Estrazione del Lotto del 5 novembre 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Puntuali alle 20,00 le estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta oggi ci daranno tutti i numeri vincenti. Risultati ufficiali in tempo reale su questa pagina, per conoscere subito l’esito del sorteggio in programmazione questo sabato sera.

Per prendere parte all’estrazione del Lotto 5 novembre 2022, bisogna raggiungere uno degli oltre 40 mila punti vendita di Lottomatica distribuiti in tutta Italia. Tutti sognano di diventare milionari. E c’è chi ci prova cercando di indovinare i numeri del Superenalotto di oggi.

Il jackpot dei record raggiunge i 300 milioni di euro. Negli ultimi vent’anni sono stati numerosi coloro i quali sono riusciti a diventare milionari grazie ai numeri di Sisal e Lottomatica, eppure mai nella storia dei giochi è mai stata realizzata una vincita così grande in Italia. Vediamo di seguito tutti gli aggiornamenti relative a quote e vincite in previsione del concorso 133 22.

Estrazione del Lotto del 5 novembre 2022, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

SIMBOLOTTO SABATO 5/11/2022: in programmazione.

Per conoscere i numeri del Lotto in diretta basta aggiornare questa pagina alle 20.00 di questa sera. I numeri inizieranno a completare il tabellone. Per poter visualizzare correttamente i risultati, basta andare sul link Aggiorna Live Qui.

L’archivio consente non soltanto di poter verificare la vincita on-line, ma anche di seguire gli aggiornamenti relativi a statistiche di gioco. In particolare vediamo che all’estrazione del Lotto 5 Novembre 2022 tra i ritardatari c’è il 13 su Torino che manca all’appello da 94 turni. Segue il prossimo ritardatario, che è il 55 sulla ruota di Venezia che non si vede da 110 giocate.

Il numero 16 sulla ruota di Roma ha totalizzato 129 assenze di seguito. Il numero 61 sulla ruota di Bari non si vede da 85 giorni. Gli altri numeri ritardatari più longevi sono il 54 sulla ruota di Cagliari che manca da 85 giornate. Il numero 24 sulla ruota di Genova che invece non si vede da 107 turni. Il numero 59 su Milano ha totalizzato 138 assenze consecutive, mentre il numero 85 sulla ruota di Napoli non esce da 73 giornate. Sulla ruota di Palermo l’83 ha totalizzato 68 ritardi. Sulla ruota di Venezia il 55 è il numero più atteso, non uscendo da 110 concorsi. Chiude l’aggiornamento delle statistiche di gioco il numero 15 sulla ruota Nazionale che invece manca all’appello da 91 turni.

Risultati SuperEnalotto di oggi: numero Jolly e SuperStar

Si insegue la sestina vincente dal 22 maggio dello scorso anno e intanto il Jackpot ha raggiunto un montepremi pari a ben 301 milioni di euro. Si tratta di un record assoluto, che ha già superato abbondantemente il precedente primato di 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019 con una giocata di soli 2 euro.Occhi puntati, quindi, per conoscere i risultati ufficiali dell’estrazione del Lotto di oggi ed i numeri Superenalotto 5 novembre 2022.

Combinazione 10eLotto di oggi sabato 5 novembre 2022

E’ arrivata a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, la vincita più importante nell’ultimo concorso di giovedì 3 novembre. Sono stati vinti 32.608,70 grazie all’opzione Simbolotto sulla ruota di Torino, grazie a una giocata di un solo euro.

Il Veneto è il grande protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto con vincite per un totale di 950mila euro. La vincita più alta è stata centrata a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove un giocatore, grazie a un 9 Oro, ha portato a casa un premio del valore di 500 mila euro. Altre due vincite, poi, sono state centrate a Giavera del Montello, in provincia di Treviso, rispettivamente da 250 e 100 mila euro, mentre a Camponogara, in provincia di Venezia, un fortunato giocatore ha centrato un premio da 100 mila euro con un 9.

Estrazioni 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale