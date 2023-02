Estrazione del Lotto del 23 febbraio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto del 23 febbraio 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

Nuovo appuntamento con le estrazioni Lotto e Superenalotto in diretta. Dalle ore 20:00 di questa sera sarà possibile conoscere i risultati ufficiali delle lotterie di Lottomatica e Sisal. Per verificare la vincita e conoscere quindi i numeri del Superenalotto 23 febbraio 2023, aggiorna questa pagina a partire dalle ore 20:00. Prima di tutti ad essere pubblicati sono i numeri dell’ultima estrazione del Lotto di stasera.

Si inizia quindi con gli ultimi estratti su tutte le ruote, e seguiranno la combinazione vincente del Superenalotto di oggi, i numeri del Simbolotto e del 10Lotto serale ed Extra. Vediamo ora le ultime novità che riguardano quote, premi e vincite più ricche, oltre che gli aggiornamenti delle statistiche di gioco.

Estrazione del Lotto del 23 febbraio 2023, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 70 18 42 62 57 Cagliari 66 22 31 69 20 Firenze 68 24 70 2 46 Genova 37 73 27 52 19 Milano 5 23 84 80 74 Napoli 75 78 47 58 28 Palermo 27 84 1 13 19 Roma 64 1 19 29 43 Torino 38 67 63 49 10 Venezia 12 73 26 36 70 Nazionale 87 61 64 18 69

Verifica la vincita con i numeri al Lotto in diretta. Dalle ore 20:00 di stasera potrai scoprire quali sono i risultati ufficiali del concorso 23 23 di Lottomatica e Sisal. Vediamo prima quali sono le novità che riguardano l’archivio estrazioni del Lotto oggi. In cima alla classifica troviamo il 23 sulla ruota di Roma che non esce da 131 sorteggi. In seconda posizione sul podio troviamo il 46 sulla ruota Milano che invece ha totalizzato 122 ritardi. Chiude l’aggiornamento il numero 87 sulla ruota Bari che invece non si vede da 99 turni di gioco.

Sulla ruota Nazionale il 48 ha realizzato 98 ritardi. Sono invece 94 le assenze del 49 sulla ruota Firenze, del 45 su Palermo e del 77 su Torino. All’estrazione del Lotto oggi il sulla ruota di Napoli il ritardatario più longevo è ancora una volta il 50 con 93 assenze consecutive. Invece sulla ruota di Venezia è il 51 che non esce da 81 colpi di gioco. Chiudiamo questa speciale classifica con il 17 sulla ruota Cagliari ed il 60 sulla ruota Genova rispettivamente assenti da 80 e 67 concorsi.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 29 34 52 58 68 Numero Jolly 59 Numero SuperStar 12

Nessun “6” nel concorso di martedì 21 febbraio e il Jackpot sale a 57.7 milioni di euro. Da segnalare un “5 stella” da 1.600.852 euro, mentre sono quattro i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 64.034,08 euro a testa. L’ultimo “6” da 371 milioni di euro è stato centrato il 16 febbraio 2023 grazie alla Bacheca dei Sistemi. In diretta estrazione del Lotto 23 febbraio 2023 ma anche numeri del Superenalotto di oggi che confermeranno i risultati ufficiali del concorso 23 22. La riscossione di quote e premi va’ effettuata secondo precisi limiti temporali.

Risultati 10eLotto di oggi 23 febbraio 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 5 12 18 22 23 24 27 37 38 42 64 66 67 68 70 73 75 78 84 Numero Oro 70 Doppio Oro 70 18 Numero Gong 87

Il 10eLotto di martedì 21 febbraio premia la Puglia dove sono state centrate vincite complessive per 27 mila euro: a Massafra, in provincia di Taranto, è stato realizzato un 6 Doppio Euro da 15 mila euro, seguito da un altro 6 Doppio Oro, dal valore di 6 mila euro messo a segno ad Altamura, in provincia di Bari, e da un 8, sempre da 6 mila euro, indovinato a Bari. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 26,5 milioni di euro per un totale di oltre 574 milioni durante tutto l’anno.

Combinazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 13 19 26 29 31 36 47 49 52 58 62 63 69 80