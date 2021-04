Lavorare in Moto Guzzi: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Come fare per lavorare in Moto Guzzi, come inviare la candidatura spontanea, requisiti, stipendio dipendenti, possibilità di carriera e modulo lavora con noi.

Moto Guzzi è un’azienda italiana, nata nel 1921 a Genova e fondata da Carlo Guzzi e Giorgio Parodi. L’azienda produce motociclette. La sede principale è a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Nel 2004 è entrata a far parte del Gruppo Piaggio & Co SpA. Il CEO è Roberto Colaninno.

L’azienda ha più di 200 dipendenti. Il simbolo della casa motociclistica è un’aquila ispirata all’aviazione del Corpo della Regia. Fu scelta in memoria di Giovanni Ravelli, aviatore amico di Carlo e Giorgio, caduto con il suo aereo durante un volo. Durante la seconda guerra mondiale fornì motociclette all’esercito italiano.

Collegandosi al sito ufficiale Piaggio si potranno visualizzare le posizioni aperte ed inviare una candidatura spontanea. Infatti l’azienda è sempre alla ricerca di persone con competenze e passione per il mondo della meccanica. Tra i requisiti per lavorare in Moto Guzzi e prendere parte al processo di selezione per nuove assunzioni, non può mancare l’esperienza nel settore dell’industria metalmeccanica.

La procedura di invio della candidatura spontanea è completamente in lingua inglese. Prima di tutto bisogna registrarsi creando un account. Successivamente seguire le indicazioni.

Come lavorare in Moto Guzzi: lavora con noi modulo e candidatura spontanea sul sito ufficiale

Il primo passaggio da eseguire per essere contattato dalle risorse umane e svolgere un colloquio per lavorare in Moto Guzzi e fare carriera all’interno dell’azienda, è inviare il proprio Curriculum Vitae.

Basterà andare sul sito ufficiale Piaggio. Qui bisognerà cliccare su Carriere in alto a destra, registrarsi e creare un profilo di lavoro. Dopo aver inserito tutti i dati personali e aver compilato il modulo Lavora con noi si potrà inserire il Curriculum Vitae e sarà possibile includere anche una lettera di presentazione. Si potrà poi procedere alla ricerca del profilo e all’invio della candidatura spontanea.

Per chi è alla ricerca di un lavoro nel breve periodo è raccomandabile inviare una candidatura per lavorare in Moto Guzzi tramite le posizioni aperte rispondendo ad un annuncio. L’invio della candidatura attraverso il modulo Lavora con noi è sempre possibile, anche quando non sono presenti nuove opportunità di carriera.

Requisiti lavoro Moto Guzzi, carriera e stipendio

È il Gruppo Piaggio che si occupa della fase di selezione dei dipendenti. Sarà il Responsabile delle Risorse Umane, tramite un colloquio, a valutare le competenze del candidato.

Per entrare a far parte dell’azienda tra i requisiti principali ci sono la laurea in Ingegneria Meccanica o Informatica ed esperienza nel campo della metalmeccanica.

Una delle figure più ricercate è quella dell’Operaio. Infatti l’azienda è alla ricerca di operai che si occupino di montaggio motori e assemblaggio. Tra i requisiti richiesti non può mancare l’esperienza nel campo della meccanica.

L’azienda da anche la possibilità di candidarsi per uno Stage formativo. È rivolto a laureati e laureandi. Ha durata di sei mesi e al termine dell’esperienza, gli stagisti, saranno valutati per un possibile inserimento in azienda.

Un’altra figura richiesta dall’azienda è il Content Creator. Si occupa di aggiornare i siti con le informazioni sui prodotti. Organizzare campagne ed eventi per il lancio dei prodotti. Tra i requisiti ci sono capacità di scrittura, competenze nella produzione videografica e fotografica, ottima conoscenza dei social.

I guadagni di un operaio partono dai 14.000 fino ai 18.000 euro circa. Lo stipendio supera i 23.000 euro in caso di figure specializzate.

Molte sono le possibilità di fare carriera all’interno dell’azienda. Moto Guzzi è in continua espansione, questo fa si che l’azienda sia sempre alla ricerca di personale.

Guida per come lavorare in Moto Guzzi, cosa fare e cosa no

L’azienda genovese ha da poco festeggiato i 100 anni di storia con una nuova versione del suo modello storico, il V7. Si tratta quindi di un marchio storico e che assicura una certa stabilità, oltre che offrire grandi opportunità di carriera.

Dalle recensioni dei dipendenti si evince che l’ambiente di lavoro è entusiasmante e giovane. L’azienda è ben strutturata e questo porta benefici in termini di produttività. Inoltre da’ molta importanza alla formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Tra i benefit offerti ai dipendenti c’è un’ottima mensa aziendale.

Dopo aver dato tutte le informazioni necessarie su come fare per inviare una candidatura e lavorare in Moto Guzzi rispondendo ad offerte di lavoro, riassumiamo alcuni punti:

vai sul sito ufficiale Piaggio

clicca su Carriere

compila il modulo lavora con noi / profilo personale

inserisci il Curriculum Vitae

scrivi una Lettera di Presentazione

invia la tua candidatura

Scheda Azienda Moto Guzzi è un'azienda italiana, nata nel 1921 a Genova e fondata da Carlo Guzzi e Giorgio Parodi. L'azienda produce motociclette. La sede principale è a Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Nel 2004 è entrata a far parte del Gruppo Piaggio & Co SpA. Il CEO è Roberto Colaninno. Nome Azienda Gruppo Piaggio & Co. SpA (di cui fa parte Moto Guzzi) Settore Casa motociclistica Regioni in cui è presente Moto Guzzi è presente con i suoi rivenditori, per assistenza e vendita, in: Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Lazio, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Requisiti per lavorare Tra i più richiesti: laurea in Ingegneria Meccanica o Informatica ed esperienza di lavoro nel campo della metalmeccanica. Contatti - Lavora con noi https://piaggiogroup.com/it/carriere/lavora-con-noi