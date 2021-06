Chi è Alessia Morani: biografia, età, compagno, malattia e stipendio

L'abbiamo vista spesso a Non è L'Arena di Giletti, ecco chi è Alessia Morani: biografia, età, compagno, figli, laurea, curriculum, quanto guadagna e stipendio del politico pd.

Avvocato matrimonialista, politica e sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico dal 2019 al 2021.

Nel 1995 eletta segretario provinciale della Sinistra giovanile di Pesaro e Urbino. Nel 2006 entra nel consiglio nazionale dei Democratici di Sinistra. L’anno successivo viene nominata membro dell’assemblea regionale e provinciale delle Marche del PD.

La grande svolta nel mondo politico arriva nel 2013, quando diviene deputata della Repubblica. Matteo Renzi la sceglie come segretario del Partito Democratico, nonché responsabile della giustizia all’interno dell’ufficio di segreteria del partito.

Ospite in diversi talk show politici come Zona Bianca, Non è L’Arena e Piazza Pulita di Formigli, rivela anche della malattia che l’ha colpita nel 2002, la leucemia.

Ma a parlarci di lei non sarà solo la sua malattia, Alessia Morani chi è oggi, quanti anni ha, altezza, se e con chi è spostata, compagno, figli stipendio e quanto guadagna, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Alessia Morani: biografia, curriculum, data di nascita, età, marito e figli del politico PD

Per scrivere una biografia e sapere chi è Alessia Morani, Instagram, Facebook ed interviste a programmi come Non è L’Arena di Giletti, ci saranno utili per scoprire innanzitutto età, vita privata, compagno, laurea e stipendio della politica.

Nata a Sassocorvaro il 3 Gennaio 1976, sotto il segno zodiacale del Capricorno. Sulla sua infanzia e famiglia si sa poco. Proviene da una famiglia dal grande interesse politico, da cui eredita la passione. Il padre viene dal Pci ed era un imprenditore nel settore della moda. La madre ha simpatie per la lista Bonino. Non conosciamo il suo peso né la sua altezza.

Donna di bell’aspetto, dal fisico minuto e longilineo. Ha occhi piccoli e scuri, capelli neri portati corti fino alle spalle. La donna ama mettere in risalto i suoi occhi con trucchi dalle diverse sfumature. Ha uno stile elegante e raffinato, indossa spesso capi ricamati e non manca mai di portare accessori vari. Sua particolarità sono tre tatuaggi: un fiore sul piede, una A per “amore”, ed una fatina.

Ama presenziare ad eventi pubblici o sul luogo di lavoro ben preparata e con stile. Ha una passione per i tacchi. Mostra di aver profonda cura della sua persona. Negli anni ha imparato ad affinare il suo stile, mixando al meglio i capi che le stanno meglio per risaltare il fisico minuto. Non acquista gli abiti online ma perlopiù in tre negozi di riferimento a Pesaro.

Politica dal carattere determinato ma anche esuberante. E’ una fan degli U2 e del cantante Bono Vox, considerato da lei “l’uomo più sexy del mondo“.

Nel 2002 scopre una brutta malattia, Alessia Morani ha la leucemia acuta, una delle forme più aggressive. Il 3 Marzo 2003 subisce un autotrapianto di cellule staminali, tanto da festeggiare questo giorno come una sua “rinascita”.

Da ragazza gira il mondo con un gruppo di amici proprio per seguire le varie tappe della band irlandese: Dublino, Danimarca, New York e varie città d’Italia. Adora viaggiare, tanto che il suo sogno sarebbe quello di fare un coast to coast in America da New York alla California, e di ritornare a Parigi, sua città del cuore.

La sua pagina Instagram è molto curato e seguita: condivide con i suoi 15 mila follower foto di eventi pubblici a cui presenzia, video di partecipazioni a trasmissioni televisive, ma anche selfie ben preparata e truccata. Tramite le foto da lei condivise sappiamo anche che è una sportiva e che nel finesettimana si concede una corsetta per mantenersi in forma.

Della sua vita privata non si sa molto, non si conosce l’identità del compagno di Alessia Morani, ma una volta ha rivelato di essere legata sentimentalmente ad un imprenditore reatino, di certo sappiamo che non ha figli.

Malattia della Morani e sua seconda vita dopo il trapianto

Non solo per essere un bravo avvocato e brillante politico, Alessia Morani chi è oggi l’abbiamo appreso per via della sua malattia, da lei stessa dichiarata da Giletti a Non è L’Arena.

In un’intervista rivela che, per conseguire l’esame di avvocato, ha studiato durante il suo ricovero a Pesaro. La politica difatti nel 2002 viene ricoverato per una leucemia acuta, scoperta attraverso un nodulo al seno. Dalle analisi apprende che ha 180 mila globuli bianchi, quando il valore normale sarebbe sugli 11 mila.

Dopo aver scoperto di essere malata la giovane politica, figlia unica e con genitori anziani, cerca per diverso tempo un donatore di midollo. Non trovando soggetti compatibili, arriva a fare l’auto trapianto con le cellule staminali il 3 Marzo 2003.

La donna poi affronta anche due cicli di chemioterapia. Il corpo subisce gravemente la potenza dei cicli, arrivando a pesare 34 chili. In seguito fa anche diverse iniezioni di cortisone, che ad oggi la portano ad avere una necrosi bilaterale alle ginocchia. La donna lotta per ben 5 lunghi anni, sostenuta dalla forza della sua famiglia e dalla fede incrollabile verso la Madonna di Loreto.

Da questa sua esperienza cambia profondamente le priorità della sua vita:«La seconda vita è un dono che mi porta a relativizzare tutto, a cominciare dalle discussioni all’interno del Pd. Le ascolto da fuori e penso: i problemi sono altri».

Formazione e stipendio di Alessia Morani: quanto guadagna

Non solo per essere una deputata parlamentare, Alessia Morani chi è, quanto guadagna, formazione e stipendio non tutti li conoscono. Ripercorriamo insieme le tappe della sua carriera professionale.

Si laurea in Giurisprudenza nel 2001 presso l’Università degli Studi Carlo Bo di Urbino. Svolge la pratica professionale presso lo studio legale dell’avvocato Michele Ambrosini. Si iscrive all‘ordine degli avvocati di Urbino nel 2006.

Svolge la professione di avvocato civilista, nello specifico matrimonialista. E’ membro del CdA di Pesaro Studi, Fano Ateneo e Fondazione Occhialini dal 2009 al 2013.

Per quanto riguarda il suo stipendio, nel 2009 ha dichiarato che si aggira intorno ai 90 mila euro l’anno.

Attività politica, Alessia Morani chi è parlamentare

Non solo avvocato, Alessia Morani chi è oggi lo deve alla sua attività politica da parlamentare, che l’ha resa nota.

La donna è sempre stata interessata alla politica, tant’è che partecipa a rappresentazioni studentesche, ad attività di associazionismo e volontariato. Nel 1995 arriva la svolta, venendo eletta segretario provinciale della Sinistra giovanile di Pesaro e Urbino.

In seguito la donna è eletta segretario dei Democratici di Sinistra della sezione di Macerata Feltria, responsabile di Montefeltro. La vera svolta avviene nel 2006 quando entra nel consiglio nazionale dei DS. Nel 2007 viene nominata membro dell’assemblea regionale e provinciale delle Marche del partito Democratico.

Ricopre il ruolo di consigliere ed assessore del Comune di Macerata Feltria dal 2003 al 2009. A partire dal 2009 al 2013 invece svolge l’incarico di assessore tecnico all’Istruzione della Provincia di Pesaro e Urbino.

Alle elezioni del 2013 è eletta deputato della Repubblica. Matteo Renzi la designa responsabile di giustizia all’interno dell’ufficio di segreteria del partito. In seguito diviene vicecapogruppo PD alla Camera.

Nel 2018, alle elezioni, viene rieletta alla Camera. Dal 2019 al 13 Febbraio 2021 ricopre il ruolo di sottosegretario allo sviluppo economico nel Governo Conte II.

