisce assistenza ai concessionari. Comunica ai rivenditori le forniture di ricambi e gestisce i reclami dei clienti. È richiesta flessibilità nei turni. Almeno sei mesi di esperienza nel servizio clienti, diploma di scuola superiore e dimestichezza con computer e database.

Il Design Engineer è l’Ingegnere Progettista. Si occupa di progettare motori attraverso analisi, test e ricerche. Deve progettare i componenti del motore, garantendo prestazioni e funzionalità. Tra i requisiti ci sono la laurea in Ingegneria Meccanica o Elettrica e cinque anni di esperienza lavorativa nello stesso settore. È inoltre richiesta capacità di problem solving.

Per quanto riguarda gli stipendi, i guadagni dei dipendenti Kawasaki partono da circa 1.000 euro al mese fino ad arrivare a cifre molto più importanti per figure specializzate.

Guida per come lavorare in Kawasaki, cosa fare e cosa no

Le recensioni dei dipendenti parlano di un ambiente di lavoro giovane e stimolante. L’azienda ha a cuore il benessere dei dipendenti ed è attenta ad offrire numerosi benefit. Tra questi ci sono:

piani medici

assicurazione sulla vita

tempo libero

formazione

programmi di acquisto dei prodotti aziendali

Il mercato delle moto è in crescita, ed anche per questi motivi, studenti e neolaureati guardano con interessi agli annunci di lavoro del settore. Dopo aver spiegato come fare per lavorare in Kawasaki rispondendo ad una offerta di lavoro tramite l’invio di una candidatura, riassumiamo tutti i passaggi:

vai sul sito ufficiale dell’azienda

clicca su Carriere

scegli la posizione desiderata

clicca su Apply now

compila il modulo lavora con noi

invia la tua candidatura

Scheda Azienda Nome Azienda Kawasaki Heavy Industries Settore Casa motociclistica Regioni in cui è presente È presente con i suoi rivenditori in: Umbria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Lazio, Campania, Piemonte, Marche, Liguria, Puglia, Trentino Alto Adige, Calabria, Abruzzo e Sicilia. Requisiti per lavorare Laurea in Ingegneria Meccanica o Elettrica ed esperienza lavorativa nel settore. Contatti - Lavora con noi https://recruiting2.ultipro.com/KAW1000/JobBoard/f2ca734a-88d6-e1ac-3045-794fdba792fc/?q=&o=postedDateDesc