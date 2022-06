Saldi estivi 2022: date inizio e fine sconti, calendario per regione

Ecco quando iniziano i saldi estivi 2022, dalla Campania al Piemonte, dal Lazio alla Lombardia, calendario date e aggiornamenti sugli gli sconti nei negozi e outlet.







Cresce l’attesa per la data inizio saldi estivi 2022, quando ci sono, è la maggior parte delle persone che se lo chiede!

Dopo due anni in cui a causa dell’emergenza Covid le date degli sconti sono state spostate, quest’anno i saldi arrivano puntuali! Niente paura, il momento è ormai vicino in tutta Italia. Si parte tra il primo e il due luglio in ogni parte della nazione; orde immense di “shopping-lovers” sono pronte ad inondare centri commerciali e strade principali.

La conferma delle date arriva direttamente da Confcommercio: gli sconti inizieranno in tutte le regioni italiane i primi giorni di luglio. Ogni regione, però, ha diversa durata e data di fine sconti in calendario.

Andiamo a scoprire tutte le date dei saldi estivi 2022, quando iniziano e quando finiscono gli sconti, calendario regione per regione, consigli e cosa comprare.

Date saldi estivi 2022: quando iniziano e finiscono gli sconti questa estate nei negozi e outlait

Dalla Campania alla Lombardia, dal Friuli al Lazio, ecco quando iniziano i saldi estivi 2022 e quanto durano in ogni regione d’Italia. L’inizio dei saldi estate 2022 data del primo giorno di sconti estivi, è fissata per sabato 2 luglio 2022. Ma per ogni regione come pure online i saldi estivi 2022, durata di inizio e fine sconti in calendario può variare.

Negli ultimi due anni ci sono stati diversi disagi. In alcuni momenti le date dei saldi sono state spostate per permettere ai negozianti di vendere la merce a prezzo pieno. In altri casi la possibilità di vendere a prezzi scontati è stata anticipata, ma quest’anno le cose torneranno alla normalità.

“L’indirizzo emerso in sede di Conferenza delle Regioni di mantenere una data unica dei saldi al primo sabato di luglio; pur spiazzando alcuni territori, risponde all’esigenza di riequilibrare un mercato condizionato dai lockdown; e di evitare ulteriori confusioni tanto ai consumatori quanto agli operatori del dettaglio moda.” – ha detto Renato Borghi, presidente di Federazione Moda-Italia Confcommercio.

“Un comparto che, pesantemente vessato dalle chiusure imposte in zona rossa per decreto, nel bel mezzo della primavera, deve fare i conti con ordini effettuati dieci mesi prima e prodotti che, se non venduti entro la stagione, sono suscettibili a notevole deprezzamento. La data unica, soprattutto in un momento così delicato per il ritorno ad una nuova normalità, evita una inutile competizione tra regioni.”

In vista del periodo estivo dedicato agli sconti, inoltre, la Federazione Moda Italia e Confcommercio ha fornito una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza.

Innanzitutto, il rispetto del distanziamento sociale; nonché l’obbligo di mantenere la mascherina nel negozio e la disinfezione delle mani; ancora, sono previste informazioni utili per cambiare i capi danneggiati o favorire i pagamenti digitali.

Consigli saldi estate: come fare acquisti intelligenti

Come ogni anno, all’arrivo dei saldi estivi diventa indispensabile capire come fare acquisti intelligenti, quali consigli seguire assolutamente? Ecco alcuni tips da tenere bene a mente quando si corre a fare shopping in tempo di sconti:

Non perdete la ragione! Definite, prima di uscire di casa, un budget preciso e una lista di cose che potrebbero effettivamente servirvi. Concedetevi uno, al massimo due acquisti non preventivati. Per il resto, affidatevi alla lista!

e una lista di cose che potrebbero effettivamente servirvi. Concedetevi uno, al massimo due Per il resto, affidatevi alla lista! Provate tutto ciò che acquistate: spesso, secondo la policy di alcuni negozi, i capi acquistati in saldo non possono essere cambiati in un secondo momento;

in un secondo momento; Non fatevi travolgere dall’euforia. Se c’è qualcosa di cui non siete sicuri e che, a prezzo pieno, non comprereste, lasciatelo lì: non ne avete davvero bisogno!

“Seguire o non seguire le tendenze del momento? Questo è il dilemma!” In tempo di sconti è facile lasciarsi colpire dalle texture e i colori della primavera – estate 2022: comprate… ma senza esagerare! L’anno prossimo andrà di moda qualcos’altro!

In ogni caso, ecco le tendenze dell’anno: trame crochet che mixano ricami e lavorazioni uncinetto; denim a più non posso; tessuti brillanti e luccicanti, spesso arricchiti con strass; colore dell’anno? Assolutamente il verde brillante! Nonché tutte la gamma dei colori pastello: giallo crema, rosa e azzurro.

Calendario saldi estivi 2022 regione per regione

Quando iniziano e finiscono i saldi estivi 2022, ecco le date degli sconti regione per regione: