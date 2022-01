Estrazione del Lotto di oggi 3 gennaio 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 3 gennaio 2022 in diretta aggiornando la schedina, Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.







In diretta numeri estrazioni Lotto Superenalotto 10eLotto oggi lunedì 3 gennaio 2022. Tre volte a settimana si rinnova l’appuntamento la raccolta delle scommesse di gioco che si tiene in ricevitorie oppure online. Questo lunedì sera si gioca il concorso Superenalotto 1/22 che mette in palio un Jackpot da 133 milioni di euro. Per conoscere i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta e scoprire in tempo reale i risultati ufficiali basta aggiornare in alto alla pagina. I numeri usciti su tutte le ruote andranno a completare la tabella, e nel frattempo si conoscerà anche la combinazione vincente del Superenalotto di oggi di Sisal. Vediamo quali sono gli aggiornamenti che riguardano le vincite più elevate di Lottomatica. Ma anche i numeri ritardatari e frequenti più significativi segnalati nell’archivio, sul sito ufficiale del concessionario di gioco.

Estrazione del Lotto di oggi 3 gennaio 2022, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 49 38 64 66 53 Cagliari 56 73 9 13 61 Firenze 70 16 50 48 65 Genova 28 74 50 9 30 Milano 57 87 6 28 75 Napoli 17 48 23 78 55 Palermo 19 58 53 22 32 Roma 30 89 2 16 62 Torino 64 70 66 75 68 Venezia 79 34 88 16 11 Nazionale 21 56 67 35 12

SIMBOLOTTO LUNEDì 3/1/2022: in programmazione.

Aggiorna la pagina al link in alto per conoscere i numeri a Lotto in diretta. I risultati per ciascuna delle lotterie si conoscono in tempo reale. Esattamente dalle ore 20,00 si tiene la pubblicazione dei risultati ufficiali concorso 1/2022 che inizierà come sempre dalla ruota di Milano, alla quale poi seguiranno i numeri usciti su Roma o su Napoli.

All’ultima estrazione oggi ancora si attende l’80 sulla ruota di Torino, a quota 90 ritardi. Adesso in nella classifica dei ritardatari c’è l’8 sulla ruota di Genova che non esce dall’urna da 65 colpi di gioco. Altro ritardatario atteso è l’89 su Palermo che manca da 86 turni. Gli altri ritardatari più significativi sono il 13 su Venezia che manca all’appello da 85 concorsi. I numeri 8 su Napoli e 53 su Roma mancano rispettivamente da 108 e 84 appuntamenti. Mentre il 6 sulla ruota di Bari ha raggiunto le 87 assenze consecutive.

Continua l’attesa del 67 sulla ruota di Firenze che ha raggiunto le 91 assenze consecutive. L’82 sulla ruota di Milano conta 87 ritardi. In ultimo tra i ritardatari si segnalano nuovamente il 14 sulla ruota Nazionale che non esce da 72 colpi di gioco. Mentre il 71 sulla ruota di Cagliari ha totalizzato 72 ritardi.

Combinazione SuperEnalotto, numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Segnali di ripresa per il SuperEnalotto che nel 2021 ha fatto registrare una raccolta di 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente. Nel 2020 gli incassi complessivi, a causa dello stop forzato per la pandemia dal 21 marzo al 5 maggio, era stata pari a 1,1 miliardi. L’attuale Jackpot in palio è di 133,7 milioni di euro, un premio che si piazza già nella Top 10 delle vincite più alte del gioco, guidata dai 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019. Attesa quindi non solo per i numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto 3 Gennaio 2022, quote e vincite sono al centro della curiosità di tanti.

Estrazioni 10eLotto di oggi sabato 3 gennaio 2021 in diretta live

Il gioco premia la Sardegna. Nel concorso del 30 dicembre scorso un giocatore di Cagliari è riuscito a centrare una vincita del valore di 154.666,67 euro con una giocata nella quale ha centrato 3 ambi e un terno. Negli ultimi tre concorsi il gioco ha distribuito vincite per oltre 19 milioni per un totale di 1,1 miliardi in tutto il 2021. Il 10eLotto premia la Calabria. Nel concorso del 28 dicembre, la vincita più alta è stata registrata a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 100 mila euro con una giocata da 4 euro. Negli ultimi tre concorsi il 10eLotto ha distribuito oltre 73 milioni di euro, per un totale di 4,1 miliardi in tutto il 2021.

Numeri vincenti 10eLotto EXTRA di questa sera abbinato al concorso