Estrazione del Lotto del 16 luglio 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto del 16 luglio 2022, numeri vincenti per ogni ruota, risultati Simbolotto, combinazione 10eLotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.







Sabato 16 luglio 2022 si gioca il concorso 85 22 delle lotterie più celebri di Lottomatica e Sisal. L’estrazione di oggi del Lotto e Superenalotto sarà di certo seguita da tantissimi. Sono tutti impazienti di seguire l’aggiornamento con la pubblicazione dei risultati. Parliamo dei numeri dell’ultima estrazione del Lotto in diretta. Alla tabella con tutti gli estratti su tutte le ruote segue poi anche la combinazione con numeri vincenti del Superenalotto 16 luglio 2022.

Altri invece potrebbero anche scoprire in un secondo momento di essere i nuovi vincitori delle lotterie più seguite d’Italia con l’archivio. Attenzione però alle scadenze, che rischiano di pregiudicare la riscossione dei premi in palio. Le estrazioni del Lotto del 16 Luglio 2022 si terranno dalle 20.00 con il tabellone che si completerà in maniera progressiva.

Estrazione del Lotto del 16 luglio 2022, numeri vincenti e dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 18 51 4 38 Cagliari 19 71 56 Firenze - - - - - Genova 76 90 75 38 59 Milano 85 29 20 89 83 Napoli 17 18 89 77 19 Palermo - - - - - Roma 61 89 27 22 85 Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO SABATO 16 LUGLIO 2022: in programmazione.

I numeri al Lotto stasera si conosceranno puntuali alle otto. Insieme all’archivio, altra modalità per verificare l’esito di una giocata, è quella di inserire i dati della propria ricevuta di gioco all’interno del sistema Verifica Vincite. Il regolamento indica le scadenze ed in generale non bisogna superare i 45 giorni dalla pubblicazione dei risultati sul bollettino ufficiale generale.

Alle estrazioni del Lotto 16 Luglio 2022 tra i ritardatari c’è il 37 su Torino che manca da 78 turni. Sulla ruota di Palermo il 66 non esce da 76 colpi di gioco. Sulla ruota di Cagliari invece continua l’attesa per il 18 che conta 106 assenze consecutive. Alla ruota di Venezia il 20 ha raggiunto le 84 assenze. Ora sulla ruota di Napoli è il 80 il ritardatario più longevo, avendo raggiunto le 65 assenze di fila.

Nessuna novità riguarda la ruota di Roma, dove nell’ultima estrazione del Lotto di ieri non è uscito il 13 che stasera conta 85 assenze. Nessuna novità invece per il 57 sulla ruota Nazionale, che conta allo stesso modo 93 assenze. Sulla ruota di Milano è il 59 il ritardatario più longevo, mentre su quella di Firenze si continua a cercare l’81 che conta 78 ritardi. Sulla ruota di Bari infine il ritardatario più significativo è il 65 che non esce da 102 concorsi.

Numeri vincenti SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nel concorso di giovedì 14 luglio e il Jackpot vola a 239,1 milioni di euro. Sono quindici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 16.763,17 euro a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 25.173 euro ciascuno. Questo sabato sera torna l’iniziativa speciale “Super Estate” del SuperEnalotto. Dopo la pubblicazione dei risultati di stasera dell’estrazione del Lotto di sabato 16 luglio 2022, seguono i numeri del Superenalotto di oggi. Successivamente alla pubblicazione delle quote da riscuotere, è prevista la pubblicazione dell’elenco con i codici alfanumerici. Con questi codici Super Estate 2022 di Sisal sono stati messi in palio cento premi da 50mila euro ciascuno.

Combinazione 10eLotto di oggi sabato 16 luglio 2022

Il gioco premia Roma, dove un fortunato giocatore ha centrato un ambo secco (27-86 sulla ruota Nazionale) da 25mila euro. Si festeggia anche in Piemonte: a Varallo, in provincia di Vercelli, è stata realizzata una vincita da 23.750 euro. Il concorso di giovedì 14 luglio premia le Marche e precisamente Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno, dove un fortunato giocatore ha un centrato un 9 Doppio Oro dal valore di 100 mila euro. La seconda vincita più alta di giornata invece arriva da Rapallo, in provincia di Genova, dove sono stati vinti 20.001 euro con 9. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 20,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,9 miliardi da inizio anno.

Risultati 10eLotto extra di stasera: numeri vincenti del concorso