Lavorare in Blue Panorama Airlines: come fare, requisiti e stipendio

Come fare per lavorare in Blue Panorama Airlines, posizioni aperte, candidatura spontanea, nella sezione allora con noi requisiti richiesti, colloquio, e stipendio.

Blue Panorama Airlines è una compagnia aerea italiana, fondata da Franco Pecci a Roma nel 1998. La sede è a Fiumicino. Ha basi negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Ha una flotta di undici aerei. Dal 2017 è entrata a far parte del gruppo Uvet di proprietà di Luca Patanè. Da li la compagnia è stata rinominata Luke Air.

La compagnia con il marchio Blu-express compie viaggi low cost in Italia, Caraibi, Grecia, Africa ed Albania. L’azienda è sempre alla ricerca di figure da inserire.

Le nuove assunzioni per lavorare in Blue Panorama Airlines sono frequenti, i requisiti richiesti variano in base alla figura ricercata.

Come lavorare in Blue Panorama Airlines: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

Per inviare una candidatura, vai sul sito ufficiale della compagnia italiana e clicca su Lavora con noi posizionato in basso alla Home page del sito. Si aprirà una pagina con le posizioni aperte per lavorare in Blue Panorama Airlines, requisiti e offerte varieranno in base alla figura selezionata. Compilando il modulo si invia una candidatura. Per ottenere un colloquio, bisogna inviare il Curriculum Vitae all’indirizzo di posta elettronica delle Risorse Umane dell’azienda, nel caso in cui l’offerta di lavoro sia in linea con le proprie competenze e qualifiche.

Inviare una candidatura rispondendo ad un annuncio di lavoro è la soluzione migliore per chi ritiene di avere i requisiti richiesti ed è alla ricerca di occupazione nel breve periodo.

Requisiti lavoro Blue Panorama Airlines, carriera e stipendio

Dopo aver inviato la candidatura, i Responsabili delle Risorse Umane dell’azienda analizzeranno il nostro Curriculum Vitae. Successivamente, se la nostra candidatura verrà ritenuta interessante, si accederà alla fase di selezione che avverrà tramite colloquio. Diamo uno sguardo alle figure richieste dalla compagnia aerea italiana.

Possibili nuove assunzioni possono riguardare la figura di Revenue Management and Network Director. Si occupa della creazione di un budget per la compagnia. Sviluppa report ed analisi per ottimizzare i ricavi. Inoltre si occupa delle strategie di Marketing e valuta il potenziale di nuove rotte. Costruisce e mantiene rapporti con le agenzie di viaggi. Tra i requisiti è richiesta laurea, conoscenza della lingua inglese ed esperienza di lavoro nel settore di almeno sette anni.

Frequenti sono le posizioni aperte per lavorare in Blue Panorama Airlines come Assistente di volo. Lavora a bordo dell’aereo. È in stretto contatto con i viaggiatori. Contribuisce a soddisfare le loro esigenze durante il volo. Il lavoro è adatto a persone dinamiche. Tra i principali requisiti è richiesta esperienza nel ruolo, ottima conoscenza della lingua inglese ed assenza di tatuaggi e piercing in zone del corpo visibili.

Una volta superata la fase di selezione ed essere stati assunti in azienda, elevate sono le possibilità di fare carriera. Gli stipendi sono in linea con quelli delle altre compagnie aeree.

Guida per come lavorare in Blue Panorama Airlines, cosa fare e cosa no

Nelle recensioni dei forum i dipendenti parlano di un ambiente di lavoro dinamico e giovane. Ottimo ambiente per crescere sia a livello umano che professionale. Il lavoro permette di viaggiare e scoprire posti nuovi nel mondo. Ottimo il rapporto tra colleghi. La compagnia offre una formazione continua ai suoi dipendenti.

L’azienda, in continua espansione, sta aumentando i voli per le isole greche, mete turistiche soprattutto nei mesi caldi dell’anno. Anche per questo motivo si prevedono molte assunzioni.

Dopo aver dato tutte le informazioni necessarie per inviare una candidatura tramite gli annunci di lavoro e provare a fare carriera all’interno dell’azienda, riassumiamo tutti i passaggi:

vai sul sito ufficiale della compagnia

clicca su Lavora con noi

scegli tra le Posizioni aperte quella che preferisci

completa il modulo Lavora con noi inviando una mail con il Curriculum Vitae ai Responsabili delle Risorse Umane dell’azienda.

