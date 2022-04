Estrazione del Lotto oggi 2 aprile 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 2 aprile 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 40 22 e 10eLotto con extra.







Sono alle 20,00 i numeri delle estrazioni Lotto Superenalotto in diretta sabato 2 aprile 2022. Pochi minuti per conoscere i risultati ufficiali in tempo reale. Scopri subito anche la combinazione dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, e quella del 10Lotto serale. Completata la tabella con tutti i numeri vincenti dell’estrazione del Lotto 2 aprile 2022, sarà la volta degli altri aggiornamenti. Si tiene il concorso 40 22 di Lottomatica e Sisal. Il Lotto in diretta consente di verificare la vincita subito.

Si gioca per vincere il jackpot più ricco d’Europa. In tanti si sono recati in ricevitoria per tentare la fortuna. Ma solo pochi riusciranno a centrare tante cifre da riuscire a vincere qualche migliaia di euro. Realizzare ambo, terno o quaterna non è semplice, ma l’importo dei premi è variabile, e dipende da diversi fattori. Come ad esempio da quanto è stato investito dal giocatore. Il costo della giocata non è sempre fisso. Ci sono giocate di importo variabile, ed in base al numero degli estratti che vengono pronosticati correttamente, sarà possibile riscuotere delle vincite.

Estrazione del Lotto oggi 2 aprile 2022, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 35 41 38 6 73 Cagliari 11 49 84 54 80 Firenze 54 1 27 16 57 Genova 4 66 74 85 31 Milano 35 24 85 80 39 Napoli 65 62 64 84 74 Palermo 72 19 47 26 62 Roma 29 79 18 75 77 Torino 79 42 1 56 32 Venezia 44 7 5 68 54 Nazionale 54 62 77 85 88

Per visualizzare correttamente i numeri vincenti del Lotto in diretta, ricarica questa pagina dalle 20.00 di stasera. Vai sul link in alto alla pagina anche per conoscere i numeri vincenti dell’ultimo concorso del Superenalotto 40 22.

L’archivio estrazioni del Lotto consente di restare aggiornati invece sugli ultimi ritardatari e frequenti di tutte le ruote? Nella classifica dei ritardatari continua a tenere banco il numero 8 sulla ruota di Napoli che non esce dal 147 giornate. Il numero 21 sulla ruota di Roma all’estrazione del Lotto stasera conta 61 ritardi. Mentre il numero 31 sulla ruota di Firenze ha totalizzato 50 ritardi. Sulla ruota di Cagliari il numero 15 non esce da 99 turni. Sulle ruote di Genova e di Venezia i numeri 8 e 40 contano entrambi 104 e 64 ritardi consecutivi.

Il numero 34 sulla ruota di Bari ha totalizzato 69 assenze. Il numero 6 su Palermo non esce da 104 concorsi. Infine il numero 58 sulla ruota di Torino fa segnare 84 assenze, mentre il 82 sulla ruota Nazionale ha raggiunto 84 ritardi.

Risultati SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 65 45 24 54 35 68 Numero Jolly 7 Numero SuperStar 9

Nessun “6” nel concorso di giovedì 31 marzo e il Jackpot vola a 181,4 milioni di euro. Sono due i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 101.196,17 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 29.117 euro ciascuno. Dopo la diretta estrazione del Lotto e Superenalotto 2 aprile 2022, quote e vincite da riscuotere seguiranno nella tabella di seguito.

Combinazione 10eLotto di oggi sabato 2 aprile 2002

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 4 7 11 19 24 29 35 38 41 42 44 49 54 62 65 66 72 79 84 Numero Oro 35 Doppio Oro 35 41

E’ arrivata ad Arzano, in provincia di Napoli, la vincita più alta nell’ultimo concorso. Nel sorteggio di giovedì 31 marzo, nel comune campano sono stati infatti vinti 32.150 euro grazie a una giocata di tre numeri (28-35-71) effettuata sulla ruota di Napoli. Il 10eLotto premia la Basilicata. Nell’ultimo concorso di giovedì 31 marzo un giocatore di Pisticci, in provincia di Matera, ha centrato un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 19,9 milioni di euro per un totale di oltre 938 milioni da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto extra abbinato al concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 6 16 18 26 27 47 56 64 68 73 74 75 80 85